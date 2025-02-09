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哄女兒睡覺

潘玉毅

我向來有自知之明，知道自己學識無多，但這種自我認識遠沒有女兒出生以後來得那麼真切和深刻。

她雖然才兩個月大，但我在她身上受的挫折已遠多於在其他成年人身上碰壁的次數。為了哄她睡覺、與她交流，我給她背過乘法口訣，背過古詩詞，背過《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》，還時不時同她描述眼前的事物和遠處的風景。

從「床前明月光，疑是地上霜」、「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」到「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒」、「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」；從「抬頭有一扇窗，窗的外面有一條路和一條河」、「路邊的梧桐樹上黃葉將落未落，就像開心嘴角溢出的奶水要流未流」到「碧油油的菜畦裡，農民伯伯在地頭除草種菜」、「路燈杆上停著兩隻小鳥，交頭接耳，像嘰嘰喳喳的話嘮」……同女兒說話的時候，我只有一個念頭，就是想把自己看到的聽到的知道的統統告訴她。

想來她對父女間的這種互動並不是很感興趣，起初我背到「四八三十二」她就呼呼大睡了。後來耐受力強了些，背完九九乘法表還要加幾首古詩詞。再後來她不想聽了，開始抗議，哇哇大哭，我只能中斷背誦。

其實，說中斷也不確切，因為那些古詩文除了絕句、律詩、小令，我能背下全文的少之又少。「書到用時方恨少」，這幾個字在此刻變得立體起來，我開始悔不當初，早知道用得著，當初應該多下些苦工夫才是。

如果我會背《唐詩三百首》，每天吟誦出口的詩就可以不重樣；如果我牢記《古文觀止》，一篇長文就能頂上一天；如果我牢記《二十四史》，肚裡就有講不完的故事……可惜現實裡並沒有如果，我只能重新開始學習，或走，或跑，與寶寶一同成長。

好在學習什麼時候都不嫌晚，只要肯花心思，就會有收穫。無論何時何地，我們既要保持做夢的權利，也要保持學習的姿態。唯其如此，方能與想陪伴的人並肩同行。（寄自浙江）

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