圖/123RF

我的這位老朋友叫小猴，雖然大家都這麼稱呼他，但他卻不姓侯。他家三個男孩名字中都有一個「然」字，大哥華然，二哥青然，他最小，取名賀然，父母在家總是叫他「小賀然」，旁人也跟著他父母這樣稱呼他。然而他父母河南 口音的「小賀然」，很容易被誤聽成「小侯然」，於是他就被人起了一個綽號「小猴子」。

小猴以前住在武康路，那兒算是上海西區非常好的住宅區，在靠近這條路北端的地方，有不少花園洋房，樹木茂盛。這就成了小猴大顯身手的地方。他經常拿著彈弓翻牆爬樹，四處打鳥，百發百中，號稱是「武康路上神槍手」。他還喜歡掏鳥窩，為此把人家房頂的瓦都揭開了。有同學調侃他：整天不是在樹上，就是在房頂上。他自己也承認小時候很淘氣，所以有「小猴子」的綽號也不冤。

我認識他是在中學裡，我倆同班，見面後很談得來，於是就常在一起玩了。我家也有一個園子，種了不少樹木，鳥兒經常來光顧，其中有一種比較大的鳥我們叫它「野鴿子」，其實就是斑鳩，每天一大早咕咕地叫，挺煩人的。我沒有小猴彈弓打鳥的本事，看牠飛來我家園子覓食，只能乾瞪眼。沒曾想小猴會做一種很好用的捕鳥夾子，我用他教我做的這玩意，不費力就逮著「野鴿子」了，對他更加佩服。

我們是在文革中上的中學，沒有好好讀書，時不時就要去工廠或者農村勞動，按當時的話說就是去接受工人階級和貧下中農的再教育。有一回我們去上海郊區奉賢縣的農村勞動，分別住在兩戶農民家裡。大熱天，半夜裡無法入睡，我們倆都跑了出來，找到一口水井，打井水沖涼。那附近據說有痲瘋病人居住，所以很少有人來，我倆便無顧忌地把衣服全脫了，彼此「坦誠相見」。如今這麼多年過去了，我和他都還記得這事。我們的友誼就是在這樣的交往中逐步建立起來。

三年中學生活轉眼就過去了。我們這一屆的中學生畢業後都要「上山下鄉」，我和他約好了一起去黑龍江的農場。到了那裡，我被分配去大車班，掌鞭趕大車，他先是在大田裡幹活，後調去炊事班，為大夥煮飯。雖然幹活不在一起，但在農場，我們還是最好的朋友。有一次我在草甸子裡逮到一隻貉子，不知道如何處理，又是小猴替我將貉子的皮剝了下來，讓我拿去賣錢。貉子的皮毛是做帽子和圍脖的珍貴材料，我賣了十五元錢。貉子肉就歸他了。但煮熟後才發現這野味太難吃，只好扔掉。這樣的故事如今都是我們相聚喝酒時的談資笑料。

在農場待了幾年，因為我家裡幾個孩子都下鄉了，所以按照當時新的政策，可以有一個孩子回到父母身邊，我就回到了上海。小猴則留在了黑龍江，但之後他回到上海讀大學，我們在上海又相聚了。這期間我們各自結婚，也都有了自己的孩子，但彼此之間關係密切，經常來往。

《三國演義》中有一段名言：「天下大勢分久必合，合久必分。」這說的是政權割據和一統之間的不斷轉換，我和小猴之間的聚和散似乎也可以借用這段話來表述。1989年，我去美國留學，後來就留在了美國。這一次就將我和小猴隔開了，而且中間還是寬闊的太平洋。

我來美國的最初幾年，忙於學業、找工作，一直沒有回老家探親。又因為搬家，小猴家的地址也給我弄丟了。加上早些年通訊工具不如現在那麼發達，所以和老友一度斷了聯繫。但我知道我們彼此都惦記著對方。後來有一天，我姊來信告訴我，有我的老同學到我家在上海的老房子找到了她，問了我的情況和住址。不用我姊說名字，我就知道一定是小猴。我們就這樣輾轉聯繫上了。

1999年，在闊別上海十年後，我第一次回到故鄉。我和小猴在咖啡 館見面，聊了很久。後來那些年，我每兩三年回去一次，每次都要和他見面長談。我去他家吃過飯，也在他家住過一晚，很多時候是我們一群曾在黑龍江同甘共苦過的老「知青」在一起聚會。有了互聯網之後，即便我不回上海，我們彼此之間也可以經常聯繫，有事沒事都會在網上聊幾句。

這麼多年來，我和他的「相聚」還有另一種方式，那就是以文相會。最早是農場的一位朋友在互聯網一平台上組了一個群，參與者都是我們這些從農場回來的人。我們都在上面發帖，回憶我們在農場的生活和過往之事。我和他都是群裡最積極的寫手。小猴還在網上其他平台和同學群裡頻繁地發文章，我這邊則經常給《世界日報 》投稿，我倆都是不停地在寫，並且相互交流。

小猴大學讀的是物理系，穩穩當當的一名理科生，卻愛上了寫作，他的勤奮和多產就連我這個文科生都自嘆不如。半年多前，他突然對我說，他準備出書了。我並不感到驚訝，因為我早就看到了他有這個能力。對於出書，他自己是這樣說的：「我膽夠肥的，從來沒有給任何刊物投過稿，就想一步登天！」

小猴確實沒有在任何刊物上發表過文章，他寫的東西都是在網上給人看的，但這麼多年來，也已經積累大量的文章，網上的評價也非常好。有些文章寫得非常精采，如果拿去投稿，我認為完全可以在正式的刊物上發表。

他寫過一篇短文〈狠者無聲〉，大意是：有一晚，他在農場食堂值夜班，忽聞農場家屬家養的狗狂吠不已，猜想是有野獸進來了，但很快四周又變得一片寂靜。他抄起一杆小馬槍往窗外瞧，只見月光下，有一隻似貓但比貓大的動物悄聲蹲在門外，兩隻長長的耳朵豎立著，那是一隻猞猁，獸中的狠角色！文章寫道：「牠待了好一會兒才慢條斯理地離開。等牠走遠了，那群慫狗又狂吠起來了！」短短幾百字的文章，將猛獸出現的那種令人窒息的氣氛刻畫出來。仔細回味，又覺得像是在影射人性。好文章！

小猴將四百多頁的書稿上傳給我，我們一起就文章的一些內容和文句進行了討論。有了互聯網，這樣的交流就不再受距離的限制，變得很容易。而後他又提出要我給他的書寫「幾句話」，因為之前我曾對他的文章有過一個評價「接地氣」，他非常認同，希望我能展開說，幫助讀者瞭解他的書。我說的「接地氣」，指的是寫自己熟悉的日常生活裡的事，這其實也是網上讀者最想看到的內容。

我說的那「幾句話」被他用作他的書中代序放在最前面。去年我去上海，也將自己寫的一本書送給他。

人生難得一好友，我和小猴相識將近一個甲子，從年少到年老，他始終是我最好的朋友。

（寄自印州）