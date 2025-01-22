疫情 期間我一直沒有工作。

母親比我還著急，在疫情趨緩之後，頻頻問我，要不要去中央通訊社求職，說她以前的同事還在呢。我大感意外，母親竟曾待過中央社。

母親平淡表示，那時候中央社分三班，她都是上早班，但是離家遠，她要很早起，只待了兩年左右就離職了。

我不可思議地看著她。忍不住追問，然後呢？

母親說，後來她去貿易公司上班，是一間處理海關業務為主的報關行。在那裡學會倉頡跟英打。我想到熱愛看言情小說的母親，確實常常一邊看書，一邊校稿般地嚷嚷挑錯字。母親說她英文不好，沒有學過，只能幫人謄稿，雖然每天謄稿，也還是看不懂天書般的英文內容。說到這裡，母親忽然有點驕傲地強調：「那時候還是用打字機呢。」

但這份工作越做越悶，母親待不到幾年就離職。之後呢？我問。

母親說，她接著去了樂聲戲院。談到戲院，母親的表情稍微飛揚一些。母親說，那時候的台北西門町，所有的戲院都是全通的。我問她，全通是什麼意思？母親解釋，就是員工會固定在這間戲院上班，但可用戲院員工的身分，到另外的任一間戲院去看電影──走後門就可以。

於是，母親也常在上班的時候，偷偷瞞著上層，放行自己的親姊姊進戲院去看免費電影。我說，那怎麼可以──母親說，走後門就可以──

母親說，戲院的工作也差不多做一兩年就結束。因那時的戲院，常常需要服務大型的包場活動，尤其像是酬軍、勞軍的頻率很高，非常累人。母親那時家住在偏遠的板橋一帶，下班後，常常面臨沒有末班車可以回家，或是包場的前一天工作量太大，需要住在暫時性的員工宿舍過夜，但宿舍衛生環境髒亂，包場次數太多，母親一煩，竟也就不做了。

我看著母親，她還在叨念著，樂聲戲院後，她曾去應徵一間藥廠的會計，但驚訝工作場所竟在地下室，又因為是年輕女生，進去的時候一直被好奇的男同事們問東問西，不停開她玩笑、逗弄她。母親因此只做了一天就趕緊落跑。

幸運的是，繼藥廠後，母親有位高職的同窗正在一間國中任職。當時，校內有一名老工友過世，校長為了解決問題，就問母親的同窗，有沒有認識的同學在找工作？母親因此被介紹進去，隔天立刻上班。那時的母親二十三歲，之後，一路在校服務到六十幾歲退休 。

聊著工作的母親，突然停下，幽幽地說，有時她會夢見自己在搭公車，要上小學。

她細數，過往曾經住過的三民區、新興區、苓雅區一帶。母親重複說著奇怪，不知道為什麼，她總是夢見自己在公車上，看著窗外的那些街景；然而，母親早已遠離小學年紀，以及幼時曾在高雄生活的區域，搬來台北度過了大半輩子。

我在網頁上，開啟高雄的街景地圖。看著三民、新興、苓雅區的相對位置，也看到十全國小在地圖上的位置標記。知道她在小時候曾念過的國小，對我而言，已是珍貴的一片拼圖。我按下「儲存」記號，將「十全國小」加入地圖上「想去的地點」，輕輕關掉網頁。