那一年我剛修完財會課程，職業介紹所推薦我去參加星巴克咖啡 公司的招聘面試。

我進到一座高樓，接待員領我到了一個大廳裡，那裡應徵的人們圍著幾張大橢圓形桌子坐著，好像在酒席中等待上菜一樣。坐我旁邊是一個金髮披肩的女孩，她叫丹娜，曾在波音 公司做過。一會兒，一人出來給每個人發了幾篇問卷，是為面試準備的。因為英文不是我的第一語言，我回答得很慢。當我見別人快速地翻著篇都快做完了時，急得滿頭是汗，都想打退堂鼓了。丹娜看到我的焦慮，把她的答卷放在我面前說：「不著急，就像這樣簡單地寫一下就行了。」「謝謝。」我說。我看到她寫到她自己酷愛喝咖啡；她看好公司的未來；她堅信工作的穩定等，回答得短小精幹。過一會人們被陸續召進去面試，叫到我的名字時，我的心跳起來。丹娜握住我的手說：「別緊張，你可以的，我祝你成功。」

面試我的是一個中年女性，她給我講解了公司的業務，發展走向等等，之後她認真看了我的簡歷後說：「我很喜歡你們亞洲人，你們工作非常認真努力。但是你知道嗎？我們需要有工作經驗的，你剛畢業，等你有了些實務經驗，將來機會還很多。」我本來在外面就感到競爭激烈錄取不易，但是聽了她這麼說還是覺得有點難受。我想到我在中國時是獨當一面的會計，在美國也讀過財務專業課，我自己覺得技能上沒問題。但是，人家是要在美國工作的經驗啊！我確實沒有。並且英文也是我的短板。

我出來時透過一個玻璃窗，看見丹娜在一間大房間裡等待當天的第二次面試。我想她進公司是毫無懸念的。我盼望跟她交談一下，但那天沒有機會。

那是我在美國找工作的第一次面試，雖然落選了，但是我沒有灰心。我記住丹娜說「你可以的」和麗莎說「將來機會很多」的話語。於是回來後我一邊發奮提高自己的英語能力，一邊等待著機遇來臨。我很喜歡那個公司，因為它的地點、環境好，公司的前景也很好。

過了不久，介紹所給我資訊說星巴克工資部門需要合同工，問我有沒有興趣？我當然願意，求之不得啊！於是我就進去上班了。一年後，公司要正式聘請我了，但我還要進行一次面試。因為有過第一次的面試體會，這次面試我一點不緊張且很有信心，結果一切順利，我就留在工資部門工作。

有一天我在公司竟然巧遇到丹娜，她高高束起她的金髮，顯得成熟幹練，彼時的她已擔任著一個部門的經理了。我們激動地擁抱著。她說：「啊！我上次見到你，就覺得我們還會再見面的，這真是太好了。」我很感謝丹娜，是她當年的鼓勵使我沒有放棄希望和努力。（寄自華盛頓州）