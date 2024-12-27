那一年，我走進去的新單位是一家小型電腦公司，和北京中關村街道上成排的小公司一樣，玻璃窗上貼滿了各式電子產品資訊，加上閃爍的新貨標誌，令人眼花撩亂。

一位身材魁梧的部門經理正巧從店內走出來，看到我便問：「你就是那個新來的，懂計算機的？」我遲疑地點點頭。他一把抓住我的手，說：「走，跟我去見客戶！」話音未落，我已被他拉上車後座。車子一啟動，他便急切地向我解釋情況：一個客戶在店裡購買了硬碟，裡面裝著最新的操作系統軟體，在店裡測試一切正常，可拿回單位後竟然無法開機。

他說：「你來得正好，去看看什麼問題。」我心裡直打鼓：萬一我處理不了這個問題，豈不是上工第一天就得打道回府？想到這裡，不禁冷汗直冒。

車子在一間物理研究所的大樓前停下。我硬著頭皮跟著經理上樓，幾位學者熱情地迎接我們。經理特別向他們介紹：「這是我們新來的，她懂計算機。」那些老學者紛紛點頭示意，表情肅然。那一刻真希望我會變魔術，把自己消失在眾人面前。

桌上擺著那台電腦，他們演示了一遍，果然，開機後系統無法啟動，螢幕一片漆黑，只能聽到機器運作的聲音。

那時正值八○年代，個人電腦剛剛興起，主要在單位使用，家用還不普及。電腦系統仍停留在DOS初級階段。幸好在大學裡，我曾參與過一個個人電腦組裝專案，來自香港 的商人帶來一批電腦零件，指導我們安裝主機板、顯卡、硬碟、存儲卡等零件。一台台個人電腦在我們手中組裝完成，開機後綠色游標閃爍著，彷彿開啟了一扇通往新世界的神奇大門。

憑著這點經驗，我讓他們打開機箱。幾位老學者照我說的做了，熟悉的主機板和零件映入眼簾。我仔細檢查每個插板，最終把目光停在硬碟上——那是他們新買的，表面一切正常。突然，我注意到硬碟電纜與主機電源的插接方式：記得香港商人曾提醒過我們，紅色對紅色，黑色對黑色，不可顛倒。而眼前的電纜卻反向插入！我立刻調整了電纜，重新開機。螢幕上那個綠色的游標瞬間跳動起來，彷彿久違的老朋友在熱情地打招呼：「Hi！」

我輕聲說了一句：「電腦修好了。」正聊著天的經理和學者們一時愣住了，隨即轉頭看到那綠游標，頓時歡呼起來。經理拍著我的肩膀，得意地說：「我就說她懂電腦！」一片讚揚聲圍繞著我，而我心裡明白，其實也只是個簡單的小差錯罷了。

回到公司，經理大聲宣布：「她一去就把電腦修好了，真厲害！」我鬆了口氣，慶幸第一天上班沒有砸掉飯碗，總算保住了這份來之不易的工作。（寄自華盛頓州 ）