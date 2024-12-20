門當戶對的重要（上）

中國傳統裡，婚姻講的是門當戶對。門當就是門道相當，掙錢的門道相當才能落戶成親。家庭的生活方式和文化是一個家族一代一代延續下來的，即便周圍的環境有變化也是不會輕易改變的。兩個家庭如果有相近的生活習慣，對現實事物的看法相近，生活中才會有更多的共同語言、共同快樂、彼此欣賞，給婚姻注入持久的生命力。門當戶對的婚姻觀念在一般情況下來說，確實符合社會的現實，但是在某些特殊情況下，門當戶對的世俗觀念反而把真正的緣分永遠地相隔開來。

2013年底我換了新工作，在一家專門做家事法的律師事務所工作。我接手的第一個離婚案子，我們代表的女方是從香港 來美的劉紫檸。

1999年，紫檸來美國留學，她出生於香港的一個富裕家庭，父親劉大童是香港大學的國文教授，琴棋書畫樣樣精通，已經出版了二十五本著作的作家、畫家和書法家，是難得的多才多藝的文人雅士。母親是香港富貴人家的小姐。紫檸含著金湯匙出生後，一直被父母親寵著呵護著。紫檸從小在家中過著稱心如意的幸福生活，在藝術世家的薰陶下，她也學會了小提琴、鋼琴、長笛等等多項樂器。就連書法、油畫也略會一些。她自香港大學工程系畢業後申請到加州 柏克萊大學，取得電腦軟體工程碩士。畢業後，在灣區 一家大公司做軟體工程師。

她的先生王靜鋒是從河北來美留學的電子工程師。王靜鋒家裡祖祖輩輩務農，父親是當地一名養豬專業戶，母親則在當地街道辦的紙糊廠裡糊紙盒子補貼家用。家裡兄弟姊妹六人，他排行老三。從小破衣爛衫吃了上頓沒下頓。靜鋒從小愛顯擺，舞蹈是他的最愛。他父母終日忙碌著一家人的生計，根本沒能力和精力去關心孩子們的學習和特長愛好。他父親聽說靜鋒想要幹跳舞這行，認為這份花裡胡哨的行當不好賺錢，千方百計地阻止他。最後在父親的逼迫下，靜鋒心不甘情不願地去上了一所三流大學，畢業後去了鎮上的電子廠當了名技術員。可是他不甘於現狀，隨著國內刮起出國留學的風，靜鋒也向美國各大學遞交了申請。後來他真來到了美國讀研。畢業後去了矽谷的一家公司當上了電子工程師。

從小家境清貧的王靜鋒，對錢特別吝嗇，一分錢恨不得掰成幾瓣來用。儘管他拿著高薪，但還是節衣縮食，過著寒酸的日子。三十二歲的他曾交了幾個女友，可是她們都為他的吝嗇和摳門而離去。

2008年灣區工程師燭光晚餐的舞會中，靜鋒大顯身手，憑著健美的身材和優雅的舞姿引起了比他大三歲的紫檸的注意。兩人談起了戀愛。儘管紫檸很快就發現靜鋒出奇地摳門，但是一想自己已三十五歲，深度近視，皮膚黑黑的長相也不出眾，只能放低姿態。心想反正自己也賺錢，不靠他養。在戀愛交往中，王靜鋒總是今天忘了帶錢包，明天身上沒有現金，所以基本上兩人的開銷都由紫檸一人負擔。紫檸喜歡看電影，他就常常陪她去，紫檸愛吃廣東菜，他就愛吃廣東菜，只要不花他的錢，什麼都可以順著她。當靜鋒看到紫檸的住處寬敞明亮，於是迫不及待地退去自己的租房，搬到紫檸租的一房一廳的套房和紫檸同居了。

紫檸的父母知道這事後心裡很不爽，極力反對這門不當戶不對的婚姻。他們心急如焚，雙雙趕到美國想親自來瞭解一下自己心肝寶貝的心上人。當他們趕到美國，進入女兒居住的美麗的小區，一腳踏進家門，家中不但雜亂無章，而且臭氣熏天。剛到的第一天，時間晚了，他們只得勉強一起擠在出租屋內過夜。但是對於靜鋒不講衛生的壞習慣實在是難以忍受。第二天早上他們便跑到附近的酒店住下。

紫檸的父母天天給女兒做思想工作：這個男人不適合你，你們的家庭背景、教育和教養有著太大的分歧。你看他，不講衛生、不洗澡、隨地吐痰。廚房又髒又亂，水池裡沒有一只乾淨的碗，往往是要用幾只才洗幾只。廁所臭氣熏天，小便沾得到處都是，浴室裡地面骯髒得腳都踩不進去。屋子裡，床上，沙發椅子上，到處都是髒衣服、臭襪子。連個坐的地方都沒有。桌子上堆滿了他不捨得扔掉的瓶瓶罐罐，小陽台的角落裡堆滿了靜鋒從小區垃圾桶裡撿的塑膠瓶子和鋁皮空罐。當然紫檸從小嬌生慣養也不是一個會料理家務的女人，兩個人把日子過成了如此狼狽不堪的樣子。

紫檸父母天天對紫檸疲勞轟炸，苦口婆心地耐心勸說，讓紫檸多少有些動搖。但是三十五年來第一次談戀愛的紫檸就如一個睜眼瞎子，她對靜鋒精神上的依賴還是讓她看不清東南西北。無論父母如何不厭其煩地勸說，紫檸還是下不了和靜鋒分手的決心。一個月後，父母見狀，無可奈何。只得帶著十分沮喪的心情回香港去了。他們十分擔心自己的寶貝女兒今後的生活。

就在紫檸對靜鋒若離若即的情況下，紫檸發現自己懷孕了！這使她下定決心不顧親人的反對，義無反顧地和父母決裂，和自己的心上人走進了婚姻的殿堂。婚後不久，紫檸的肚子越來越大， 眼看孩子即將臨盆，她不得不請了產假在家待產。

這天和往常一樣，她在家等先生下班回家做晚餐，可是左等右等不見他回家，公司的電話和手機都打不通，紫檸實在太餓了就自己泡了碗方便麵來充飢，然後坐在沙發上迷迷糊糊地睡著了。一直到天亮，靜鋒都沒回家。紫檸找不見靜鋒心裡發慌，隨手拿起靜鋒的手提電腦來找些他的線索，她試了幾遍，竟然用自己的生日解開了密碼，隨即一條條不堪入目的電郵跳出來。有個叫紅豆的網站是未婚尋友網頁。她發現靜鋒以單身的身分在網站上和多個風騷女人打情罵俏，更讓紫檸不能容忍的是他與好幾個不正經的女人發生一夜情，更離譜的是，他還自稱是同性戀，和多個同性戀夥伴發生過性關係。

她再仔細讀了另外一些電郵，發現王靜鋒以前是電視大學的計算機電子工程專科畢業，後來他花了兩千美金買了一個工業大學電機專業的本科畢業證書。還有他在美讀書期間曾多次偷竊而受到法律的制裁。紫檸越看越多，越看越怕，渾身上下嚇得直打著哆嗦，欲哭無淚。一直到第二天的下午靜鋒回來了，他回家倒頭便睡，說是公司加班累的。紫檸此刻已經不相信靜鋒這個徹頭徹尾的偽君子了。她相信他一定又在說謊，決定要自己查個清楚，抓個現行，再決定怎樣來處理和他的關係。

經過一周的觀察和探索，紫檸發現，靜鋒上次徹夜不歸是他又在大賣場裡偷竊攝影機被抓。由於金額較大而且已不是初犯，加上認罪態度極壞，所以被員警抓住關入了大牢。這又給紫檸當頭重重的一棒，她覺得太丟臉了！自己一天也不想和這個徹頭徹尾的騙子和賊一同生活。這才意識到自己是否慌慌張張地嫁錯了人？她六神無主，不知道該怎樣做才好，後悔當初沒聽父母的話。無奈之下她掛通了父母香港家中的電話。可憐天下父母心，兩老聽了二話不說買了三天後的機票就趕往美國。

第三天靜鋒下班回家後還是裝成沒事人一樣，但當他打開他的電腦時發現不對，有人碰過他的電腦了，會不會紫檸發現了什麼？他回頭看看大腹便便即將生產的紫檸懶懶地坐在桌子旁，他大聲對她叫道：「你為什麼碰我的私人物品，偷看我的隱私，你知道這是犯法的？」紫檸說：「你還有臉對我大呼小叫？你都幹了些什麼見不得人的事？你這個騙子、賊！」

靜鋒知道事情已經敗露，下不了台，就衝上去搧了紫檸兩個大嘴巴子。紫檸往後一躲沒站穩，一個踉蹌重重地摔在地上，此刻她的羊水破了順著裙子流了出來。靜鋒見狀一下慌亂了手腳，只得連忙抱起紫檸把她放在車上準備送去醫院。就在這時紫檸的父母趕到了，上來幫忙，大家七手八腳地把紫檸送去了醫院。疼痛慌亂中紫檸忘了她剛剛才莫名其妙地挨的那兩巴掌了，六小時後紫檸的女兒誕生了，大家都沉浸在新生命的到來的忙碌中。一直到第二天母親發現紫檸臉上出現了青紫色的手印便問了女兒，隨後拿出手機拍下了紫檸臉上的傷。

兩天後紫檸回到了家，靜鋒忙前忙後地買菜做飯，給孩子洗澡餵奶，顯得十分體貼。紫檸到嘴邊的話又咽了回去。一周後靜鋒回去上班了，父母這才有機會問起女兒臉上的傷痕，到底發生了什麼？紫檸一提到此事便淚如雨下，把靜鋒如何在網上偷情、買文憑，又是如何偷東西被抓，如何失蹤被員警拘留，還動手打她，一股腦兒都倒給了父母。以父母的身分哪裡容得了這種醜事？更加不可容忍的是他自己做了醜事還對他們的寶貝家暴，於是鼓勵紫檸堅決和靜鋒離婚。當即帶著紫檸約談了灣區大部分有名的律所。（上）（寄自加州）