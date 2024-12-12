圖/123RF

醫院安寧病房區的過道兒總蹓躂著一隻虎斑貓，邁著慢條斯理的步伐，還瞪著一雙金黃色的眼睛，動不動就臥在椅子下打個瞌睡，或者伸長自己的身軀躺在窗下的長沙發上曬太陽。他是一隻被安寧病房區收養了十年的靈貓阿什利（Ashley）。

不知道當初為啥叫他阿什利，名字聽著真好，給人的感覺既文雅又多情，充滿神祕感，讓人想到小說《飄》裡的男主之一阿什利。醫院的醫護們戲稱他為「守護靈」，可沒人真正知道他守護的到底是什麼。直到有一天，一名新來的年輕護士艾米發現了他的不尋常。

艾米是剛調來安寧病房的，看著每天病人們在這裡度過最後的日子，內心時常感到壓抑。她注意到每當病房裡有病人臨終，阿什利總會出現在門口，安靜地守著，不吵不鬧，只用那雙金黃色的眼睛注視著。病人的心跳逐漸減緩的時刻，阿什利便會輕輕跳上床，蜷縮在病人腳邊，彷彿在陪伴他們走過最後一程。

一天，病房裡住進了一位叫瑪格麗特的病人，她是位年邁的畫家，蓬亂的灰白捲髮堆在臉旁，鬆垮的脖頸皮膚耷拉著。她晚年患上了無法治癒的疾病，長期臥床不起，身體每況愈下。但她總覺得有些未盡之事，不願輕易放棄生命，卻也無力改變現狀。艾米負責照顧她，她注意到瑪格麗特每天晚上總是久久凝視著窗外，彷彿在等待什麼。奇怪的是，自從瑪格麗特住進來後，靈貓阿什利的行為也發生了變化。他不再像以往那樣只在病人臨終時靠近，而是幾乎每天都守在瑪格麗特的病房外。起初，艾米以為阿什利只是喜歡那間病房的位置，直到某個夜晚，她聽見瑪格麗特低聲說：「阿什利，今晚我就要畫完最後一幅畫。謝謝你。」

艾米悄悄推開門，看見阿什利正瞇著眼睛坐在瑪格麗特的床邊，而床上的瑪格麗特手中握著一支畫筆，神情安寧。病房的床上放著她即將完成的畫作，畫中是一隻虎斑貓，金黃色的眼睛深邃且靈動，彷彿穿透了畫布，與現實中的阿什利融為一體。

幾天後，瑪格麗特安詳去世，但她的最後一幅畫卻如謎一般，留下了難以解釋的懸念。艾米開始好奇阿什利的真正來歷。每當她追問年長的護士們時，大家要麼避而不談，要麼含糊其辭，彷彿這隻貓背後藏著什麼不可言說的祕密。

與此同時，醫院裡還有一位名叫傑克的中年病人，他是個無神論者，始終不信任何靈異現象。可是，自從阿什利開始頻繁出現在他的病房後，傑克的夢境卻變得異常怪異。他夢見自己走進了一片迷霧籠罩的森林，而那隻虎斑貓始終在前方引路，帶他穿過重重迷霧，卻從不回頭看他一眼。「那只是夢而已。」傑克對自己說。可這個夢境每夜重複，讓他開始質疑現實。

靈貓阿什利到底是何來歷？他是否真的有某種超自然的力量？隨著時間的推移，有人開始一起追查阿什利背後的祕密。每一位被他陪伴過的病人，臨終前都表現出一種奇怪的平靜，彷彿某種力量幫助他們放下了所有的痛苦與不捨。

最終，艾米在一位已經退休 的老護士喬安娜口中得知，阿什利原來是十年前從一場火災中救下的。當年這家醫院旁邊的一棟房子剛建成不久，某個夜晚房子卻突發大火，而一名老人在火場中奇蹟般地存活下來。當時，這隻虎斑貓就安靜地守在老人床邊，火勢未曾蔓延至老人身邊。那一夜之後，醫院將他收養，取名阿什利，從此他就像成了安寧病房的一部分，似乎有著驅散痛苦與絕望的力量。

隨著真相逐漸浮出水面，艾米意識到，阿什利不僅僅是一隻普通的貓，他是這家醫院的「守護者」，引領著病人們在最後的時光裡獲得心靈上的安寧與解脫。而那些曾經被他守護過的人，都無法真正離開他，因為阿什利不僅守護生命的終點，也守護著每個人未曾言說的祕密與遺憾。

靈貓阿什利的故事至今仍在流傳著。

（寄自華盛頓州 ）