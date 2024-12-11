張掖的七彩丹霞地貌。

在電影《臥虎藏龍》中，初次看到壯美的大漠風光，為詭異的烏爾禾魔鬼城深深著迷。後來又在各種媒體中看到張掖七彩丹霞的美照，更為之目眩神迷。今秋終於親履斯土，得窺廬山真面目，也對雅丹和丹霞地貌有了粗淺的認識。

雅丹地貌，望文生義以為是指優雅的紅色地貌，其實不然，它源出維吾爾語（Yardang），其意為「具有陡壁的小丘」，後經輾轉音譯才被統稱為雅丹地貌。雅丹地貌多形成於高溫少雨強風的極端乾旱鮮有植被的平原地區，經過億萬年的地殼變動和強大的風蝕作用及少量的流水侵蝕，將各種河湖沉積物堆砌雕琢成壟崗狀且成群集中分布。又因所含礦物質成分的不同而煥發出不同的色彩，並非獨鍾紅色，此即所謂的「風蝕雅丹」。

烏爾禾魔鬼城位於新疆準噶爾盆地西北邊缘的佳木河下游，距離克拉瑪依市六十餘英里。它在一億多年前的白堊紀時曾是巨大的淡水湖，後經兩次地殼變動成為戈壁台地，是典型的雅丹地貌。由於正當風口，終年狂風不息，氣流穿梭迴旋於整個區域，發出巨大怪聲，月黑風高時有如鬼哭神號，因其聲非因其形而被稱為魔鬼城。

我們去的那天，豔陽高照，無風無雨，更無任何魑魅魍魉，又因在城市邊緣，感受不到絲毫荒野大漠的武俠氛圍。放眼望去，黃色居多，摻雜著白色和粉紅橫紋，但不明顯。成群聳立的雅丹，岩質堅硬宛如厚重壯實的城堡城牆，凜然不可侵犯。落單獨立的雅丹，如塔似碑也像孤島卓然而立，不容小覷。「人面獅身」、「海貍對望」、「駱駝」、「窯洞」等天然雕作，雖說只是神似而非真的形似，倒也饒富趣味，不乏想像空間。也許是影視節目炒作過甚的緣故，此地人潮洶湧，失去了原有的神祕感。

雅丹魔鬼城位於甘肅 境內，離敦煌一百英里遠，屬於古羅布泊的一部分，為沙漠平原區，和烏爾禾魔鬼城一樣因風聲淒厲而得名。此處遠離塵囂，幅員遼闊，頗有大西北的荒涼之感。這兒亦以黃色為基色，雅丹多帶有白灰橫紋，侵蝕風向鮮明。有幸在此能看到各個時期不同形態的雅丹，而且都有其代表作。

幼年期的雅丹多為長條形山脊與溝槽，形態細長完整是為壟崗狀雅丹。「西海艦隊」南北斷續延伸六十餘英里，寬三至十餘英里，遠望如氣勢磅礴的遠洋艦隊乘風破浪而來，陣容龐大頗為震撼。

青年期的雅丹，既變窄又從中斷開，導致高度降低，成為渾圓的穹隆狀個體，但總體似牆，是為牆狀雅丹。「獅身人面」是由青年至壯年期的過渡產物，因風向吹蝕的關係，頭部垂直懸空，中部平直，因而神似獅身人面。

壯年期的雅丹，成為長寬比例接近的塔狀雅丹。有頂部渾圓的「蒙古包」，有底部呈多邊形的「階梯式金字塔」。「偉人頭像」和「金獅迎賓」亦屬壯年期雅丹。

成熟期的雅丹，逐漸拉高了身長成為柱狀雅丹。因抗風能力不同，有上粗下細的蘑菇形或上下均勻的圓柱形。因風化作用強烈以致頭小身大，「孔雀玉立」為柱狀雅丹的代表。

消亡期的雅丹，沿節理坍塌，宛如斷壁殘垣，無從辨認原貌是為殘丘雅丹，但它並非從此消亡，而是又一演化輪迴的開始，在構造抬升和侵蝕作用下產生新的雅丹體。

面對眼前千變萬化的景物，那是強風與沙石搏鬥的結果。我不懂什麼風化、風蝕、氧化、地殼變動等學理，寧可相信是強風將遠古遠方的沙石裹挾至此，沙石欲歸不能，遂將思念化作故土的一景一物，於是才有了金獅、孔雀、艦隊、蒙古包、金字塔等形象化的雅丹，各自有說不完的故事。

號稱最美雅丹地貌的五彩灘卻予人截然不同的觀感。它位於新疆阿勒泰地區，鄰近額爾齊斯河北岸，南岸是綠洲。河岸因流水侵蝕切割和風蝕作用在斜坡上形成縱橫溝壑、溝谷，又因岩層抗風化能力強弱不一而如波浪般高低起伏，更因礦物質含量不同而幻化出各種色彩，得名五彩灘。

黃昏時登上觀景台，但見一帶綠林、一灣藍水、一片金岩在眼前曼妙展現，果然是「一河隔兩岸，自有兩重天」。岸邊岩丘渾圓飽滿，黃燦燦的像是剛出爐的蛋糕捲，淺紫泛白的像是芋頭糕，撒滿紅粉的像是肉鬆捲，皆秀色可餐惹人垂涎。遠離河岸的另一邊，奇岩怪石，峭壁林立，夕陽直射其上，璀璨耀眼，當真是金碧輝煌。

五彩灘不像兩個魔鬼城身處荒野大漠而是濱臨河岸，整個地區如丘陵起伏，沒有落單獨立的雅丹，亦無明顯的風蝕橫紋，色彩遠較魔鬼城豐富，但非純色而是不均勻地灑上紅紫黃綠白五色彩粉，岩面顆粒疏鬆，不禁懷疑它是不是丹霞地貌？

丹霞二字出自曹丕的詩句「丹霞夾明月，華星出雲間」，意指天上火紅的彩霞。丹霞地貌的定義則為「有陡崖的陸相紅層地貌」。它是由紅色砂岩礫岩經長期流水和外力侵蝕及風化形成的，以赤壁丹崖為其特色。多形成於氣候相對濕潤，降雨量較多的亞熱帶或溫帶山地區域，故有「流水丹霞」之稱。

张掖七彩丹霞位於甘肅境內祁連山北麓，海拔高至萬餘英尺，占地七萬餘英畝，東西長南北窄。一腳踏入園區，即如愛麗絲夢遊仙境。入眼群峰既非常見的綠色山脈，更非加州 的光禿黃山，而是有彩色條紋的丘陵。山無植被且稜角分明，這些色彩並非來自花草樹木全來自岩石本身，大大超出平常的認知。

由西門入西門出，首站是一號七彩雲海台。攀爬大段木棧道到達頂部，視線豁然開朗，環峙群峰盡入眼底，到處流光溢彩可說是一步一景，來不及細看即被前方的「七彩飛霞」所深深吸引。在這片單斜山上，橫亙著紅橙紫黃白綠各色彩帶，層次分明，互無交集，正如彩虹墜地，落霞滿天，如詩如畫復如夢。四周連綿不絕的成排扇貝形或尖錐狀小丘，身上都有明顯的彩色斜條紋，高低起伏齊齊向東律動，彷彿它們在趕赴億萬年前的約會時，忽遇天崩地裂，瞬間凝固才留下了這海枯石爛的永恆印記。

這兒的沙地並非寸草不生，谷底雜生著各種灌木叢和野草，驀地一長排紅黃泛青綠的小丘橫立眼前，平整如牆，頂上還有成排的蘑菇狀岩石形同碉堡，難怪會被命名為「赤壁長城」。

次站四號七彩虹霞台，我們一下車即被眼前一片火紅震撼住。這大片斜坡上有道道溝壑，其上紅白相間，肌理分明，活脫脫的培根肉片。走近前去，橙紅橘黃的橫紋如火焰跳躍，一發不可收拾地橫向奔竄。若順著紋路往前直看則是一條奔流不息的七彩河流，大有曾經滄海難為水之感。左側兩道三角形山脊，峰面平直如刀切。想不到億萬年的燃燒都燒不盡它的熱情，仍然是充滿活力的「刀山火 海」。

在「刀山火海」的另一邊，塔狀岩壁上沒有任何橫斜紋路，岩面粗糙，岩色土黃泛紅，頂上裸露出內裡大塊的蘑菇狀紅岩，從某一角度看，像是「神龜問天」，但從下仰視，眉眼鬍鬚頭巾具全，不就是阿拉伯的勞倫斯？

登上「刀山火海」的頂端，向南看，山下的熊熊烈火一路燃燒至此，火紅金黃動人心魄。對面丘陵的紋理顏色則以咖啡、黃、白、灰為主，一處頂上橫陳一條風化形成的白色山脊，形似臥龍，其下緩坡如波濤起伏，「神龍戲火」竟然一戲億萬年而不厭倦。

這條白色山脊的東邊尾端，因其灰色泥岩在發育過程中受到了強烈的氧化和溶蝕作用，擠壓變形成了一座宮殿模樣傲然挺立於彩丘之上，儼然一座以假亂真的「小布達拉宮」。愈往東去，色彩愈行黯淡，紋路愈發模糊不清。黃灰帶綠的遠處有一排岩丘，紫色與灰白如齒牙上下交錯，在彩帶環繞中別出一格。

末站二號七彩仙緣台又是另一番風景。三座傾斜山體比鄰而立，右邊兩座在前，以濃重的黃紅褐色為主，上有粗細交錯的傾斜條紋，不過二者的傾斜方向剛好相反，造成一個小峽谷，因受擠壓變形的山翼形狀如帆，在光影撥弄下形同滿載希望和夢想的「夕暉歸帆」。左邊在後的這座「七彩屏」以白色為基色，是喜馬拉雅造山運動留下的紅色岩系，在長期的風化作用和流水沖蝕下，形成連綿起伏的波浪狀溝壑，流淌著流蘇般的七彩光芒，絢麗如孔雀開屏，予人無盡遐思。

《啟示錄》中形容聖城耶路撒冷的城牆根基是「用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉，第二是藍寶石，第三是綠瑪瑙，第四是綠寶石，第五是紅瑪瑙，第六是紅寶石，第七是黃碧璽，第八是水蒼玉，第九是紅碧璽，第十是翡翠，第十一是紫瑪瑙，第十二是紫晶……」讀時無法想像這是何等美麗的景象，直到此刻看到七彩丹霞後，這聖城形象才倏忽恍如目前。

人生不滿百，在時間的雕琢下法令紋、抬頭紋、魚尾紋相繼上臉，終至滿臉皺紋，面目全非。旱地經過億萬年的風雕水琢卻能化腐朽為神奇，造成雅丹和丹霞獨特的豐姿美顏，這全是造物者的奇妙作為，如詩篇所說：「在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更」。