俠骨柔腸：戲說鄭佩佩（下）

▋重情重義，支持導演

回到文章開頭提到鄭佩佩最早來台拍攝的《情人石》，這部電影也是邵氏出品，多虧導演潘壘提議，才在台南安平及新北野柳取景。我很喜歡影片前半部，除了把漁港生活寫實地納入情節，喬裝飾演的外地人誤把盛裝返鄉的鄭佩佩當作酒家女的不打不相識，也能巧妙融合，並存不悖。粗獷的黃宗迅飾演的漁夫，和鄭佩佩算是青梅竹馬，卻無礙女配角文玲大膽向男方示愛，現在看來還是很酷。可惜後半部有點被本地、外地漁民的衝突，犧牲掉了更有意思的女性角色。但你確實可以看到一個不同於後來英氣逼人卻一樣充滿銀幕個性的鄭佩佩。

雖然僅在電影生涯的起端合作過兩部片，但在潘壘去世前，鄭佩佩每次訪台必赴探望。雖然《大醉俠》後，受制於合約，不能跟隨胡金銓來台拍片，她還是全心全力支持胡導演，除了不計戲分跨刀演出《天下第一》（1983），胡金銓去世後，她和石雋（第四十九屆金馬獎終身成就獎得主）努力與美國胡金銓基金會溝通，促成胡導演遺物的收集和整理，也為台灣在電影文物資產保存上做出相當貢獻。與其說是那一代影人對影壇倫理的普遍重視，不如說是她發自內心的重情重義。俠骨柔腸，不只是大銀幕上的形象而已。（下）