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時間可以治癒一切，也可以殺死一切。最殘酷的是，曾經經歷的一切，都會化為烏有。無論悲傷或幸福，都被時間褪去一層皮，成了帶著骨頭的乾癟屍體。熟悉的，成了過去。陌生的，成了歷史。忍受的，成了故事。幸福的，成了傷痛。然而，在漫長的一生中，巧遇伯樂貴人， 被人慧眼識珠，卻是無論如何也忘卻不了的記憶。

那年，大學畢業臨近，我在這所海濱城市的外語院校英語專業的高強度學術訓練下，拿到了英語專業八級證書和英語文學學士學位。我如同一塊巨大的海綿，貪婪地吸取著英語知識，不放棄任何一個鍛鍊英語實力的機會。寒來暑往，我堅持英語晨讀和午讀，買來大量原聲英語磁帶，閱讀英文原著和報紙，進行海量英語精讀和泛讀。甚至，做夢時都在說英語。同寢室女生用來談戀愛的時光，都被我耗進了圖書館 ，不眠不休閱讀各類英文書籍。

畢業季，許多同學已經通過家庭背景，托關係找到了穩定的工作，只等一拿到畢業證書就走進安穩體面的工作單位，過起波瀾不驚的人生。而我，卻從未想過畢業後的安排。當我後知後覺從書本中抬起頭，愕然發現唯獨我還是「畢業即失業」的「遊牧民族」。

忽然，一個機會從天而降砸到我頭上，這所聞名遐邇的海濱旅遊城市市郊有一所高校在招聘英語學院講師。得到消息的同學臨時有事去不了，就把這個機會給了我，卻只有一個晚上倉促的備課時間。

次日，我趕到面試現場時，巨大的階梯教室裡已經坐滿了該校領導和老教授們，還有黑壓壓的學生聽眾。他們將一起挑選未來英語學院的講師，而我是四十多個面試者之一，要在十分鐘內用英文介紹自己並試講。

我面無表情坐在面試者區域，眼睜睜看著前面的競爭者一個個走上講台，我內心緊張到抽搐，手腳冰涼。我安慰自己，四年的寒窗苦讀，要相信自己的能力和實力。我是屬於需要對手激發潛能的佛系之人，平日不爭不搶，逍遙如閒雲野鶴，但若有人激怒我或挑起我的競爭心，我會誓死把對手打敗。此時，在我之前上台的競爭者們挑起我擊敗對方的欲望，我從他們的英語發音、教學設計和講台風度都找到了很多破綻和不足。

輪到我上台試講時，前一秒還怦怦狂跳的心，在起身的剎那，幻化成奔湧的熱血從頭至腳充盈著我的大腦和心靈。我陷入了一種亢奮狀態，昂首挺胸，雄赳赳氣昂昂走上講台。

上百人的階梯教室裡，黑壓壓的人群正注視著我。我鎮定自若，面帶微笑向台下深鞠一躬，用流利的英語介紹自己，然後導入試講題目。轉身，拿起粉筆，在黑板上龍飛鳳舞寫下英語試講課題。再轉身時，我已經完全沉浸在講課的激情中，台下的領導和學生似乎都不存在了。幻覺中，我眼前呈現的是課題中的種種精采畫面和幽默點。講到動情處，我揮斥方遒，語調抑揚頓挫，情緒飽滿激昂，身體語言充滿力量和自信。平日晨讀和午讀積蓄的能量，讓我的英文演講氣勢磅礴，帶著感人的語調。事後，甚至連我都如墜五里霧中，驚訝於自己哪來的勇氣和自信，竟然毫無半點膽怯，人來瘋一般，行雲流水完成了試講。

我想自己也許超時了，但竟無一人打斷我，階梯教室裡異常安靜，唯有我鏗鏘有力的英語擲地有聲。當我向台下再次鞠躬，沉穩走下講台時，巨大的教室裡突然爆發出熱烈的掌聲。我坐回座位時，發覺自己手腳冰涼，臉上滾燙，才從亢奮狀態中回轉。

幾日後，我收到了錄用通知書。那個周末，我坐車回家，和姥姥、父母一起包餃子 慶祝。母親帶著埋怨和自豪的語氣說：「現在找工作哪有那麼容易，尤其是大學講師這種體面穩定的職業，沒有關係很難進去。妳這孩子竟然一聲不吭就拿到這份工作了，妳讓我們又心痛又驕傲。」姥姥說：「小姑娘是個有福氣的人。老話說得好，『有福不用忙，無福跑斷腸。』」父親自豪地說：「我閨女是誰！我閨女像我！」

進入高校後，我才從當時面試我們這批年輕講師的一位校領導口中得知我被錄用的原因。原來，試講後，幾位資深的老教授們對我讚不絕口，主動力保我，並以他們大半輩子的教學經驗預言：「這個小姑娘將是我們學校最出類拔萃的教師！」於是，在我險些被那些走後門、托關係的競爭者擠掉時，是這幾位素不相識的老教授們開啓了我的教學之路。

我感謝上蒼：讓我初出茅廬就遇到了伯樂和貴人，懵懂無知中，踏上了神聖的三尺講台。

多年後，人生軌跡輾轉漂泊，陰差陽錯從東到西跨越了太平洋。但，那一年海水正藍時，我第一次充滿熱血青春的面試卻一直清晰如昨，伴著我飄洋過海來到異國他鄉定居生活。（寄自喬治亞州 ）