一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

剛從台灣回來還不到一個星期，就收到靜惠二姊發出來的短信告知，她的大姊簡宛已於十一月七日下午五點，在家人的陪伴中於北卡 家中安詳辭世，享年八十六歲。我反覆看著這條短信，雖然理智上知道，對所有人來說，生老病死都是遲早的事情，但是感情上的衝擊還是很大，很不願意相信這件事情終於還是發生了。腦海中不禁回憶起過往近四十年和簡大姊相處的點滴。

1986年6月結婚過後一個月，我就嫁雞隨雞來到美國東部的這個小城鎮，當時先生還在大學攻讀博士學位，我們住在學校為已婚學生提供的宿舍中。

來美國之前，我在台灣兩所學校教書，並在雜誌社做特約撰述，每個星期在學校上四天課，剩下兩天則外出採訪寫稿，說好聽是日子過得充實，坦白說就是忙。到了美國之後，生活發生天翻地覆的變化，從忙得無以復加成了閒得手足無措。總得給自己找點事情來做才行，先是自告奮勇幫先生就讀學校的同學會定期編寫刊物，我包辦從謄寫到美工所有的工作，但是畢竟一年才出幾期，手頭還是剩下大把的時間，於是便開始寫文章投稿。

1987年10月23日美國世界日報 家園版登出了我投的第一篇稿子〈媽，我是從哪裡來的？〉過了一個星期，我收到一封剪報，剪報上面的空白處寫了幾行字：「民安，寫得真好，希望常常拜讀妳的大作。」下面的署名「簡宛」。我當下覺得非常感動，有一股溫暖流過心頭。作為一位已經成名的作家前輩，簡宛不但看了我的文章，還特別費了工夫剪下來並寫上鼓勵的話寄給我這個「小朋友」，這樣的溫暖，就是簡宛姊的人格魅力，也是她帶給周圍朋友一直以來的感受。

除了致力自己的文學創作，她對中文教育也特別上心，創辦中文學校，利用自己的影響力，在美國社會爭取讓中文和中國文化露臉的機會。記得四十多年前，不知道她用了什麼辦法，居然讓此地的一所公立高中同意開設一門中文課，後來大概覺得我在家太閒，便向學校力薦我去接替她的工作。

簡宛做事情喜歡「大家一起來」，她在台灣三民書局主編過數個系列的童書，她利用自己在文壇的好人緣和影響力，邀來一大票知名的作家為孩子書寫童話故事和各類名家傳記，也不忘發掘有潛力的新人一同執筆，我也因此慢慢接觸兒童文學，並成為其中的一員。凡此種種無一不展現出她另一項做人特質——就是不遺餘力地提攜後人。這在一向「相輕」的文人之間，無疑是非常罕見的。

簡宛雖然是台灣四十年來最具影響力、賣了百萬餘冊的《愛．生活與學習》的中文譯者，但是她不僅只是一個著作等身成名久矣的大作家，也不只是獲獎無數的高光名人，當然更不只是被列入美國專業人員名人榜中的一個名字，對於我來說，她是一個在聚會中確保每一個人都吃飽開心的女主人；她會在唱歌時用力在旁邊給你拍手鼓勁兒；在出遊回來，她會貼心地給每一個人送份小禮物；她也會在你情緒低落時，拍拍你的肩頭，跟你說「沒事的」。她更像是一個溫暖的大姊姊，和一個總想著推你一把的老師。她的離開，實在讓人感到不捨。（寄自北卡）