我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

無法實現的承諾——懷念周愚大哥

典樂（文藝紀念冊）
2022年2月14日周愚夫婦的鑽石婚宴上，作者典樂（左）與周愚夫婦合影。（圖/典樂提供）
2022年2月14日周愚夫婦的鑽石婚宴上，作者典樂（左）與周愚夫婦合影。（圖/典樂提供）

周愚大哥定期舉辦「文武雙全舞會」，他過世前幾天我還收到舞會通知。每回收到通知，我都回信祝他玩得開心，他總回說還在等我跟先生一起去參加舞會。我也總回道：「我也在等您跟大嫂來我家住幾天，帶你們去品酒。」如今我跟大哥的舞會之約與品酒之約，都永遠無法實現了。

我住在北加州，本來是無緣認識住在南加州的周大哥。2018年，好友陳玉琳介紹我向洛杉磯的汽車雜誌投稿。汽車雜誌是月刊，主要做各廠牌的汽車廣告。雜誌闢有旅遊專欄，每期要登三、四篇遊記。主編張先生本有自己的作家群，但那時雜誌業務正隆，於是我有機會成為雜誌的特約撰稿人之一。張主編將所有撰稿人組織成一個伊媚兒群，分享大家的作品並互相交流，我就是在群裡認識了周大哥。因為我也姓周，他便要我直接喊他大哥。大哥是湖北人，我是湖南人，起初他不知怎麼看花了眼以為我也是湖北人，更興奮地喊我妹妹。後來弄清楚我不是湖北人，但我們的祖籍都在長江邊上，隔江遙遙相望，他說那也跟同鄉差不多。  

大家在群裡交流久了，無形中培養出了深厚的友誼，他打算辦個聚會請汽車雜誌作家群到他家聚餐。舍弟、舍妹都住在洛杉磯，我南下一趟並不難。他說我若到洛杉磯一定要住他家，我們既是兄妹，我弟弟妹妹也就是他的弟妹，通通一起到他家住幾天。他的大方豪爽，世間少見。

好景不常，聚會的時間尚未敲定，卻發生了曠世疫情，汽車雜誌停刊，但周大哥依然熱心，他只要有作品發表一定發給大家看。我們任何人只要有文章在世界日報刊登，他一定拍照點評轉給大家看，避疫期間我們這個群仍舊熱鬧。

2021年初疫苗問世，周大哥很快地打過了兩劑疫苗。二月中大嫂過七十九歲生日，他邀請大家去他家吃飯給大嫂慶生。那時疫情的陰霾未散，許多人還未排到疫苗，當然沒人敢去，周大哥甚是失望。同年六月，美國宣布疫苗的涵蓋率已達標，全面解封。周大哥立刻邀請大家在六月二十四日到他家開派對，他除了邀請汽車雜誌的作者群，也邀請洛杉磯作家協會的蓬丹等文友。他一呼百應，大家都興奮地期待相聚。他特別叮嚀德州的玉琳、良姿，新墨西哥的雲霞及北加州的我們都要在派對前一天入住他家。良姿會泡手工咖啡，我會調愛爾蘭咖啡，大哥會調雞尾酒，大家把酒論文，要聊到多晚就可聊到多晚。我跟先生計畫開車南下，我告知文友們我將準備個小冰櫃，帶上預先在家中做好的各色滷味，及西班牙海鮮飯的材料去大哥家做海鮮飯給大家吃。

周大哥催外州的文友們訂機票，他好安排接機。可惜到了約定日，外州文友皆不克前來，還好洛杉磯的文友在蓬丹的聯絡下出席了多位，聚會仍然成功圓滿。

我與先生在聚會前一天的傍晚開車到達大哥座落在山頂上的豪宅。大哥曾在〈山大王與壓寨夫人〉一文中詳述他山上的住所。他家占地一英畝有餘，房子建坪四千多平方英尺，有五間臥房，四間全套浴室，招待四對夫妻入住絕不是問題。

大哥大嫂熱情地接待我們，尤其是大嫂，她早準備了豐盛晚餐招待我們。大嫂的熱情好客不在大哥之下，知我也是兩湖人氏又同姓，也親熱地喊我妹妹。我立刻了解，大哥之所以好客，實因有位廚藝精湛又能幹的賢妻。難怪海內外的文友，不知有多少人住過他家。洛杉磯的僑社曾在他家辦大型活動，主辦單位包了兩輛遊覽車上山，上百位賓客聚集他家。次日我跟大嫂一起燒菜，我做海鮮飯，她做珍珠丸子及幾色熱炒。先生則開車帶大哥去中國城買烤鴨、甜點。周府居高臨下，視野廣闊，賓客們手握一杯紅酒，站在院中極目遠眺欣賞風景，怎能不開心呢？

在他們家盤桓三日，分別時，大哥承諾一定會帶大嫂到北加州來看我們。數月後，大哥因健康問題，不再適合開車進城。於是搬離山上豪宅，住到華人聚集的蒙特利市，除了生活機能方便，又可就近看醫生及參加活動。山大王的派對從此成絕響。 

次年二月大嫂滿八十歲，大哥為大嫂慶生同時慶祝鑽石婚。他包場大宴賓客，力邀文友們前去參加。那場地就是後來出現槍擊案的舞星舞廳。我當然赴宴，並遊說文友嘉音一同前往。宴會當日，大哥忙著招呼賓客，大嫂拉著我話家常。我們拍合照時，一位女士忽然跑來插在我跟大嫂之間搶拍，大嫂一把將她推開把我拉近並對她說，這是我妹妹，妳站到旁邊去。我當時聽了非常感動，心想他們到北加州來玩時，我一定要好好招待他們。

去年三月舍妹嫁女兒，我們到南加州小住數日，特地去看大哥大嫂，並請他們出外用餐。大哥見我夫妻為人真誠，信誓旦旦說一定帶大嫂到我家住幾天，我承諾帶他們暢遊舊金山，到納帕谷品酒。言猶在耳，大哥卻已駕鶴西去！他逃過了去年在舞星發生的槍擊案，卻逃不過自己摔的一跤。聽聞噩耗後，我到處打聽大哥葬禮的時間與地點，得到消息時已是葬禮前兩天的下午。時間匆促，一切都來不及安排，只有請求治喪主委火速幫我訂一個花圈聊表心意。

歲月真是無情劍，在山上作客時，大哥精神奕奕，任誰都覺得他活過百歲不是問題。誰知，去年他告知在洗腎，我雖覺不妙，但想現今醫學發達，好好保養，活過百歲還是不難。兩個月前聽說他身體不平衡摔了一跤，把後腦摔了道大傷口，我想他命大，必有後福！怎麼也想不到他就突然走了，來不及送他最後一程。（寄自加州）

熱心的周愚（中坐者）常和各地文友們相聚。（圖/典樂提供）
熱心的周愚（中坐者）常和各地文友們相聚。（圖/典樂提供）

加州 洛杉磯 疫苗

上一則

交代

延伸閱讀

洛城派對槍響、遭縱火 青少年3死 受害者都是家庭成員

洛城派對槍響、遭縱火 青少年3死 受害者都是家庭成員
洛城派對變槍案現場 3名青少年死亡 民宅被燒毀

洛城派對變槍案現場 3名青少年死亡 民宅被燒毀
洛杉磯亞洲電影節台灣專場 4片角逐奧斯卡

洛杉磯亞洲電影節台灣專場 4片角逐奧斯卡
洛加大擬砸9000萬 打造健康運動醫學研究所

洛加大擬砸9000萬 打造健康運動醫學研究所

熱門新聞

紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

蘭亭喝酒寫字

2024-11-18 01:02
成大校長黃煌煇因水利技術的貢獻獲頒亞洲知識管理學院榮譽院士及大禹獎。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（上）

2024-11-20 01:02
圖/123RF

一場面試，一段故事

2024-11-19 01:02

梅菜扣肉和蝦仁炒蛋

2024-11-19 01:00

來美第一張相片

2024-11-19 01:00
西貢現今的街景，人們以摩托車為主要交通工具。（圖/123RF）

離開西貢

2024-11-22 01:02

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國