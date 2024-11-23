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溪台寂寂

久彌
（攝影/久彌）
（攝影/久彌）

溪台的樹色又很好了，然而，此刻竟有些寂寂之感。

二十多年前，我在屋後山坡上的山桂樹叢的凹處建了兩層平台，因山下有小溪流過，就隨口叫它溪台，沿用至今。

山桂樹是大型常綠灌木，可長到一層樓高，它其實是屬杜鵑花科，春天開白色或粉色、有紅絲花心的清麗小酒杯形花。也像杜鵑花一樣，聚集成一球球地綴滿枝頭。山桂樹三面簇擁著溪台，外加木玫瑰、杜鵑花和其他不知名的野花，就成了一個很怡人的休憩和聚會所在。秋天山坡上，各類橡樹、楓樹、白楊、山茱萸、酸枝木等葉子相繼變色，燦爛的秋葉在四周圍著溪台，讓它像在個琉璃球之中。

春秋的宜人天氣，我喜歡在溪台賞花看樹看鳥，隨興寫寫所見所想，或就無謂地讓溪聲相伴閒坐。因樹葉太密，除了冬天和早春可見小溪粼粼地蜿蜒在山腳下，其他季節就只能聽見它的輕吟淺唱，陶淵明的「園日涉以成趣」大概也是如此。

往年亞特蘭大華裔美術家協會（Atlanta Chinese American Artists Association），常因在附近城鎮辦展覽，而來我的山居聚會，籌畫活動或慶祝開幕；亞城書香社會友也會在春秋佳日出遊來此歡聚，溪台就成了我們燒烤、觀景和談文論藝的最佳場地，因為放眼四望不見人煙，所以我們大可肆無忌憚地暢談，笑語落天外。

疫情開始後，這種聚會就停止了。而今看來、以後大概也難以為繼，因為有的會員已被兒女邀請，遷去他們所居的外州城市，以便就近有所照顧。有的即使仍居亞城，也已不堪再開車到山裡來。往日的盛況，大概是如溪水淙淙流逝不返了。

其實我和老伴都不是很喜歡車來人往、市聲嘈雜的人。早年住在城裡時、雖有鄰居們互相照應的好處，但也有些心知不言的規矩要遵守，如園裡的草不能長得太長，兩星期少不了要割一次，秋天落葉要掃乾淨等等，我的「綠滿窗前草不除」或「敗葉留不掃」的古人詩意想法，是行不通的。而我更不能忍受住家社區協會對房子漆什麼顏色、種什麼花樹等，都要限制約束。所以當初作退休計畫時，才會選擇築室荒山，遠離市囂，過我們無拘無束、自由自在的清淨日子。

近年春花好時，我和老伴就在溪台作些簡單野餐，藉以享受春光。但有時會想起往日眾友在此相聚的歡樂時光，而有點獨樂樂不如眾樂樂的失落感。縱然我們是喜歡清淨的人，但對當年聲氣相投的朋友，還是難免懷念。

此情此景，「情隨事遷，感慨係之矣」。（寄自喬治亞州

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