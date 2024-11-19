酒質精純的巴伐利亞啤酒。（圖/王士躍提供）

德國 的多瑙河與萊茵河地區盛產葡萄酒，尤其以白葡萄酒聞名。然而因德國地處偏北，氣溫較低，它的葡萄都沒法和法國南部或加州 的葡萄的甜度相提並論，因此德國葡萄酒無法在歐美打開它的知名度。馬克．吐溫曾這樣挖苦德國紅酒說：「德國人非常喜愛萊茵河葡萄酒。它們被裝在又高又細的瓶子裡，被認為是一種令人愉悅的飲料。人們通過標籤才能辨別它們與醋的區別。」相比之下，德國的啤酒卻舉世聞名，無疑是這個國家最迷人的飲品。特別是巴伐利亞州（Bavaria）的啤酒不僅酒質精純，擁有幾千個品種，而且廣銷世界，一直為大眾所愛。

德國的啤酒釀造歷史悠久，世界上最古老的啤酒釀造法規便誕生於德國。十五世紀神聖羅馬帝國時期，巴伐利亞公國頒佈了嚴格的啤酒純淨法（Reinheitsgebot），規定啤酒成分只能包含清水、大麥芽、啤酒花，後來又增加了酵母。若在啤酒釀造中摻和其他成分那就不屬於純正的啤酒了。這個法規一直實行到今天，德國啤酒文化的深厚底蘊由此可見一斑。

德國人的愛乾淨是出了名的。我在德國旅行時聽來這麼一個笑話，在新冠疫情期間，各國人囤積了不同的生活必需品，義大利 人多收藏紅酒，法國人積攢避孕套，德國人因為講究衛生拚命地囤積衛生紙。可是回溯到中世紀的德國的河水卻是不乾淨的，生活垃圾和污穢隨流而下，污染水源，尤其飲水成了嚴重問題。這時德國人忽發奇想，他們發現啤酒的高溫釀造是可以消毒殺菌的，而且古時的啤酒度數極低，大概只有果汁的含酒精量，啤酒本身又含各種豐富營養，開胃健脾，可充飢也可止渴。於是大人小孩，貴族平民統統飲酒止渴，蔚成風氣。我在萊茵河畔的馬克斯城堡（Marksburg Castle）參觀了一處十三世紀的釀酒舊址。因為古堡建在高崗上，水源短缺，古堡裡的人從深井引水造酒，飲酒和止渴一舉兩得。

德國宗教改革家馬丁．路德說過一句名言：「上帝為我們用穀物準備了兩種食物：麵包和啤酒。」古老的釀酒技術是與德國修道院分不開的，至今德國最正統和精純的啤酒仍然是在修道院釀製出來的。巴伐利亞最後一位修女釀酒師名叫恩格爾哈德（Doris Engelhard），她將一生既奉獻給了上帝，也奉獻給了釀酒事業。她在巴伐利亞的馬勒斯多夫修道院（Mallersdorf Abbey）已經生活併負責釀酒五十多年，修道院的四百個修女也都喝慣了恩格爾哈德釀造的低度啤酒，奇妙的是，在這群修女身上修行和飲酒之間似乎並行不悖。當記者問到喝酒與天國之間是否存在矛盾時，她的回答很直截了當：「啤酒是巴伐利亞靈魂的一部分。如果你生活得不快樂，到了修道院裡也快樂不到哪裡去。我需要堅信的就是天主接受這個真實的我。」

德國流行這樣一句俗話：「早晨喝一杯啤酒，這一天都屬於你的。」這讓我想起雨果說過的：只要哼一聲《馬賽曲》，法國人就能征服世界。」都說德國人嚴肅有餘，活潑不足。此話差矣，一杯啤酒下肚，再陌生的德國人也會對你敞開心扉，相見恨晚地一通神聊。通常喝啤酒的餐廳都是大長桌子，而非小聚的私密方桌，長桌則更適合啤酒幫的聚會，認識的、不認識的都捧著一杯鮮啤落座，酒後都成了朋友。

許多德國啤酒都是我喜歡的，比如紐倫堡的紅啤酒（Nuremberg Rotbier），這種櫻桃紅的鮮啤搭配上紐倫堡的特色薑餅來吃，可以消磨小半天的愜意。班貝格的熏啤酒（Bamberg Rauchbier）也是巴伐利亞的名飲，生啤酒止渴消暑不說，特殊的熏香刺激著味蕾，往往一杯不足，再來一杯。