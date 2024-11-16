招聘會的大廳裡，並非是個令人愉快的地方——只見桌子沿著大廳四周排列著，大廳中央的桌子圍成了一個完美的橢圓，為來求職的人留出一條四米寬的走道。我把簡歷緊緊攥在手中，順著走道從右側逆時針走著。我不敢接近任何桌子，匆匆瞄著每張桌上標出的招聘資訊，格外小心地避開招聘人員的目光。

這一切讓我無比窘迫，彷彿身陷一場嚴苛的審判，而我毫無應對之策。大廳裡迴蕩著低沉的嗡嗡聲，不斷提醒我，四周都是和我同樣心急與滿懷期待的人。可我似乎被困在時間的凝固中，任憑腳步毫無目的地徘徊在這個巨大又陌生的空間裡。忽然，一隻手輕輕拍了拍我的肩膀，驚得我心一跳，把我從那個凝固的空間裡拽了出來。

回頭一看，是個戴眼鏡的中年男子，臉上掛著一絲抱歉的微笑。他說：「我是《XX報》的記者，那邊是我們攝影師。我們注意你很久了，看你在這裡一圈一圈地轉，攝影師說你是最佳拍攝目標。」

一股酸楚湧上心頭，淚水幾乎要滑落，我小聲懇求道：「求求你們，別拿我開心了。我已經夠難受的了。」

他依舊微笑著，卻不無誠意地說：「像你這樣，根本找不到工作的。」

我垂頭喪氣地點點頭，低聲回應：「我知道……可是我真的不知道該怎麼做。」

他忽然變得嚴肅起來，將我拉到一張桌子旁，笑著對桌後的人說：「嗨，這位小姐需要一份工作，你們有合適的嗎？」

桌後的人抬頭掃了我一眼，沒有接過我的簡歷，神色間流露出一絲疲倦，淡淡地說：「你急什麼呀，你還年輕呢。看看我們這摞子四十多歲的人，他們還想找工作呢。」他指了指桌上摞得高高的簡歷，每份都帶著些許折痕，似乎等待太久，連紙張都疲憊了。

我忽然覺得那些四十多歲的應徵者好可憐，被無情地疊在那裡，像是一堆無人問津的大白菜。而我呢，似乎只是一根不值得多看一眼的小蘿蔔。

懷著一種複雜的失落心情，我悄然走出招聘大廳。回到家裡，安慰自己，或許可以做一個找到工作的夢。在夢中，擺在桌子上的白菜和小蘿蔔被人們團團圍住，伸出來的手臂急切地搶著它們……。

刺耳的電話鈴聲響起，把我從夢中猛然拉回現實。熟悉的聲音在耳邊響起：「我有個朋友正好需要一個懂電腦的人，他願意給你一個機會。」那一刻，我的心中彷彿有陽光灑落，溫暖而明亮。我幾乎不敢相信：「真的？伯伯，謝謝您！真的太感謝了！」

放下電話，我久久未能平靜下來。回想起求職會上的窘迫與無助，竟彷彿是遙遠的過往。在那片混沌中，有一雙溫暖的手把我從深淵中托起。古人說得好，「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，此刻，這句詩的意境我體會得格外深刻。

或許，這就是人生的奇妙之處——在最迷茫的時候，溫暖和希望悄然而至。躊躇滿志的我，對未來的第一份工作充滿了期待。（寄自華盛頓州 ）