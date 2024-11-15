秋節前後，曇花盛開，皎潔美麗，花下賞月，別有情趣。 （本報系資料照片）

近日，在微信 圈常常看到朋友們分享家裡的曇花照片，似乎但凡家裡種有曇花的，今年都收穫不菲。一朵朵純潔雅麗的曇花，驚鴻一瞥地綻放，絢麗了黑夜，又稍縱即逝地凋謝，淒美了世界。隔著手機屏幕，我的視覺神經被一簇簇洶湧而至的花朵衝擊著，我的嗅覺，也彷彿被一陣陣虛無縹緲的午夜暗香薰染著。

我家的後院也種著一棵已經幾歲大的曇花，綠葉繁茂，但卻不見一粒花蕾，是我種植不善、還是我與曇花的緣分清淺？回眸走過的漫長之路，儘管，也曾有過曇花的綠葉在路邊向我招手，但卻無緣與微笑的鮮花相視，眼裡只剩香消玉殞的殘容。

其實，曇花於我並不陌生，幼童時已與她相識。

學齡前，我曾經有一段時間與外公外婆生活在一起，在他們屋子的大陽台上，外公種了一棵曇花。那年，油綠的葉子邊緣，長出幾顆曇花花蕾，從米粒大小日漸飽滿，慢慢又長出一根彎彎的、粉嫩的花柄把花蕾撐起，姿態優雅，卻又給人隨時墜落的脆弱之感。本來，對曇花毫無認識的我，對那幾顆花蕾也是無感的，但見外公對她們悉心照料，並對花開滿心期待，我也在不知不覺中被感染了。外公對我說：「曇花要在深夜才慢慢顫抖著盛開，之後很快就合攏凋謝了。」雖然，年幼的我心中還沒有「聆聽花開的聲音」那份詩意，但外公對深夜曇花盛開的有趣描述，卻如童話般地令我神往。

終於有一天，外公說：「曇花今晚就要開了，你不要這麼早睡哦。」那個夜晚，我和外公靜靜坐在欲放的曇花旁，想著馬上就要與神祕的曇花初相見，我內心有如即將走進童話世界般的迫不及待。然而，等啊等，夜已深，花仙子依然不來赴約，倒是身上的瞌睡蟲，帶著對曇花的妒嫉前來蠱惑我，令我在不知不覺間跟著它走進夢鄉。遲到的曇花，在我的酣睡裡悄悄地來，又悄悄地走了。待我次日醒來，只剩一朵朵凋謝的殘花垂頭耷腦地掛在綠葉間。我與曇花的初相遇就這樣錯失在孩童時的睡夢中。

後來，外婆用曇花入菜，新鮮的曇花煮雞蛋湯，曬乾的曇花煲豬骨湯，這兩道曇花美食一直被珍藏在我的舌尖下。

外公那棵曇花，後來壽終何時，失落何方，我已不記得，那份記憶宛如一朵濺進大海的浪花，被歲月的洪水 沖刷得無處可覓了。唯有那個與外公靜候曇花盛開的夜晚，連同在外公外婆寵愛下度過的童年時光，一起鐫刻在我的記憶裡揮之不去。

自此之後，我一直沒有自己種過曇花，那些在黑夜裡顫抖著悄然綻放的花朵，至今依然無緣親身相見，唯有鮮活在臆想中，靈動在圖片裡。

直到幾年前，一位相別了的舊同事給我發來信息說，她家的曇花今年大豐收，記得有次在公司午餐聊起曇花，我說過喜歡曇花煮湯，所以她打算送我一把剛摘的曇花。收到訊息我頓時心生感動，「講者無意，聽者有心」不過如此吧？相別卻沒有相忘，記住一句不經意的話，送上一份用心的禮，這樣的職場友情，雖平淡如水，卻難以忘懷。

她送給我一把新鮮採摘的曇花，順帶也送給我幾片長了根的曇花葉。曇花湯慰藉了舌尖，曇花葉被種植於花盆裡。

沒種過曇花的我，一直以為曇花是嬌貴的，也許是被她「瞬間綻放，稍縱即逝」之秉性所引發的想當然爾吧。自命不諳種植的我，對這幾片曇花葉子並沒寄予多大的期望，只求別夭折於我手，而負了送花人的一片好意就滿足了，至於「曇花驚豔後院」那一幕，似乎還很遙遠，或者說有些渺茫。

突然有一天，當我例行公事給曇花澆水時，驚訝地發現那片殘缺發黃的葉子邊緣，竟迸出一顆稚嫩的花蕾！瞬間改變了我對曇花的偏見。原來，她不但不嬌貴，而且還很頑強呢。生活常常如此，當你滿心期待時，往往以失望告終，而驚喜總躲在不起眼的角落，靜候不經意的人。

看著這顆粉嫩的花蕾，我已遐想著日後某個夜晚的「曇花之約」了。

之後的日子，我對這顆稚嫩的花蕾小心翼翼，擔心脆弱的她會被風吹落。然而，有時還真的怕啥就來啥，人一動念就觸犯了天意。幾天後的一個清晨，當我出去給她澆水時，只見嬌小的花蕾已告別葉子，香消玉殞地躺在地上，是夜間的風，還是行走的動物？唏噓遺憾間，我那個「夜會曇花」的浪漫之夢也隨著這顆夭折的花蕾化作泡影。