那天，我走在前往公民面試的路上，既緊張又期待，為了這次考試，我已無數次在腦海中預演，反覆溫習那一百道問題。 但一想到要進行一對一面試，我的神經就繃緊得像一根拉滿的弦。

真正站在了面試房門口時，緊張感超乎了我的想像，面前每張應試者的臉都在提醒我：這是一個重要時刻。場外排著長長的隊伍，我坐在等待的凳子上，腦海裡默默複習那些問題，心中的不安始終揮之不去。不一會兒，廣播裡響起了我的名字，我的心跳猛然加速，深吸了一口氣， 走進面試辦公室。

考官是一位溫和的亞裔 男子，他坐在我對面，臉上掛著親切的微笑。他說：「請你舉起右手宣誓，保證今天所說的一切都是真實的。」我舉起右手，卻緊張地脫口而出一個「No」。

那一瞬間，空氣彷彿凝固了，我心中一緊，恨不得立即消失，估計考官馬上就要對我說：「你回去吧，練好了英文再來！」千鈞一髮之際，我急忙解釋：「對不起，先生，我太緊張了，我應該回答『Yes』。」考官微微一笑，似乎理解了我的窘迫。

隨著他提出的一系列問題，我的緊張感逐漸消散，思路也漸漸清晰，我對答如流。等他滿意地點頭說：「恭喜你，下午來宣誓吧。」我終於鬆了口氣，欣喜若狂。

走出考場後，我才意識到自己忘了拿外套，匆忙又折回去，考官忍俊不禁。

下午的宣誓大廳裡，人群熙熙攘攘，靜謐而莊重。來自世界各地的新移民們著裝各異，臉上流露出不同的情感，有的人興奮不已，有的人則略顯緊張。大家靜靜地站立，目光聚焦在前方的屏幕上。工作人員宣布即將播放總統的講話，整個大廳頓時鴉雀無聲。

錄像帶放入機器，總統剛開口說了幾句，屏幕卻卡住了。工作人員忙上前調試，幾次嘗試後，屏幕上竟然出現了動畫片，一群色彩鮮豔、憨態可掬的天線寶寶。那一瞬間，大家愣住了，隨即忍不住笑出聲來。只見天線寶寶在屏幕上蹦跳旋轉，發出滑稽的聲音，有些人甚至跟著節奏搖擺，歡聲笑語迴蕩在大廳中。幾分鐘後，屏幕終於切回到總統講話，宣誓廳的氣氛又恢復了莊重，但剛才的滑稽插曲依然在空氣中瀰漫。

我們這些異鄉人在天線寶寶的祝福下，相視而笑，心中多了一份默契與親近感。當宣誓結束的那一瞬間，我正式成為了美國公民 。

走出大廳時，天線寶寶的身影依然在我腦海中迴蕩。原本嚴肅的入籍儀式，因為這段意外插曲，變得溫馨而生動。身分的轉變，不再只是一個形式，而是充滿包容的一段經歷。

這次意外而難忘的公民面試，曾經的緊張和嚴肅都在笑聲中煙消雲散。生活總會送來意想不到的驚喜，而在這片新土地上，我帶著這份溫暖的記憶，微笑著走過了幾十年。（寄自華盛頓州 ）