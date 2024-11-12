我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

憶那些逝去的武俠年月（上）

舒國治
圖/林崇漢
圖/林崇漢

一、初邂逅金庸

時光飛馳，轉眼今年已是金庸一百年。

而那本我三十歲時寫的《讀金庸偶得》，竟也過了四十二年！

六○年代中期，我就看過《天龍八部》。那是某一位跑船的長輩從香港帶回來的。讀後極為驚豔，但並不知道作者金庸是何許人也。

七○年代，台灣的租書店有《萍蹤俠影錄》、《小白龍》等書名，據說也是金庸所著，只是被冠以別的書名與用了別的作者之名。看過了好幾部他的著作，加上自己從十多歲已到了二十多歲，早多了更豐厚的審美功力；那時候即認定這位金庸，是眾多武俠小說家裡寫得最好的！

二、沈登恩引進台灣

1981年6月，我剛退伍沒幾天，在台北衡陽路巧遇遠景出版社的沈登恩。他說他費了很大的工夫，終於使金庸的著作解禁了，終於要引進金庸的書在台灣正式出版了。他七○年代中期即聽我閒談中聊過些許金庸，這一當兒，見到了剛退伍的我，居然心中生出一個頗大膽的盤算。遂約我次日到他光復南路的出版社詳談。

不久，我就接下了這本《讀金庸偶得》寫作工作。

猶記沈登恩當年愛說：「《紅樓夢》這書如此膾炙人口，所以有『紅學』，金庸也該有『金學』！」他拿出他剛出的倪匡《我看金庸小說》、《再看金庸小說》二書，說：「你也來寫一本吧！」

這就是我說的他的「大膽的盤算」。

我寫得慢，等我半年後交稿時，倪匡已出了《三看金庸小說》。所以我是諸多「金學研究」眾書中的第四本。

有眼尖的讀者會問：「你書中似乎沒提《碧血劍》？」我說：「好問題。乃八○年代最早的遠景版，沒出《碧血劍》。它還沒解禁。」

這就像當時《射鵰英雄傳》是改成《大漠英雄傳》的書名，才過關的。另外《書劍恩仇錄》也改成《書劍江山》，皆是當年的一些規避之舉。

這書交出後不久，我就被「國泰建業廣告公司」（即「奧美廣告」的前身）的協理宋秩銘拉去他公司做一個「文案」（copywriter）。有一天，公司接了香港某部電影的廣告工作。電影的製片，叫蔡瀾。我和他聊天中說，剛寫完了一本討論香港武俠作家叫金庸的小書，叫《讀金庸偶得》。又過了一兩個月，蔡瀾又來到台北，一碰面，他道：「我從香港帶來一張報紙，要給你的。報上有篇書評，評你的《讀金庸偶得》。結果我今天要帶這張報紙出門，在旅館房間裡遍尋不得。我想，可能是打掃的人當成是看過的舊報紙，當垃圾收拾掉了。」這大約是1982年聖誕節那時之事。

三、三十歲迎來了閱看武俠的尾聲

金庸的書一出，於我言，武俠書的終極版於焉出矣。

至此，別的武俠書再不用看矣。

也正好是八○年代，我要進入我的三十之年，其實武俠小說已漸不看矣。正好以詳讀金庸（並寫成一本評論之書）作為尾聲。

說來真奇，從那以後，所有的武俠小說皆再未拾起。多年後又出了個女作家，據云寫得極好，叫鄭丰的，我亦沒看過。就像打麻將，九○年代初以後，人都過了四十，就再也無意打了。也像戒菸。我到了五十歲，一不抽，就再也不抽了。

也像搖滾樂，七○年代末以後，已慢慢不往下追了。舉例言，史汀（Sting）就沒怎麼聽。性手槍（Sex Pistol）等團就沒去聽了。而巴布．狄倫（Bob Dylan）的《Blood on the Tracks》和《Desire》二張唱片後，他的唱片便再也沒聽了。

這是什麼？這是每人在生命歲月中的各種興趣與關注自然會出現的停歇與轉移。

四、我和武俠小說，竟皆是那時代的產物

我和許多大我一些、小我一些的同輩會看武俠小說，當然和我們共擁的時代有關。就像五、六歲起會蹲在地上打彈珠、玩圓牌。七、八歲起若說閱讀就已看起了漫畫書（葉宏甲的四郎真平便是那時竄進了我們的視野）。十一、二歲時開始看文字的書（像小說。當然武俠小說也是）。乃那個清貧的年代，娛樂或文藝原本就只能如此！

它和廣播劇、國語流行歌曲（崔萍、葛蘭、紫薇……）、西洋流行歌曲（巴比．雲頓〔Bobby Vinton〕、保羅．安卡〔Paul Anka〕、貓王……）、言情小說（金杏枝、禹其民，及稍後的瓊瑤）、鬥狠黑社會小說（費蒙的《賭國仇城》等）一起籠罩在當年的無色清貧灰澹的文藝空氣中。

這說的是「不怎麼花錢的娛樂」（小說出於租書店，花費甚少）。觀看電影，則是「花錢的娛樂」。

五、武俠小說在那年月幽幽銜接了某種飄渺的老中國

五○、六○年代，坊間的武俠小說，是大陸來台灣的人寫的小說。寫的內容，皆是發生在古代，在遠方的中國。稍微成年的，有臥龍生、諸葛青雲、司馬翎等。稍微年輕的、後起的，有古龍、柳殘陽、上官鼎等。稍微更老的，則有孫玉鑫。再更老的，有郎紅浣。稍後加入的本省作家，如田歌、秦紅，算是少有的例子。

他們都是在台灣寫的。我們看的皆是成於台灣之作。　　

金庸寫於香港，我們當年在台看不到。至於早期成於大陸的《十二金錢鏢》（白羽）、《臥虎藏龍》（王度廬）等，有很長一段歲月此間也是看不到的。還珠樓主的《蜀山劍俠傳》亦不是人人看得到的（哪怕此書的名氣恁大，提談此書的人恁多）。

其實郎紅浣（1897-1969）的年紀大於王度廬、鄭證因，然在大陸時未必是寫武俠之人──也就是說，若非寄居台島，他可能不會提筆寫武俠呢！

不知是武俠小說這種類型太過老中國、太過撩人鄉愁，抑是它和太多人童年的舊夢有不可切割的淵源，太多的學術型文人也不免提筆頗富興致地來寫它一寫。據說，書畫大師江兆申（1925-1996，後來擔任「故宮」副院長）五○年代還在基隆教書時，也曾化名寫過短時間武俠呢！（上）

香港 書店 解禁

上一則

進手術房之前

下一則

陳美融 導入AI 全球布局加分

延伸閱讀

港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓

港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓
反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽

反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽
港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？

港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？
第61屆金馬獎評審團公布 香港名導譚家明任主席

第61屆金馬獎評審團公布 香港名導譚家明任主席

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42

回台娶親的插曲

2024-11-06 01:03
1963年，晚年的張恨水在北京家中創作。（圖/本報系資料照片）

張恨水，民國在大陸時期「婦孺皆知的作家」

2024-11-05 01:02

去Costco購物

2024-11-08 01:00
〈無辜者公墓及教堂〉局部，十六世紀畫家Jacob Grimmer畫作。畫中整片廣場全為墳地，前方一群人正在舉行入土儀式，後方是來往的行人與狗，左下角有隨處可見的枯骨。（圖／巴黎歷史博物館﹝Musée Carnavalet﹞館藏）

不知死，焉知生？

2024-11-09 01:02
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲