跨越時光的長河——訪哈蒙德城堡博物館

哈蒙德城堡。（圖/亭瞳提供）

立秋時節，我們有幸來到美國東部的波士頓 ，參加第二屆國際華語原創IP電影節。這座城市古老與現代交融，擁有五所世界頂尖學府，以其深厚的文化底蘊和乾淨整潔的街道迎接著世界各地的藝術夢想者。

電影節結束後，我們開啟了波士頓的文化之旅。藝術博物館 收藏了近五十萬件古代與現代的傑出藝術作品，講述了人類千年的歷史故事；漫步於張愛玲故居外，透過紅色磚牆，我們彷彿感受到了她的藝術靈氣；波士頓公共圖書館的宏偉建築和館藏的萬餘冊書籍令人驚嘆不已；踏著瓦爾登湖畔的足跡，追隨作家梭羅的思緒；在《小婦人》作者的故居，親身體驗了她家庭生活中的歡欣與愛的濃縮。

然而，在波士頓的眾多文化瑰寶中，有一處令我尤其難以忘懷，它就是與歐洲中世紀的優雅和神祕緊密相連的哈蒙德城堡。與現代化的建築相對比，哈蒙德城堡彷彿帶我跨越了時光的長河，進入了一片歐洲的風景。城堡建於1926至1929年，是一座融合哥德文藝復興風格與中世紀歐洲元素的建築傑作，既神祕又充滿豐富的文化內涵。

城堡外觀以堅固的石材為主，屹立於面對大西洋的懸崖邊，厚重的石牆和高聳的塔樓讓人聯想到歐洲的城堡。尖拱窗、扶壁和垛口賦予了建築典型的哥德風格，使得整個城堡顯得莊嚴而宏偉。

進入城堡前，首先映入眼簾的是一條面向大海的石砌拱廊，透過拱形視窗可以俯瞰大海的白色波浪，感受到自然與建築的完美融合。這道海景拱廊不僅增添了空間的開放感，還保留了防禦性的牆體結構，是哈蒙德對歐洲古典建築的致敬，也是一種功能性的設計，讓參觀者在邁入城堡之前，能優雅地被大自然的壯麗景色所環繞。這種設計強調了建築與環境的互動，展現了哈蒙德對建築歷史的深刻理解與巧妙應用。

約翰．海斯．哈蒙德（John Hays Hammond Jr.）是這座城堡的主人和設計者。他是一位發明家和探險家，對歐洲中世紀和文藝復興時期的建築情有獨鍾，並將這種熱愛融入了他自己的私人住宅和實驗室。在哈蒙德的設計中，歷史與創新交織，給人一種穿越時空的感受。

跨過由鐵鍊牽引的吊橋和厚重的木製大門，進入城堡內部。高聳的拱頂與大堂中光潔的大理石地面交相輝映，營造出莊嚴而恢宏的氛圍。城堡內部的每一處細節都經過精心設計：彩色玻璃窗過濾著柔和的自然光，為空間帶來了夢幻般的光影效果；複雜的木雕、石雕與鐵花門扇賦予了空間豐富的視覺層次感，也增強了城堡的沉浸感。

城堡的居住空間通過一系列連接的走廊、祕密房間與螺旋樓梯，使得探索其中的每一個角落都充滿樂趣。每當轉過一個彎道，眼前總有新的發現，彷彿踏上了一段穿越歷史的旅程。這種設計展示了哈蒙德對空間的獨特理解和創造性。

作為建築圖繪製者，我尤其欣賞哈蒙德城堡的實用性與美學的融合。它不僅展現了哥德風格的藝術魅力，還融入了哈蒙德自己發明的現代技術。這種科技元素隱藏得天衣無縫，幾乎不為人所察覺，但它們與古老的建築風格形成了有趣的對比，顯示了哈蒙德在設計上的前瞻性思維。

哈蒙德不僅是建築的設計者，更是歷史與文化的收集者。他購置了大量文物來裝點城堡，庭院的一堵高牆上鑲嵌著他從歐洲帶回的墓碑，營造出一個法式浪漫莊園的氛圍。位於城堡中部的這個蓋頂庭院種滿了熱帶植物，環繞著游泳池，營造出濕潤的氣息，讓人彷彿置身於一個瀰漫著霧氣的中世紀庭院之中。

城堡內那架巨大的管風琴是由世界著名製造商歷時十年打造，導遊讓觀眾來猜管風琴的管數，誰也沒有猜中，它居然擁有八千四百根管子，堪稱世界上最大的管風琴之一。哈蒙德不僅是發明家，還是音樂愛好者，他常邀請世界頂尖的演奏家為賓客演奏，彰顯了他對音樂與藝術的熱愛。

哈蒙德被譽為「一個活在過去的未來人」，這座城堡正是他內心矛盾與夢想的最佳寫照。它不僅是居所和實驗室，更是他心靈的歸宿。

作為博物館，哈蒙德城堡如今迎接來自世界各地的遊客。它曾是A&E網路節目《美國城堡》和PBS Kids節目《Ruff Ruffman》的取景地，甚至為HBO的《權力的遊戲》私人觀看派對提 供場所。這座城堡也是許多電視廣告和特別節目的拍攝地，成為了現代媒體文化的一部分。

站在城堡的最後一段走廊，我感受到時間的沉澱與建築的靈魂。作為一個在建築領域耕耘了近二十年的人，這座城堡不僅讓我欣賞到哥德文藝復興風格的輝煌，還讓我深刻體會到建築師內心深處的追求：藝術與功能的完美結合，歷史與未來的交融。

哈蒙德將他的靈魂注入了這座城堡，賦予它獨特的情感與生命力。而我作為參觀者，感受到了一種跨越時空的共鳴。城堡的每一塊石頭、每一扇窗戶、每一段螺旋樓梯，彷彿都在訴說著一個久遠的故事。而我，站在這裡，彷彿與哈蒙德先生的心靈產生了某種對話。

當我駐足回望這座城堡時，腦海中浮現的是那些不同時代、風格與技藝的完美交織。哈蒙德通過它，向我們展示了一個時代的延續與跨越，也讓我更加堅信，建築不僅是石材和工具的堆砌，而是一代代建築師心血與夢想的凝聚。它是我多年對建築藝術追求的縮影，是我對歷史、藝術與生活的熱愛共鳴的具象體現。（寄自華盛頓州 ）