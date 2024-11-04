從容奔流的宇治川。（圖/虔謙提供）

先生去日本 京都兩周後，發來了一個宇治河的視頻。我第一次打開看是在上班時，所以我把手機音量關掉。從視頻上看到的，就是一條無聲無息不停流淌著的河。波紋是大的，水流快而從容。當時顯然是個陰天，墨色天雲，河上波光柔和。

河流遠在夢中，河流近在眼前。我的眼睛在那奔流的波光上停留了許久，思維被洗滌著，意識悄然融入那情景。一個無聲的世界，一條不知被什麼力量推動著的河，從哪裡來，到哪裡去，無始無終地向前流。這份靜寂、單純，沒有什麼可以形容。這畫面給我的震撼，應該是類似於宇航員在茫茫天宇裡回望地球，一個藍色的巨圓映入眼簾時的那種震撼。

回家後，我再次打開視頻，同時打開了音量。隨著風響和嘩啦啦的流水聲起，我的感知發生了變化。大約十二秒之後，視頻上響起了第二種聲音：笛聲。我有點失望，覺得那笛聲破壞了視頻原先純淨絕美的意境。我耐心地往下聽，發覺這笛聲所吹出來的是一段簡單的音樂，重複著一個美而明快的旋律。笛聲是從宇治河對岸傳過來的，先生特別把視頻的鏡頭拉到最近，此時，青墨色的宇治河填滿我的眼簾，河岸是用形狀圓潤並與河水同色調的石頭堆砌而成的。吹笛人就在河岸的高處，穿著樸素的灰色衣服，蹺起二郎腿輕鬆坐著，低頭吹著那長長的笛子。我看不清他的臉，但能看出他的專注。

笛聲高遠而婉轉，悠揚而執著，與川流不息的水聲如此般配，相互映襯，化為一曲和諧的協奏樂章。聽到最後，我甚至感覺這笛聲乃是這條河自身的產出。

先生說那天他站在橋頭聽笛聲聽得入了迷。後來他沿河畔步行，最後穿過宇治橋到達河的彼岸。他這次的日本行是學校安排的科目，圍繞京都一帶，有學習有探勝。京都是日本傳統文化重鎮。宇治市離京都不遠，在京都和奈良之間，以寺廟遺產及抹茶聞名於世。宇治河將與它同名的城市一分為二；川上的宇治橋則是日本三大古橋之一。宇治的不凡風情被紫式部寫進了小說《源氏物語》，該小說被視為日本古典文學的高峰。

日本行結束後，先生帶回了許多抹茶及茶點，還有一對可愛的風鈴。那風鈴由晶瑩的玻璃製成，上面繪著簡單的花草圖案，很像稚童的水彩之作。我們將它們掛在門口吊燈的鏈子上，然後坐下來品茶，風鈴悅耳的聲音以飄逸之態，拂過我們的小茶桌。

從那時起，清脆的叮噹聲隨風傳送，不辭晝夜。我甚至在半夜醒來時，也能聽到它們那不知疲倦、無拘無束的聲音。風鈴之聲，不似音樂，勝似音樂，以四兩撥千斤的輕盈力道，化解人寰的焦躁煩惱，定格人生靈眸初啟時的那一朵花，那一枚笑。

來自宇治河畔的風鈴聲給了我一種莫名的靜好和平安感。我自然而然地將這風鈴清韻同那宇治河的潺潺流水以及河畔悠揚的笛聲聯繫了起來。它們有著同樣的品性，都呈現著一種處於世界起始點，凌空於濁世之上的安寧和純美。我意識到，我們其實並不一定需要刻意追求多麼深刻的快樂，我們所需要的或許只是一抹茶魂、一份反璞歸真的單純、一曲跳躍於漣漪之上的天籟、一縷皈依於晨曦與夕暉之間的淡定。

這晚夜色清朗，微風習習，門口風鈴又隨風而舞，悅音宛如泉水叮咚，也像玉珠落盤。先生問我：「為什麼這鈴聲叫人百聽不厭？」（寄自加州 ）