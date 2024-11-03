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星期天下午，先生趁我午睡時出門買了一些家用品。我醒來後，他已經回到家，對我說：「我給你買了一朵玫瑰。」我有些驚訝，今天既不是情人節，也不是母親節 ，更不是我的生日，他為什麼要買花呢？我問：「花在哪裡？」他笑著帶我走到書桌旁，一朵黃玫瑰孤零零地立在花瓶裡，顯得有些寂寞。

我疑惑地看著先生，他解釋說，這是在沃爾瑪 商店門口買的。一個看起來四十出頭的拉丁裔男子站在門口，旁邊放著一個一尺高的塑膠桶，裡面插滿了各色玫瑰── 紅的、粉的、黃的。男子手裡也拿著幾支花，卻一言不發，塑膠桶前擺著一塊硬紙板，上面用英文寫著：「我失去了工作，我的家庭需要幫助。」

先生看到這一幕，掏出二十美元遞給他，從男子手中取下一朵黃玫瑰。那男人接過錢，眼中閃過一絲感激的光芒，示意先生可以從桶裡挑幾朵更新鮮的花，但先生微笑著說：「不用了，這朵就足夠好了。」說完便轉身離開。

我們已結婚多年，期間每逢節日或對值得紀念的日子，先生都會送我一束紅玫瑰。但今天不同，他送我的是一朵黃玫瑰，不僅是對我愛意的表達，更是他對一位失業的丈夫、父親懷抱著一顆同情之心。

想像那位賣花男人的生活場景，我不禁心頭一緊。他的妻子、孩子或許還在家中盼望他帶回充飢的食物，而他們一家人可能正在貧困中苦苦掙扎。今天的這朵黃玫瑰，承載的不僅是我與先生的感情，還有先生對他人困境的體恤。這份善意讓我更加欽佩與感動。

隔天清晨，我為花瓶換了水，那支黃玫瑰依舊亭亭玉立在書桌上。我仔細端詳著她，經過一夜的靜謐，彷彿一位少女悄悄蛻變，已然成為成熟美麗的姑娘。杏黃的花瓣似乎生出了一層細細的絨毛，襯托出它圓潤嫵媚的姿態，花心也露出了纖長的花蕊。我靠近，深深吸了一口氣，它沒有紅玫瑰那般濃郁的芬芳，卻散發著淡淡的清香，清新而柔和，那黃燦燦的花瓣交織在一起，彷彿訴說著生活中的純淨與美好。

這朵黃玫瑰不僅為我的書桌增添幾分光彩，也為那位賣花男人家的餐桌上添加了一些食物，想到這裡，我心中充滿了欣慰與喜悅。（寄自加州 ）