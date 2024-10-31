走入《小婦人》的世界

《小婦人》作者奧爾科特的故居一隅。（圖／水仙提供）

在第二屆美國華語原創IP電影節期間，身為文學愛好者的我有幸參觀了《小婦人》（Little Women）作者露易莎．梅．奧爾科特（Louisa May Alcott, 1832-1888）的故居。這座位於波士頓 附近的古老建築，不僅是文學愛好者的朝聖之地，更是充滿歷史記憶和文學靈氣的場所。

波士頓的秋天，總是帶著一絲微涼的清新。陽光穿過城市裡茂密的楓樹，灑在鵝卵石鋪就的小路上，空氣中夾雜著古老建築散發出的歲月氣息。

走進那扇厚重的木門，彷彿推開了時間的帷幕，瞬間穿越到書中那個充滿溫暖與生活氣息的世界。而奧爾科特故居的周圍，則是波士頓優美的自然景致。 當地的文友說我們再晚來兩周，便是紅葉飄落的季節。參觀的那天，微風輕拂，樹葉在腳下沙沙作響，遠處的查爾斯河靜靜流淌，為這個文學之旅增添了幾分詩意。

步入故居，房間的布置立刻讓人感到親切，那熟悉的壁爐、擺放整齊的書桌、窗邊的搖椅，彷彿都從書頁中走出來一般。值得一提的是，那書架上還擺著一本最早出版的發黃的中文版《小婦人》。

講解員熟練而充滿感情地解說，將我們一步步帶入書中的情節，她彷彿不僅是在講述作者的生活經歷，更是與書中人物融為一體，帶著我們重溫每一個細膩動人的瞬間，我也身臨其境了。在遊覽過程中，我時常駐足，凝視那些曾經被作者和書中人物使用過的物品—— 一枝略顯斑駁的鋼筆、一張寫滿文字的手稿、一盞古舊的油燈，還有那只著名的長枕頭。我不禁想到書中所描寫的那些平凡而動人的時刻，馬奇家四姊妹在這些物品的陪伴下度過了她們的成長歲月。每一件物品似乎都在訴說著那個時代的溫暖與艱辛，而正是這種細膩的描寫方式，賦予了《小婦人》獨特的藝術價值。

據說奧爾科特每天要寫作十到十四小時，她的寫作風格獨具靈氣，平凡中蘊含深刻情感。比如書中對老二喬的描寫是那麼鮮活、生動，喬倔強、勇敢，帶著對自由的渴望，在每一段對話中都閃爍著生命的火花。喬常常坐在書桌前，奮筆疾書，她的文學夢想與不屈的精神在字裡行間噴湧而出。而這一切的創作靈感，或許就源自這座房子中的某個角落、某個窗前。

還有書中姊妹們之間的感情與鄰里情誼，在奧爾科特的筆下顯得溫暖而真切。鄰居男孩勞里和四姊妹之間的友情描寫，不僅是青春的見證，也是人生中美好感情的象徵。她通過簡單的對話、樸素的場景刻畫，展現了人與人之間深厚的情感紐帶，這種描寫方式正是奧爾科特作品的一大魅力。

當我走出故居，站在門前的草坪上，微風帶來了查爾斯河邊的淡淡水氣，陽光穿過高大的橡樹灑在腳下。我意識到，這座故居不僅是一個歷史遺蹟，它更是文學作品中的一部分。奧爾科特用她的筆觸，描繪出那個時代女性的成長與奮鬥，將波士頓這片土地的厚重文化與人情味注入了書中的每個字句。