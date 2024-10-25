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午後的光影

李寬宏

午後的陽光透過窗子斜斜灑進來，落在書桌上那杯冒著熱氣的茶上。茶葉在水中緩緩翻動，像是隨意悠游的小魚，飄浮又沉落。我靜靜坐在桌邊，手裡握著那個溫暖的茶杯，陽光照在杯沿上，微微發亮，像是在這片刻的安靜中找到了某種安慰。

這是一個再普通不過的下午，但對我來說卻有一種特別的平靜感。窗外的樹葉隨著微風搖曳，發出輕微的沙沙聲，像是與這世界的一場靜默對話。時間在似乎變慢了，連同我內心的那些急切與不安，也隨著溫暖的光線慢慢散去。

兩年前的秋天，我也坐在這同一張桌子前。那時剛從一場大病中康復，身體雖然已漸漸恢復，但心裡卻總有一種無法排解的空虛感。那是一種深藏心底的疲憊，像是我被整個世界推著向前走，卻找不到自己的方向。每天早晨醒來，望著窗外的天空，我總感覺自己被困在一個無法逃脫的網裡，手裡握著的事情太多，卻沒有一件能真正讓我安心。

那時，我開始習慣在下午給自己泡一杯茶。茶的香氣彷彿有種魔力，能帶來短暫的寧靜。那天，我在書店裡偶然翻了本書，書名已經記不清，但其中一句話至今仍刻在我的心裡：「生活的節奏不必總是那麼急，偶爾停下來，也許你會看到更美的風景。」那句話像是一顆小小的種子，在我內心深處慢慢發芽。

從那天起，每個午後，我都會靜靜坐在這裡，手裡捧著一杯茶，讓自己的思緒隨著時間流動。剛開始，這些午後的時光對我來說似乎是某種逃避，我想藉由這片刻的寧靜來忘卻所有的壓力與責任。但隨著時間的推移，我發現這些短暫的片刻，反而成為我重新審視自己生活的一扇窗。

有一次，我邀請了一位老朋友來家裡喝茶。那是我多年未見的高中同學，我們曾經無話不談，但隨著各自忙碌的生活，聯繫漸漸少了。我泡好了茶，端上桌，我們坐在窗邊，望著外面繁茂的樹影，茶香在空氣中瀰漫，輕輕地牽動著我們的記憶。

「你還記得我們高中的時候，總是會躲在教室角落裡談論未來嗎？」她笑著問我，語氣中帶著一絲懷舊。我點了點頭，記憶隨著茶香翻湧上來，那些曾經共同編織的夢想，突然變得那麼遙遠。當年，我們總是幻想著自己有一天會站在世界的頂端，俯瞰著一切，擁有掌控自己生活的力量。然而，如今的我們，卻似乎被生活牽著鼻子走，一切變得那麼無法預料。

「你現在過得怎麼樣？」她問我，目光透過茶杯的水蒸氣變得模糊。那一刻，我突然不知道該如何回答。我告訴她，自己正在重新尋找生活的節奏，學著在這片繁忙的世界中找到屬於自己的平靜。她聽了，點點頭，沒再多說什麼。我們的交談似乎也變得更加緩慢，像是那些過去的話題已經無法再觸動我們心底的波瀾。

那次相聚結束後，我送她下樓，站在門口，看著她的背影逐漸消失在街角。我回到屋裡，重新坐在桌前，望著窗外那片依然搖曳的樹影，心中卻突然感受到了一種前所未有的平靜。也許，我終於明白了，生活不必總是追求某種結果，有時候，我們只需要在每個短暫的瞬間中找到自己的節奏，靜靜地與這個世界相處，這便是最大的幸福。

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