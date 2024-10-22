不同的空間讓人變形，袒出硬質的器官，脆化或軟成膏狀。

開車經過一段山路來到這個地方，由屋主David引領，走了些以廢棄腳踏車和石板鋪作成的錯綜棧道。經過三間小屋，兩間在叢林轉彎處，一間在坡地上被鋼筋架起，像人類踩高蹺。

山坡最下層有著圓形拱門的哈比人屋，那是今晚的居所。所有小屋皆由David夫妻一磚一瓦築起，光是想像在荒蕪山林中開山闢地便令人敬畏起來。

抵達時是晚上，洞穴般的屋子布著濕氣。扭開黃色燈光，如持炬入冥室，其冥即滅。同行的Z已經睡著了，整個空間寧靜渾沌飽滿，玻璃窗外棲著大小不一的蛾，像是隨時都會產下飽滿的卵，一顆顆溫潤的嬰兒。

在寬敞的浴室清洗自己，以極緩的動作。身旁是透明玻璃窗，窗外是被漆黑啣著的叢林。山羌不斷傳來高亢的短音，似雞犬混合。

這聲響伴隨著蓮蓬頭的水聲與熱氣，細微地刷蝕著我，從淺淺的凹槽中，輕易地剝下身體外殼。如果這樣剝著剝著，就能由內向外裂出一個新的自己，那有多好呢？

網路訊號微弱，手機僅能播放存有快取的零星歌曲。井上揚水的〈少年時代〉在水氣氤氳中循環播放著。一朵又一朵透明的煙花輪番綻放消逝、綻放消逝，隨著碎片流入排水孔，留下小小的漩渦。

音樂停了下來。

蛾背著同樣的螺旋花紋，什麼也沒有產下。

就著小木燈，翻看桌上來自不同時間地點的旅人留言本，心中繁盛起來。捻熄燈光，屋子開始流出香甜的胃液，我是如此情願地被消化殆盡。