國慶日難得的家庭聚會。吃完烤肉大餐，大夥在院子中欣賞煙火，繼續聊天。晚風輕拂，煙火的光影在他們年輕人的臉上跳動，勾勒出一張張對明天充滿希望的面孔。

聊著聊著，聊到年輕人最熱門的話題：如果你死後可以再回人世五分鐘，到任何你想去的地方，你想去哪裡？

最年輕一代的小朋友們立刻有答案，有人要去溫哥華的商場購物，有人要去上次沒玩夠的哥斯大黎加森林再度探險。他們的眼睛在夜色中嬉鬧，彷彿「死亡」只是遙遠的夢境，可以隨時重來，像玩一場電子遊戲，按了暫停鍵，一切又回到起點。

中生代的子姪之間，又是另一番情景。他們沉吟許久，才慢慢給出答案：有人想去法國某一個小鎮，和伴侶走在古老的石磚道上；有人想去嚮往已久的一個圖書館，把心靈沉浸在書香中，體會最後的寧靜。小女兒想找一條清澈的水流，坐在岸邊靜靜地度過人世間的回眸。而她那位務實的好友Emily，心心念念的是，要好好把握這五分鐘，把遺囑中漏掉沒有交代清楚的事交代完。

中年的他們，想得比較久，比較謹慎，似乎要好好在回憶中翻撿，找出生命中最想去的地方，好好把握這最後一次機會。

輪到我了，心中卻升起一股莫名的酸楚，因為我想到了一件我答應了卻沒有做到的事：我沒有在媽媽活著的時候，替她去一次她從年輕時就遠離、沒有再回去過的故鄉。如果……話還沒說完，我停了下來，凝視著心底這個黑洞似的遺憾，靈光一閃，告訴自己：我現在就可以去呀。明明是即知即行，輕而易舉可以做到的事，為什麼要在思考這個問題時才靈光乍現？

我忍不住想到疫情期間離世的好友瑪拉。在美國出生的她，一直想要去台灣旅遊。我們每次見面，總會互相提到這個心願。但是每一次總有不斷跳出的緊急公務讓她的旅遊行程一拖再拖，直到死神推開繁忙的行程表，劃掉做不完的待辦清單。我們連再見都來不及說，她就走了。如果真的可以回來五分鐘，她會想去看一看神遊多次的阿里山 和日月潭 嗎？

想到這些，我忍不住問眼前的年輕人：這些地方你們現在都可以立刻就去，為什麼要等死後難得的五分鐘才行動？這一問，把大家都難住了。他們玩這個遊戲，只是想藉此了解彼此的個性，沒想到我卻丟出了生死的大哉問。

原來，不同年紀，想的是不同的東西。

同一個問題，孩子們當遊戲，中年人當彼此的交流，我卻深陷於回顧人生的遺憾。

「身前身後與誰同，花落花開畢竟空。」不願花落空響，我靜靜走進房間，開始打包，往母親的故鄉飛去。（寄自加州 ）