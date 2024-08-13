突尼斯城的邂逅（下）

下午五點多，旅館又入住了一位五十多歲西班牙女子貝雅。如果不看她粗壯的腰身，她是一個很端莊漂亮的女子。

每天早上九點貝雅準時坐在小旅館陰涼院子中開始工作。一天中午她背著電腦跟我一起去古城內的小餐館吃了一頓庫斯庫斯，但小餐館沒有網路，我們一吃完，她嘴巴一抹就趕緊背著電腦往旅館跑。

貝雅在英國倫敦生活工作二十五年，搞資料分析的。我的義大利 味英語讓她回憶起她曾在義大利的快樂日子，我們一下成為好朋友。她不停地對我咒罵英國和英國人，她無法忍受倫敦的冬日陰霾的天空，整日關在小公寓中面對四壁的日子，至少現在她在一個四周是彩色牆壁的阿拉伯庭院中工作，這給了她一個好心情。她的女上司周五下午發郵件問她：「你周末去了哪個酒吧和餐館坐坐？還是去了小劇院？」當然指的是倫敦的酒吧和劇院。

「去電影院 。」她簡單地回覆。事實上，周六一早她就乘汽車去了突尼西亞南部的沙漠小鎮。她當然不想公司知道她在非洲一邊旅行一邊工作，留下不太認真工作的印象。周一晚上她又坐夜班車回到突尼斯城。

那幾天，以克瑞斯為核心，我們幾個遊客下午五、六點時會坐在小旅館的前廳開玩笑和聊天，像個臨時組建的家庭。前廳牆壁上掛著一張頭戴圓筒帽，衣著傳統阿拉伯長袍的過世老房東的黑白照片，他莊嚴地注目著來自世界各地的遊客。晚上我們依然像一群夢遊者般穿過黑暗空寂的垃圾街巷，去咖啡 館陪克瑞斯喝酒，總是先去有歌唱表演的這一家，當那位被克瑞斯稱為「哈比比」的女人扭唱到我們桌子邊時，我和貝雅都站起來跟著她濃稠的歌聲一起跳舞，然後我們從這家輾轉到另一家咖啡館。克瑞斯不停地對我和貝雅說他為什麼想跟非洲蘇丹女子結婚，因為她曾經勇敢地幫助她的父親撫養兩個弟弟，逃離戰亂，她是位醫生。「經歷過這麼多磨難的女子難道不令人敬佩嗎？」他這樣問我們。「她一定是個好妻子和好母親。」他好像是個國王在談他選擇的妃子。他潛意識中有種優越感。為什麼他一個來自富裕國家的白種男人要選擇一個貧窮戰亂不斷的黑非洲女人，那不是一種拯救嗎？

「你已經皈依成穆斯林嗎？」

「百分之五十了。」

克瑞斯還在相信真主和不相信真主中左右徘徊，就像大樹被砍倒之前總會左右搖晃一樣。他已經讀了兩遍《古蘭經》，如果他想娶穆斯林女子，他必須是個穆斯林。我想他在喝啤酒的時候肯定是不相信真主的，如果他那位頭戴頭巾的未婚妻坐在我們中間看到桌子上豎立著樹林般的空啤酒瓶，她還有勇氣嫁給這位尊貴的澳大利亞公民嗎？

四天後我離開突尼斯城。

我在凱魯萬時，克瑞斯發給我他和新來的遊客在咖啡館喝酒的照片，其他人的面孔都更換了，只有他那張胖胖麵包臉和啤酒瓶一成不變地定格在咖啡館的照片中。當我旅行到了蘇塞時，他告訴我他的母親忽然去世了，他急需返回埃及之後飛往澳大利亞。

我周遊了突尼西亞一圈，兩個多星期後我再度回到那家古巷中的小旅館時，克瑞斯和貝雅都已經離去。第二個周末貝雅就飛到塞內加爾，她把工作地點遷移到突尼斯還不夠，像個候鳥般，她還要遷移到更遠的西非。倫敦公司的人誰能想到她的周末是在塞內加爾的Gore島上度過的呢？

傍晚六點我獨自坐在房內陽台的地毯上看著貝雅剛從塞內加爾給我發來的鱷魚圖片，偶爾幾個遊客從走廊上經過，內庭院和整棟房屋被一種寂靜和冷清所籠罩，甚為淒涼。時過境遷，物是人非，某一時刻，我似乎又聽到克瑞斯和貝雅從樓下庭院裡傳來的說笑聲，我明白那只是我頭腦中記憶的浮現。（下）（寄自義大利）