一輩子經歷過這麼多暑夏，似乎應該是經驗豐富，懂得如何讓自己在炎炎夏日過得優雅從容，事實卻不然。去暑最快速易解的方法，當然就是整日躲在冷氣房裡，足不出戶，過著養尊處優的生活，但卻有違減碳的環保訴求。雖然古人早就告訴我們「心靜自然涼」，我也試過坐禪靜心，說起來容易，做起卻一點不容易。

讀小學時，我課餘喜歡看小說，小說中提到大清皇帝每逢夏季就出宮到避暑山莊避暑，或者國家領導人每年夏季到廬山避暑，稚齡不懂事的我滿腦困惑，避暑？為什麼要避暑？我們小孩巴不得每天都是夏季，男孩在學校操場的大太陽底下奔跑打躲避球，女孩在走廊上跳橡皮筋和玩跳方格子，縱使滿頭大汗，也不覺得燥熱。暑假一到，還可以不用上學，日日在外追跑玩耍，玩得不亦樂乎，為什麼要避暑？如果說「心靜自然涼」，可是，小孩怎麼可能心靜？所以，並不是心靜讓孩童不感覺到暑熱。

奇怪的是，年齡往上走，身體忍受燠熱的能力卻隨之下降。猶記高中讀女校，上體育課必須穿黑色燈籠短褲。上完課，大夥渾身汗濕地回到教室換裙子，我們通常不會馬上脫下短褲，而是把裙子套在短褲外，不停地掀裙子搧風來去熱，那景象彷彿是全班同學狂掀裙子跳康康舞。偶爾，新來老師不明狀況，提早進入教室，便馬上響起一片尖叫聲和爆笑聲。以後，緊接體育課之後的授課老師，都會故意晚幾分鐘進入課堂。那時，完全沒有小學時的無感暑熱，也開始明瞭避暑的必要性。

後來，我到美國讀研究所。幾年後，我拿到學位轉到奧克拉荷馬州 工作。奧克拉荷馬州是個風狂日烈的艱苦之地，夏日的蒸烤悶熱不輸台北夏季，冬季氣溫經常在結冰溫度左右。我的工作更是與溫度搏鬥。夏日，熾熱的太陽噴出火燄般的熱氣，我頭頂硬盔安全帽，身穿長袖長褲防火連身服，腳裹半統厚皮鐵頭安全鞋，手戴防火粗皮手套，全身密密麻麻包裹，倚著火爐觀測裡面的火燄，不僅無風無冷氣降溫，身旁還猛燒熊熊烈火，絕對是火上加油，熱上加熱。測試完後，我進入更衣室換裝，發現眼鏡框一圈潮濕，原來汗珠順著額頭流到緊貼眼圈的安全眼鏡框，自己卻全然不知；脫掉安全帽，頭髮如下水游泳般濕漉蓬亂；除去工作服，全身汗濕，內衣褲幾乎可以擰出水來。我當時非常訝異，自己竟能承受此如煉獄般的酷熱。

當時，為了抒解工作壓力，周末我常開車到住家附近的樹林裡散步。掛在樹梢的葉子輕輕晃動，微風習習拂面，鳥鳴陣陣入耳，感覺歲月如此靜好無憂。不過，從停車場到蔭涼樹林，須走一段無蔭無遮的長長步道，烈陽曝曬下，我身穿短袖短褲且頭頂遮陽帽，與工作時的全副武裝完全無法比擬，卻仍覺得全身燥熱無比，難以忍受。我不禁暗思，是否專注於有興趣的工作就不會覺得燥熱？所以同理，小學時專注於玩耍，縱使蹦跳不已，渾身出汗，也不會覺得燥熱。這是我當時的推理。

退休後，我回到氣候如春的南加州 ，生活回歸平淡，我開始學習管理自己退休儲蓄金的投資 ，發現原來美國股票有所謂的期權交易（Option Trade），步驟雖複雜，卻暗含許多統計數學理論，正投我喜愛玩數字的嗜好，於是積極在網路上找視頻學習，並用假錢投資實習一番。滿懷心得後，正式下海。每日一早，我在電腦前專心操作期權交易，日子過得忙碌有趣。夏季一到，當時家中尚未安裝冷氣，電腦前操作股市交易的我，竟覺得越來越燥熱難耐。我先前以為只要專注於有興趣的工作，就不會覺得燥熱，現在發現似乎並非如此。

我後來理解，孩童的皮膚面積和身體體重比，幾乎是平均成人的三倍，因此成人對暑熱的忍耐程度遠比孩童要低，難怪大人在夏季感覺熱得受不了，小孩卻玩得滿頭大汗也絲毫不覺燥熱難過。此純為物理散熱現象的差異，與心靜與否，完全無關。

不過，我仍無法解釋，為何以往可以耐得住奧克拉荷馬州測試火燄時的超級熱煉獄，今日卻無法忍受加州夏季不過稍微高溫的衝擊。我猜測，可能自己的心境在不同時段，有著無法自知的不同，感受也就不同。

後來，我嘗試跟著幾位師父學坐禪、習氣功、練太極拳，學習靜心平氣，無奈慧根不足，我的結論是，養生有成去熱不足，練完功反而全身微微發熱，煩躁是消除了，去熱效果卻不彰。

我後來發現，拿一本詩詞集坐在濃蔭大樹下慢慢欣賞，暫時擯除凡俗的煩擾雜事，似乎可以稍稍消除夏日的煩燥悶熱。原來，我仍得藉助外物來幫忙靜心。（寄自加州）