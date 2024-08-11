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年代常會偷走我們的包容之心，讓彼此的年代，暗中鎖著我們。

有一天，我就目睹了母親因年代而生的苦惱，她並不知，體內有暗中鎖著她的年代鐐銬。

那天是保母不來做飯的周末，內人做完午飯，教我母親盛飯，沒想到，幾句再簡單不過的對話，竟對出了母親數日的苦惱。

母親盛飯時詫異道：「哎呀，飯做多了，我給你（指媳婦）多盛一點吧。」

內人勸阻道：「別給我盛多，我吃不了。」

母親為難道：「那怎麼辦？飯要盛不完了。」

內人提醒道：「剩下又有什麼關係呢？！」

母親有些耳背，內人就提高嗓門重複了一遍。我距離她們兩步之遙，看見母親聽懂後，以微笑作答。

第二天，母親和我單獨吃飯時，抱怨媳婦昨天提高嗓門罵她。我凝視著母親生氣的臉，驚詫不已。昨天，我是她倆近在咫尺的證人，了然事情的來龍去脈，以為那是一段完美的婆媳對話，以母親的微笑完美收官。哪想到，這麼簡單的一段對話，陰謀論竟也來打攪。母親讓我相信，媳婦對她有氣，才故意提高嗓門。

換了過去，我會耐心解釋，竭力消除誤解。那天，我內心卻生出絕望，不想多說一句話。我看見母親被罩在過去年代的陰影裡，我用再多解釋的陽光，也趕不走那片影子。本來量著肚子做飯，固然有違中國人的慷慨傳統，卻是她的年代餓出的節約技能。母親熬得一手好湯好粥，夏天熬的綠豆湯人見人愛。只是，她那項餓出的技能，仍像獄警一樣盯著家人的碗：她做綠豆湯能精準到每人一碗，一勺也不多。她常以沒有一點多餘自豪。偏偏內人和孩子來自衣食有餘的年代，等吃完一碗，意猶未盡，想再吃，鍋裡卻空空如也。

母親固守著她那個年代的計畫經濟，做綠豆湯之前，每人得上報肚子的容量，她將按需做湯。問題是，大家知道母親的斤斤計較，一旦報多，吃不了還得兜著走，所以，寧可少報。可是，食物總有迷人的時候，等你的胃明白需要再來一碗，等你明白需要把享受推上新的高潮，鍋裡的空蕩，卻讓一切的好興致，戛然而止。這時再琢磨中國人的「慷慨」傳統，才會品出意味。

慷慨實在是對人性的體恤，它知道在一些歡愉的時刻，人性會結出浪漫的碩果，會非理性地打破定量、正常，這時，唯有慷慨方能侍奉之，憐愛之。慷慨是把不確定的人性之謎，包攬在它足量的供應中，使定量淪為算計、斤斤計較。這樣的慷慨似乎該來自豐衣足食的年代，偏偏在貧困的過去，它也普遍存在。鄰居來借一碗米，奶奶一定拿最大的碗，將米裝到碗口後還要堆成小山。鄰居還米時也一樣，恨不能碗口之上的米山，比借時還高。他們都擔心自己借出或還回的，是一碗太標準的米：米剛好只夠到碗口。標準的量，會給人斤斤計較的小氣感。人們把碗口之上的米山，視作慷慨的領地。

慷慨是以沉默表達的歡迎詞：歡迎再來借，或歡迎多吃！母親每一次丈量他人的肚子，無形中等於暗示他人：我這東西金貴，你得悠著點吃！以己需度人，和以人需度己，大概就是標準與慷慨之別吧。

母親事事堅持的「標準」，被家人戲稱為「德國 人的刻板和教條」，可能來自內心的孤獨。她小學時被迫離開父母，初中畢業後，隻身一人赴長春讀中專。此後幾十年待在西北，身邊的親人或朋友寥寥無幾，甚至闕如。無多少親密之人，供她用來練習換位思考，久而久之，同理心就消失無蹤。年輕時物質匱乏的記憶，除了讓身軀有對餓的警覺，更令同理心，再難有生長之機。（下）