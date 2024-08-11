荷塘荷花。（圖∕張晶瑜）

聽蟬鳴夏，看荷聞香，是夏日最愜意的事。夏因荷而美，荷因夏而香，而所有的夏日之美，都抵不過滿池滿湖的荷花盛開。漫漫長夏，處處浸染著荷香。

「荷風送香氣，竹露滴清響」、「浮香繞曲岸，圓影覆華池」古詩句裡荷花的千年幽香，也在盛夏瀰漫。

「四面垂楊十里荷，問云何處最花多？」這是蘇軾〈浣溪沙．荷花〉裡的詩句，第一次讀時，我就莞爾一笑，自言自語說：「俺老家南湖村。」

老家是南粵一個小村子，在縣城南面，南門橋邊，一河之隔。村前有一個橢圓形的湖，和村子一般長。不同於其他村子的池塘，這湖是活水湖。湖東頭連接一條小溪，溪水源源流入。湖西尾也連接一條小溪，湖水涓涓流出。除了洪澇，湖水終年清冽透亮。我們村就因為這湖而得名。

小時候，湖裡一直種著荷。夏天，滿湖飄香，荷葉田田，亭亭如蓋。花開時，一花一葉，紅綠相襯，美不勝收，正是「千層翠蓋萬紅妝，清風拂面送荷香」。

每年的六、七月，荷花開得最多最盛最美。那時，除了上學和必做的家務，我幾乎整天都在湖邊逗留，不是釣魚 摸蝦，就是摘荷花、摘蓮蓬。頭頂一塊荷葉，左手拿幾朵荷花，右手執幾個蓮蓬，腋下夾幾支釣竿，就是我歸家的模樣。回來時，那一湖的荷香也被我捎回來了。

但是，每次出去或歸來，總免不了被大人責罵。祖母總是凶巴巴說：「不怕被熱死嗎？」「不熱啊！」我總是這樣答。我不是嘴硬，是真的不覺得熱。可能當時年少不怕熱，或者那時沒有現在這麼熱，也或許那一湖荷香把熱氣蓋過了。

每日對著香荷，當微風徐徐吹來，碧綠的葉子，粉紅的荷花，左搖右擺，輕輕晃動，心氣也隨著蕩漾，感覺就是沁涼涼的，何熱之有？

小學有位女同學名叫雨荷，當時，我很羨慕也很嫉妒，不明白她為何有那麼美的名字。後來看《還珠格格》，看到大明湖畔有個夏雨荷，我又樂了。瓊瑤阿姨和乾隆大帝都愛雨荷呢！乾隆還寫了一首七言絶句〈雨中荷〉：「片雲驅雨過荷塘，綠蓋難遮紅錦裳。徙倚水亭清俗慮，初禪堪悟色聲香。」

雨荷，誰不愛呢？不管是雨中還是雨後，無論是葉子還是花，都比平時更潔淨、更漂亮、更養眼，香氣更濃郁。雨珠滴落在荷葉上，就像閃亮的珍珠撒落在青玉盤裡；粉嫩的花朵沾滿晶瑩的水珠，比出水芙蓉更加嬌豔，那美態，那神韻，令人莫不為之悅動。明朝高僧釋妙聲為此寫下這樣詩句：「濯濯雨中荷，粼粼花底波。銅盤寫珠露，雲錦落銀河。」

有香荷相伴，少時之夏，在我記憶中就是清涼。其時，我也以為荷只生於我村。相鄰的幾個村子，每村都有池塘，但都是死水，很濁很髒，都沒有荷。距離我家十多公里的外婆村子，也有池塘，但也沒有荷。高中從課文讀〈荷塘夜色〉時，我對兩千公里外的北京有荷花感到驚奇，且心生疑竇：作者是不是看花眼？荷花怎麼是白色的？因怕鬧笑話，我沒問人。

第一次去杭州西湖，是盛夏，七月中旬，天氣像我年輕的心一樣熾熱。但是，去到「曲院風荷」那地方，看到古樸的亭台軒榭和滿眼的紅荷綠葉，我好像走進清涼世界，身心即時清爽起來。同行的閨密更是朗聲吟誦楊萬里的詩句：「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。」微風輕吹，荷葉隨風湧動，荷花隨風輕搖，花映人面，花香撲鼻，那時那刻，我如沐春風，「又得浮生一日涼」。

在廣州生活期間，距離我家最近的公園有一個小有名氣的荷塘，每年六月中，荷花準時綻放。這是我自認最佳的一個避暑勝地，每一次，都是為荷而來。

還有一個地方，我每次去，卻是因為蓮藕和荷葉茶。那是一家以荷為主角的飯莊，整體構造是一個「回」字，單層，建材幾乎全是竹和木。東邊正門進入，以及南邊北兩邊是餐廳，西邊是廚房，中間露天是荷塘。

鎮店招牌菜是荷香雞，但我更喜歡的是蓮藕和荷葉茶。荷葉茶有淡淡清香，入口回甘，像綠茶，清熱減脂，利口利身。蓮藕無論怎樣搭配、怎樣烹煮都好吃，非常粉糯，鮮嫩甘甜。綠豆釀藕片、蓮藕炆豬手、蓮藕排骨湯等，都十分美味，一箸入口，齒頰留香，令人念念不忘。有次去，看到荷塘獨開一朵花，我當即詩興大發，作一首打油詩：「荷開一枝花，尋香入酒家。碗藕飽口腹，清熱荷葉茶。」