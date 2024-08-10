今年夏天全球各地都熱到溫度計爆表。我住的公寓，水電暖氣全包在月費裡，五月到十月，每月另加收七十元冷氣費，不吹白不吹。但是冷氣機使用碳氟化合物為冷凍劑，消耗臭氧層，導致地表受到更多紫外線輻射，不但影響人體健康，還會促使全球暖化。想到臭氧層已經千瘡百孔，孤老太婆我，實在不忍加入加速破壞它的行列。

時暑不出門，亦無賓客至。李白在〈夏日山中〉描述：「懶搖白羽扇，裸袒青林中。」其作風大膽，我礙難照辦。白居易的〈苦熱題恒寂師禪室〉云：「人人避暑走如狂，獨有禪師不出房。非是禪房無熱到，為人心靜身即涼。」其禪意盎然，但知易行難，有點不切實際。明朝書畫家兼詩人唐寅說：「吳門避暑不愁難，綠柳蔭濃畫舫寬。」問題是，到山巔、海邊、湖畔，沒有車，根本行不得也。

以前我的避暑方法是逛百貨公司吹冷氣，但洗手間不是每層樓都有，年紀大了，常覺不足以應付內急。更何況都說老年人應該過減法的生活，除了購買必需品外，能省則省，逛也白逛。還有就是逛超市，尤其是走到肉品部，立刻感受到冷氣強力放送，只是寡居以後，胃口減少，逛超市也勾不起購買慾。

自從搬來法拉盛 後，為了參加老人中心 舉辦的各項藝文、電腦、鍛鍊活動，我跟朋友相約去一刻鐘步程外的老人中心申請會員卡，發現這才是最佳避暑聖地。坐在冷氣餐廳，享受只需花兩塊錢的老人餐，有一葷一素一米飯，外加一小盒牛奶或優格、一個盒裝果汁、還有一個水果、一杯熱（奶）茶，絕對物超所值。

昨天為了多走點路，我和朋友先轉到植物園 看花，再走去老人中心時，已經滿頭大汗。買好飯票，走進冷氣十足的大禮堂，坐上一個低矮腳踏車，邊踩腳踏車做護膝運動，邊坐壁上觀，欣賞排舞。耳畔突然響起百聽不厭的蔡琴唱的〈最後一夜〉，我不禁悄悄走到舞池一隅，隨之翩翩起舞。

十一點排舞一結束，等候打乒乓球的好手，立即快速從旁邊推出四個折疊的乒乓桌。我又可以欣賞中國國球的高手過招。因為冷氣很強，運動不會汗如雨下，旁邊又有供應紙杯的冷熱飲水機，洗手間就在對面，吃喝拉撒都很方便。

日前，每天結伴去老人中心的朋友去了英倫三島深度遊。我原不想單獨前去老人中心，但是想到中午該擁抱陽光，又該日行數千步，決定照常獨自走去。歸途上想到「走路、曬太陽、午餐、運動」一舉四得，頗有「今日事今日畢」的成就感。（寄自紐約）