我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

老人避暑聖地

冬陽（7月&8月徵文：清涼一夏）

今年夏天全球各地都熱到溫度計爆表。我住的公寓，水電暖氣全包在月費裡，五月到十月，每月另加收七十元冷氣費，不吹白不吹。但是冷氣機使用碳氟化合物為冷凍劑，消耗臭氧層，導致地表受到更多紫外線輻射，不但影響人體健康，還會促使全球暖化。想到臭氧層已經千瘡百孔，孤老太婆我，實在不忍加入加速破壞它的行列。

時暑不出門，亦無賓客至。李白在〈夏日山中〉描述：「懶搖白羽扇，裸袒青林中。」其作風大膽，我礙難照辦。白居易的〈苦熱題恒寂師禪室〉云：「人人避暑走如狂，獨有禪師不出房。非是禪房無熱到，為人心靜身即涼。」其禪意盎然，但知易行難，有點不切實際。明朝書畫家兼詩人唐寅說：「吳門避暑不愁難，綠柳蔭濃畫舫寬。」問題是，到山巔、海邊、湖畔，沒有車，根本行不得也。

以前我的避暑方法是逛百貨公司吹冷氣，但洗手間不是每層樓都有，年紀大了，常覺不足以應付內急。更何況都說老年人應該過減法的生活，除了購買必需品外，能省則省，逛也白逛。還有就是逛超市，尤其是走到肉品部，立刻感受到冷氣強力放送，只是寡居以後，胃口減少，逛超市也勾不起購買慾。

自從搬來法拉盛後，為了參加老人中心舉辦的各項藝文、電腦、鍛鍊活動，我跟朋友相約去一刻鐘步程外的老人中心申請會員卡，發現這才是最佳避暑聖地。坐在冷氣餐廳，享受只需花兩塊錢的老人餐，有一葷一素一米飯，外加一小盒牛奶或優格、一個盒裝果汁、還有一個水果、一杯熱（奶）茶，絕對物超所值。

昨天為了多走點路，我和朋友先轉到植物園看花，再走去老人中心時，已經滿頭大汗。買好飯票，走進冷氣十足的大禮堂，坐上一個低矮腳踏車，邊踩腳踏車做護膝運動，邊坐壁上觀，欣賞排舞。耳畔突然響起百聽不厭的蔡琴唱的〈最後一夜〉，我不禁悄悄走到舞池一隅，隨之翩翩起舞。

十一點排舞一結束，等候打乒乓球的好手，立即快速從旁邊推出四個折疊的乒乓桌。我又可以欣賞中國國球的高手過招。因為冷氣很強，運動不會汗如雨下，旁邊又有供應紙杯的冷熱飲水機，洗手間就在對面，吃喝拉撒都很方便。

日前，每天結伴去老人中心的朋友去了英倫三島深度遊。我原不想單獨前去老人中心，但是想到中午該擁抱陽光，又該日行數千步，決定照常獨自走去。歸途上想到「走路、曬太陽、午餐、運動」一舉四得，頗有「今日事今日畢」的成就感。（寄自紐約）

老人中心 植物園 法拉盛

上一則

貓頭鷹客人

下一則

時代之力（上）

延伸閱讀

成都之夏

成都之夏
金色年華老人中心成功幫助新移民 拿到Respite Care福利

金色年華老人中心成功幫助新移民 拿到Respite Care福利
自助新鮮草原老人中心 獲李羅莎撥款5萬元

自助新鮮草原老人中心 獲李羅莎撥款5萬元
紐約高溫逼華氏百度 全市避暑中心今開放

紐約高溫逼華氏百度 全市避暑中心今開放

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

郵輪友情緣

2024-08-08 02:00

印度室友

2024-08-06 02:00
Bad Homburg古鎮老街一角，傳統德國式建築堅實又厚重。（圖／作者李麗珠提供）

臥遊亦有深情

2024-08-06 02:00

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸