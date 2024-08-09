每逢夏天，便會想到母親的綠豆湯。喝上一碗綠豆湯，是紀念母親的一種儀式。

成長時期，台灣雖然已漸漸經濟起飛，但冷氣機還不普遍，台灣的夏季又特別長，炎炎夏日裡，陪伴我們最多的是電風扇和母親的綠豆湯。平日，母親總是備妥幾包綠豆，氣溫一高，母親便將一包綠豆泡約二十分鐘，然後以大火煮三十分鐘左右，加糖攪拌後放涼，就可入口了。軟熟沁甜的綠豆湯特別爽口，如果剛好有陣清風吹過，更像是在品嘗人間美味。

那時，台灣的消暑甜品很少，記憶裡，幾乎只有冰棒、黑松汽水，以及剛興起的奶香濃郁的冰淇淋。後者的價格較高，不多的零用錢吃不了幾次。唯有母親樸實的綠豆湯永遠在家裡，可以喝個夠，令燥熱的心慢慢靜下來。

那時母親和鄰友一起為我和她的孩子請家教，老師一周來上課兩次，每次三小時，當中有十五分鐘的休息時間。母親便會送上冰涼的綠豆湯和出爐不久的波羅麵包，此時自枯燥的數學中跳出，空氣變得滋潤起來，喝著吃著，老師也和我們談些她就讀大學的趣事。這短短的點心時間，那種內心的放鬆，真是一種小確幸。

1959年颱風來襲，造成有名的「八七水災 」，下雨量打破歷年紀錄，我們家裡也淹水了。我們幫父母把東西搬到桌上和床上，並祈禱水位不要再升高，在天黑前能夠退去。而母親居然在水剛漸漸退散時，就先到廚房開始泡煮綠豆湯。母親說，水退後，地上泥濘，氣味惡濁，加上暑氣上升，一定會讓人感到不舒服，喝碗營養又可口的綠豆湯，會令人忘卻雨災和熱氣，全身舒坦了，待會收拾物件和清掃髒亂，心情會好些。

多年後的一個夏天，孩子去參加夏令營，丈夫出差，這是第一次我單獨一人在家。居家後園對著一個小湖，坐在陽台上，能夠享受到微風送涼。我煮了一小鍋綠豆湯，加入煮熟後切成小塊的芋頭，配一點西米露、愛玉和仙草，再加上冰塊，喝起來遍體清爽，一點也不覺得熱。

在這腦靜口爽的時刻，讀起父親送給我的第一本書《苦兒努力記》，圍繞著親情和甜湯，沒有比這更寧靜美好的夏日時光了。

現在住舊金山 ，夏天總穿外套出門，穿短袖短褲之日屈指可數。偶爾幾天溫度到華氏八十度以上，但臨近太平洋，海風吹來，熱感全消。此地溫涼的夏季裡，我喝熱的綠豆湯，加入泡軟的海帶結或海帶芽，有時配上綠豆糕或綠豆饀月餅，在齒間重溫母親在世時喝綠豆湯的溫馨歲月。（寄自加州 ）