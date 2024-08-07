辜鴻銘：唯中國儒學能救世界之亂（下）

辜鴻銘留給國人印象最深的，大概要算那條拖在腦後的長辮子。北大的學生嘲笑他，他反脣相稽：「我頭上的辮子是有形的，去掉很容易；你們心中的辮子是無形的，去掉就很難了。」學生舉座默然。

辜鴻銘還深入解釋他這條辮子，「我許多朋友嘲笑我對清室的愚忠……但我經由對清室的效忠，而效忠於中國之宗教，效忠於中華民族之文明事業」。

《清史稿》說辜鴻銘：論學以正誼明道為歸，嘗謂：「歐、美主強權，務其外者也；中國主禮教，修其內者也。」又說：「近人欲以歐、美政學變中國，是亂中國也。異日世界之爭必烈，微中國禮教不能弭此禍也。」

就是說，辜鴻銘反對中國去學歐美的政治，認為這是亂中國。將來世界紛爭一定更激烈，只有中國的禮教才可以消弭這種災禍。

現在世界亂得不得了，且等著驗證辜鴻銘是否為先知。

辜鴻銘是翻譯名家，對中國另外兩本有名的譯作，從倫理的立場有所評論：

嚴復譯出《天演論》，使國人只知道物競天擇，優勝劣敗，而不知道尚有公理存在，而今天兵連禍結，民不聊生。自林紓譯出《茶花女遺事》，國之青年只知道男歡女愛，沉浸其中，而不知尚有禮義存在。

辜鴻銘「樹大招風」，學界對他也有不同的評論。

同為大師級的林語堂這樣看他：

英文造詣超越出眾，二百年來，未見其右。造詞、用字，皆屬上乘。總而言之，有辜先生之超越思想，始有其異人之文采。

文學大家吳宓在《大公報》上說：

除政治上最主要之一二領袖人物應作別論外，今日吾國人中，其姓名為歐美人士所熟知，其著作為歐美人士所常讀者，蓋無有如辜鴻銘氏。自諸多西人觀之，辜氏實中國文化之代表，而中國在世界惟一有力之宣傳員也。

劍橋出身、英文名家、北大教授、駐外大使溫源寧另有看法：

一個鼓吹君主主義的造反派，一個誇耀自己的奴才標識（辮子）的獨裁者；就是這種自相矛盾，使辜鴻銘成了現代中國最有趣的人物之一。

辜鴻銘似乎「蓋棺」尚無「論定」。

除倒馬桶，都要學問

袁世凱出身行伍，喜歡強調自己沒學問但是善於實幹。他曾經向德國 公使吹噓說：「張中堂（張之洞，是探花出身）是講學問的；我是不講學問的，我是講辦事的。」袁世凱的幕僚將這件事得意地告訴辜鴻銘。辜鴻銘不假思索地回答：「老媽子倒馬桶，用不著學問；除倒馬桶外，我不知天下有何事是無學問的人可以辦得好。」（下）