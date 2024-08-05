負笈北美以前，生長於台灣的我不曾聽過購物中心，說起逛街購物，就是從街的這頭遛達到那頭，或折進曲巷，繞出來又是柳暗花明的一條道路，兩側依然商號密集。錦繡年華的少女們最喜在服裝店的霓裳羽衣間穿梭，或在飾品店的五光十色中流連。

上大學後我也喜歡和朋友去逛街，尤其是暑期，時間較充裕，常在周末或午後，三兩女孩結伴長征看似無止盡的台北延平北路，路兩旁商家鱗次櫛比，物品通常比台北市中心便宜很多，直看得我們心花怒放、眼睛發光。遺憾的是，我們從沒有走完過，不知道它的終點在哪裡。我們總是逛到一半，就會轉進各色小吃林立的圓環，主要是光顧冰果店，讓一球霜淇淋或一盤四果冰為我們降溫；當夏燥逐漸退去，這時我們可能會決定拐到附近的小戲院看場廉價的二輪電影，讓身心都更加沁涼爽適。我們也常在台北市的中華商場、衡陽街這些鬧區出沒，較遠的會去到士林、三重、木柵等市區外圍的小城鎮。在揮汗如雨的島鄉盛夏，卻是女大學生心滿意足的收穫季。

七○年代，台北市內漸次出現不少咖啡 館。我和幾個死黨都性喜追逐情調與詩意，我們開始尋覓冷氣充足、氛圍浪漫的咖啡館——燈光暗暗的、桌椅小小的、播放著柔靡輕緩的藍調音樂。在這些以大學生客人居多的咖啡館中，我們幾個女孩都會叫杯咖啡，偶爾有模有樣地燃起一根菸。那時我們常覺自己有滿腹激情，也有滿腔積鬱，於是，在一盞朦朧淒迷的燭熒中，或一方幽微幻麗的燈影下，半杯咖啡入肚，煙霧飄緲間，我們談文學與生命，談理想與現實，也談對存在的無窮困惑，還有對未來的無限憧憬! 夏日咖啡館中，豔陽下灼燙的身軀漸涼，而心的熱度卻持續高漲。

定居美利堅後，發現沿街毗連營業的商號少之又少，無窗設計的購物中心早在1956年即已開創。以前只瀏覽商店櫥窗展品而不入內購買叫window shopping，封閉式購物中心誕生後，全美趨之若鶩跟進興建同款商業建築，便開啟了「無窗購物」時代（windowless shopping）。

集各種零售商店於一爐的購物中心，又進駐了不少餐飲業與娛樂場所，使人們購物之餘兼顧食趣與遊樂。尤其炎炎夏日時，包羅萬象的購物中心便成為抗熱消暑的好所在。許多購物中心一旁都附設電影院 ，我也得以重溫往昔那種逛累了就鑽進戲院看場電影的樂趣。

可惜疫情 讓世界天翻地覆，加上「零元購」橫行，購物中心多次發生持槍搶劫案件，讓顧客裹足不前，不少公司因此虧損倒閉，甚至電影院都曾發生大規模機槍掃射的慘劇。近年網購盛行，人們的購物習慣再度改變。現在我也常上網採買，烈日當空的夏季，網購使我們可以一邊購物一邊在家吹冷氣、喝咖啡、吃冰果，也照樣可以在YouTube上觀影。但不知，何時能再重拾那份自在穿行於煙火人間的市井閒情？（寄自加州）