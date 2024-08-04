夏日的樂趣對於兒時的我來說，主要是游泳、西瓜和冰品。這三件事，皆與消暑相關。

小時候第一次去游泳池，就愛上了。那碧藍的一池清水，在烈日下閃著清幽的光芒，不同於河，不同於湖，池底是白色的瓷磚，水色特別乾淨，藍得清亮透明。小時候喜歡仰泳，看著藍天白雲，悠悠地從泳池的一頭游到另一頭。

西瓜是小時候最愛的水果。奶奶將西瓜用井水浸過，便有著冰鎮的感覺。午睡醒來，拿著半個西瓜，用勺子一勺一勺挖著吃，尤其是最中心的那一勺，清爽甘甜的汁液在嘴裡爆開，瞬間滿滿的幸福感。

兒時的冰品主要有棒冰、赤豆湯和冰淇淋。棒冰，北方人叫冰棍，那時很便宜，白糖的三分錢，赤豆的四分錢，奶油的五分錢。我最喜歡赤豆的。賣棒冰的老太太掀開一個綠色的箱蓋，從厚厚的白色小棉被中取出暗赤色的赤豆棒冰，上面嵌著一粒粒的紅豆。含舔幾口，冰冷的感覺順著舌尖蔓延，冰涼的甜味充滿了整個口腔。輕輕咬下，細膩的紅豆顆粒夾雜在冰塊之中，紅豆的質地軟糯，與冰塊的冷脆形成鮮明的對比，在咀嚼中相互交融，清涼飽滿而富有層次。隨著棒冰一點點地減少，清涼感不斷持續，直至最後一口都帶著滿足和愉悅。

到了美國之後，發現許多以前只有在夏天發生的事，不再是夏季專屬。比如，超市裡一年四季都有西瓜，個頭還比以前大幾倍；冰櫃裡隨時隨地擺滿各式冰淇淋和雪糕，口味還不斷推陳出新；健身房裡的游泳池四季溫暖如春，每日都可享受碧波遨遊的快樂；而無處不在的空調、辦公室裡冷得瑟瑟發抖的冷氣，使得夏日消暑不再是那麼必要了。豐富的物質生活，使得我們漸漸失去了季節獨特的樂趣。

這些年我們夏日的樂趣，主要來自大海和沙灘。蔚藍的大海浩瀚無垠，在陽光照耀下波光粼粼，瀲灩千里；金黃色的沙灘在陽光下像金子般閃閃發光，五顏六色的的太陽傘蘑菇一般立在沙灘上；海鷗在空中悠遊自在地地翱翔，不時發出清脆的鳴叫。大海的氣息清新而鹹濕，帶著淡淡的海藻味，讓人感到無比的寧靜和放鬆。這樣一個令人心曠神怡的夏日海灘的場景，每年夏季都召喚著我。

如今孩子們已長大獨立了，一起去海邊的只有我和先生。我們會住一個海景房，躺在床上看碧海藍天，拉開窗子聽濤聲陣陣，坐在陽台上面朝大海，讀書或者看劇，濕潤的海風拂面而來，全身心無比的愜意和放鬆。有時也會漫步沙灘，細膩的沙子摩挲腳底，柔軟而溫暖；有時也會走入海中，微涼的海水漫過雙腳，一浪接一浪，蕩滌我塵世間的疲憊和壓力。（寄自馬里蘭州 ）