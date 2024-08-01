人們在鶴鳴茶社內喝茶聊天。（圖片提供∕爾雅）

●茶中有涼意

美國加州舊金山灣區 ，長年攝氏15度左右的春秋氣候。久居於此，我們被慣壞了，每次回中國大陸探親訪友，總是想避開冬、夏。我家鄉成都的冬天潮溼陰冷，夏天卻是炎熱難耐。

此次從舊金山遠赴歐洲旅行，旅程結束，便一鼓作氣從歐洲轉機飛到蓉城——成都，正值盛夏。因在北京機場轉機時間長，候機廳空調較低，抵達成都後，一冷一熱，第二天便熱傷風感冒，像是下馬威。加上時差，休息了好幾天才緩過氣來。

這回我邀請了台灣表姊來成都小住。海峽兩岸曾隔絕三十多年，我們八○年代末才互相找到，此後幾十年保持珍貴的血緣親情。表姊說，成都再熱，但比起台灣屏東的高溫溼熱，沒啥可抱怨的。

她到達的第二天，我們便去人民公園喝茶，人民公園內的「鶴鳴茶社」是百年茶鋪，名滿天下。那天是周末，更是一位難求。我們很幸運找到了臨湖的茶座，濃蔭如蓋的大榕樹下，十分蔭涼舒適。湖中，人們划著小船，撐著陽傘，悠閒地蕩漾水上。

端起三件套蓋碗茶，掀開杯蓋，輕吹一口氣，撥開浮葉，但見湯色清亮，茉莉花茶的香氣撲鼻，口感清新醇和，微苦中帶著絲絲清爽，細品之下則有淡淡甘甜，給人寧靜與放鬆：輕啜一口妙滋味，忘卻塵世俗紛擾。

在成都露天茶社喝茶，人們翹著二郎腿，既乘涼也「衝殼子」（聊天）。我和表姊聊起她的爸爸和我的媽媽，他們是手足兄妹，曾從內江牛佛鎮老家來成都求學。舅舅後來考上筧橋空軍學校，然後去了台灣。念中學時，舅舅每個周末都接我媽媽外出遊玩。舅舅就讀的少城中學，就在我們現在喝茶的人民公園附近，當年這公園叫少城公園。也許他們兄妹也曾像我們姊妹一樣坐在這裡乘涼喝茶？只是，時間是上世紀的四○年代。

成都的夏天，白天炎熱，晚上常常下雨。一場陣雨過後，暑熱盡洗，空氣變得清涼。我和表姊盤腿坐在六樓飄窗，小几上，一壺茶，兩只杯，姊妹相對喝茶、聽雨，說些閒適的話，心裡清涼自生。窗外珠簾似的巴蜀夜雨，敲打在這老城區殘存的青瓦屋檐上，如大珠小珠落玉盤。

深夜迷糊中，瀟瀟雨聲，煞是寫意。我起身查看客廳窗戶，見斜對面小巷，濃密樹蔭中透出幾盞白亮街燈，像舞台上的聚光燈，照出迷濛的細雨絲絲。雨天深夜的小巷靜謐安寧，真想走進去，融入這如詩如畫的夜色之中。

●我在青城後山等你

青城山是成都後花園，素有「青城天下幽」的美譽。青城山分前山和後山兩部分，前山看人文景觀，後山享自然風光。表兄在青城後山有度假屋，正好約了我和台灣表姊去避暑。我們上午從成都驅車出發，大半個小時，到達青城前山，在一間農家樂餐館午餐，有麻辣土雞、夫妻肺片、藤椒魚片、粉蒸牛肉、麻婆豆腐等等，久違的地道川菜，讓我久居海外的四川胃得到熨貼的安慰。表姊怕麻辣，為她備了碗白開水，她涮了涮地吃，也吃得津津有味。

午餐後繼續前行往青城後山。表兄的度假屋位於半山腰上，是一棟兩層的小樓，樓上兩邊均有寬大的陽台，視野開闊，滿目青山，溪水潺潺。小樓側邊有很大的露天平台，緊挨山壁修了一堵仿古磚牆，磚牆外是陡峭山壁茂密的森林，山體及大樹均做過防滑處理。露台盡頭建有亭台，大家在此喝茶聊天乘涼，清幽怡人，頗具唐求詩中意境：「深山道者家，門戶帶煙霞。綠綴沿巖草，紅飄落水花。半庭栽小樹，一徑掃平沙。往往溪邊坐，持竿到日斜。」

我們也去了「一瓢詩人」唐求的故里，就在青城山旁的街子古鎮，成都人夏天喜歡來這裡租屋消夏。唐朝末唐求隱居山中，王建占據成都後，招他為參謀，但遭到拒絕。唐求常外出遊歷，認真體味人情世態，仔細觀察山光水色，每有所得，就寫成詩句，捻成紙團，塞入隨身攜帶的大瓢中。晚年，他把詩瓢投入錦江中漂流而去。且祝願說：「茲瓢倘不淪沒，得之者始知吾苦心耳。」其詩僅存三十餘首，在《全唐詩》中自成一卷。

九十二歲高齡的表舅也特意陪同我們來山中避暑。表舅精神矍鑠，步履穩健。距上次台灣表姊來成都，已相隔十八年。表舅環顧而感慨：「我們這一家，才是真正血緣關係的家庭啊。」表姊的父親當年就是由表舅帶到成都求學的。由於歷史與政治的原因，加上空間與時間的距離，親友間一生相聚的次數極其有限，正所謂：「人生不相見，動如參與商，今夕復何夕，共此燈燭光……」

從表兄清幽的度假屋出門，下坡走路十分鐘，便進入熱鬧的泰安古鎮。此時正是青城山避暑的旅遊旺季，鎮上遊人如織。沿街遍布餐館、茶鋪、冷飲店、土特產店。再往裡走，看見頗有特色的熏得烏黑油亮的青城山老臘肉、整豬頭等露天攤位。

沿著溪流的山坡往上走，許多民宿及酒店分布山中，山道邊有不少旅遊廣告招牌，上面寫著：「我在青城後山等你」、「我等你，就在這裡」……，讓我突然想起那深情的詩句：

你見，或者不見我

我就在那裡

不悲不喜

你念，或者不念我

情就在那裡

不來不去

……（寄自加州）