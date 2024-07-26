蘇州滄浪園。（圖片提供∕黃棟洲）

桌上擺著一本清代沈復的小品《浮生六記》，封面破損，內頁泛黃。這是十多年前老家拆遷時從儲物間找到的舊物，當時它已靜靜地躺在牆角數十年，封面污漬縱橫，略一翻動，灰塵就撲面而來。翻開內頁，上面還有當年隨手的注記，歪斜飛揚的筆跡映入眼中，立刻記起這是我高中時最愛讀的書。多年來不少前麈舊事都付渺茫，但注記旁一段有關遊滄浪亭的文字，數十年不忘，文曰：「少焉，一輪明月已上林梢，漸覺風生袖底，月到波心，俗慮塵懷，爽然頓釋。」這段寄託明月的抒情美文，為當年許多學生所愛讀，我常默誦之。及年歲漸長，更覺滄浪亭之月親切平淡，有生活味，如日常一泡好茶，一杯老酒。故我常思有蘇州滄浪亭之遊。抬頭看看窗外，李花盛開，初春時節，正是江南好風景，何不趁此時一圓舊夢？

北宋蘇舜欽遭誣陷以罪被貶黜，乃扁舟南遊，築滄浪亭於吳郡，此亭今為蘇州四大名園之一。未到園門，即遙見一帶溪水橫過門前，近門處水最淺窄，僅容一葉扁舟，愈遠溪水愈寬，一望盡頭處，碧水漫漫，不知流向何處。園以黃石疊岸，沿岸復廊曲折，亭榭相望，老樹參差出迴廊之上。隔漏窗則園內假山疊石，竹木雜花，皆隱約可辨。大門旁有面水軒臨溪而立，門旁老樹，主幹粗壯斑駁，側枝拗曲勁挺，斜出河岸。老樹根透石縫，裂石奮力掙扎而出，樹旁白牆上鐫刻「滄浪亭」三個金字。千年來老樹與亭皆歷經戰爭、風雪和人為的摧折，滄浪亭是否如老樹般雖歷風霜仍昂然挺立？

園內主廳為「明道堂」，堂中有隔屏，其上細刻蘇舜欽〈滄浪亭記〉全文，文章與亭皆可傳之千古。其中一段頗令人心動，文曰：「予時榜小舟，幅巾以往，至則灑然忘其歸，觴而浩歌，踞而仰嘯，野老不至，魚鳥共樂。」蘇舜欽身為一個被貶黜的罪臣，雖然禍福就在旦夕，卻尚能逍遙於天地之間。這段文字，實在可令遊人一讀再讀，不想掉頭而去。

步出正堂，忽見數十竿風竹自地拔起，筆直出屋脊飛簷之上。竹雖不多，但枝葉繁茂。柔美的弧形黑瓦脊下白牆壁立，粉牆前，幾竿瘦竹前後疏疏遮掩，又有短垣隱在竹林後，壁上漏窗光影疏透，窗外景物，隱約在望。我手持相機徘徊於綠竹白牆掩映中，幾乎忘了按下快門。我雖不能畫，料想此景必是作畫的好題材，頗嘆惜尚無人青睞。我繼續沿著迴廊往池邊信步而去，待再繞回竹林時，居然已經有數人坐廊下寫生。

沈復一家曾消夏於園內的愛蓮居，他們夫妻在此課書論古，品評花月。沈復家與滄浪亭僅一牆之隔，滄浪之景為他們夫妻借景談詩之資，遷居它處後，他的妻子芸娘說「自別滄浪，夢魂常繞」。沈復是個寒士，窗下數十年，雖功名無成，卻留下傳世名著。他認為居滄浪亭是人間至樂，他用平淡筆墨將滄浪亭之幽雅清靜寫入《浮生六記》，伴我度過茫然的少年歲月。幾番尋覓，不知愛蓮居今在何處，不勝悵然。

面水軒門對假山，後臨溪水，軒四面有窗，窗外復廊蜿蜒，一帶碧水靜靜流過。小軒清靜，遊人不多，但有學生數人在廊下寫生。我猜想假山之巔是沈復當年賞月之處。軒前有篆書對聯「短艇得魚撐月去，小軒臨水為花開」，我不識篆書，苦思許久，才猜到七八分意思。試想駕扁舟一葉，隨流漂盪，任意東西，明月在水，澄光粼粼，有魚固好，無魚亦可，何等淡泊自在。此情境，豈不正如沈復當年見波心之月，而爽然消解俗慮塵懷嗎？

遙想一千年前的一紙誣告，竟化為一篇傳世好文〈滄浪亭記〉及一座千古名園滄浪亭。半日滄浪之遊，我已覺清緣難得，而蘇舜欽遭貶黜後還有多年滄浪亭的魚鳥之樂，實為文人所罕有。何等修為才能達此境界呢？再詠「短艇得魚撐月去」才恍然有悟。猶憶孩童時以為月亮去人不遠，竟持彈弓射月，人皆以為愚。「射月」與「撐月」皆是孩童愚行，唯其愚，故不失赤子童心之趣。於是知何以蘇舜欽在貶黜中猶能觴而浩歌，踞而仰嘯，與魚鳥同樂，灑然忘其歸。