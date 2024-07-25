因為工作關係，我特別關注各地飲食文化。四處遊走時，逛當地傳統市場及品嘗各地傳統飲食，進而了解飲食習慣與其歷史文化背景，成為我的旅行重點之一。

在英國旅行，必先想到炸魚和薯條。炸魚是用魚排裹上麵糊油炸。一上桌，金黃外皮讓人眼前一亮，一口咬下酥脆外皮，在口中吱吱作響，像是前奏，迎接著大海鹹鮮味道的魚肉，既滿足味蕾，更十分有飽足感。這次我們從英格蘭北上蘇格蘭，從小漁村的外賣店到高檔餐廳，比較不同地區的口味。英格蘭一帶，鱈魚最為常見，且還留著魚皮，到了蘇格蘭，多用黑線鱈魚，但都去皮。鱈魚肉質飽滿厚實多汁口感較好，黑線鱈魚肉較薄，略乾柴，口感差些。大塊薯條外皮炸得酥脆，薯心鬆軟綿密，搭配豌豆煮成泥狀的碗豆泥，味道倒是一般。

一晚在威爾斯首府卡地夫，因沒有預訂，連遭四家餐廳拒絕，只得到超市買冷凍炸魚。回住處，放入空氣炸鍋十多分鐘，回炸後外皮依舊酥脆，魚肉厚實鮮嫩多汁，出乎意料地美味無比。不得不佩服英國人做事嚴謹，雖是冷凍食品，但食材的選擇、新鮮度和製作方式，也毫不馬虎。

雖說炸魚薯條味道鮮美，但似乎只是打包外帶的國民街頭小吃，有些小家碧玉的感覺，與相鄰的馳名天下的法國、義大利 美食相較，英國的飲食，在菜餚的種類、食材及料理方式遜色不少。

堂堂日不落大英帝國，料理卻是如此樸實，自有其歷史軌跡。

十五世紀，猶太 人因宗教信仰，被驅逐出伊比利 亞半島後抵達英國，將其炸魚的烹飪方式帶到了英國。

誰是最早的炸魚店有兩種說法。在十九世紀六○年代。約瑟夫馬林在倫敦開了第一家有猶太風格的炸魚店。另一種說法是，約翰李斯在英格蘭西北部蘭開斯特郡，開設了第一家炸魚店。

炸魚和薯條的普及與英國的工業革命息息相關。十九世紀發明蒸氣火車後，交通的便捷，使英國非沿海地區也可享受新鮮鱈魚，鱈魚的價格也因此下跌。這價廉物美高熱量炸魚薯條，溫飽了當時大批的勞動階級。

英國在二戰期間，因德軍的封鎖，物資極度短缺，除了馬鈴薯及魚之外，所有的食物都限量配給，炸魚和薯條從庶民食物成了全民料理，陪伴英國人度過了最艱苦的歲月。英國首相邱吉爾曾稱炸魚薯條是「英國的好夥伴」。這道料理，鼓舞了戰士們的士氣，最終迎向勝利！1944年諾曼第登陸時，「炸魚」和「薯條」甚至作為士兵接頭的暗號。

以平凡無奇、不登大雅之堂的炸魚薯條為國菜，英國被其他國家譏諷為「飲食沙漠」。但炸魚薯條曾陪伴英國人度過最困苦的歲月，這種情懷是其他國的人無法體會的，值得尊重。（寄自紐約）