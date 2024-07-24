夏日裡民眾在德州新布朗費爾斯柯馬爾河上享受漂漂樂。（圖∕取自維基共享資源）

我住在北德州 ，夏天高溫 常常超過華氏一百度 。家中的閣樓安裝了隔熱泡棉，白天拉上窗簾，以遮擋烈日直射。即便如此，夏天不開冷氣仍無法度日，庭院的草坪也需要澆灌更多的水才能避免枯黃，每當看到月月攀升的電費和水費帳單，炎熱酷暑中我的心仍陣陣發涼。

盛夏時節，最能消暑的莫過於泡在水中。我和先生都熱愛水上活動，除了在泳池和海灘游泳之外，我們還前往德州中部的聖馬可斯（San Marcos）和新布朗費爾斯（New Braunfels）體驗河流漂漂樂（River Tubing）。那裡有許多河流適合游泳和漂流，並有數間店家提供租借漂流專用的游泳圈和專車接駁服務，讓人們能盡情享受夏日戲水的樂趣。

我們將租來的游泳圈充飽氣後，興奮地下水。整個人坐在泳圈裡面，頭往後躺，臀部泡在水裡，腳擱在泳圈上，愜意地隨著河水慢慢漂流。烈日當空，我塗了厚厚的防曬油，戴著帽子，身著長袖薄衫和短褲，露出來的腿部蓋著毛巾，以免被曬傷。墨鏡繫著細繩掛在脖子上，防止落水時遺失。腳上穿著包著腳趾的洞洞涼鞋，避免被水中的石頭割傷。

雖然一般的水上樂園也有懶人河（Lazy River）可玩漂漂樂，但那人工渠道甚短，和在大自然的河流中漂流數小時，是完全不同的體驗。在河裡隨波逐流的速度相當緩慢，有時泳圈會偏離前行的方向，或是原地打轉，就得用手代槳，適時地划幾下，方可重回正確的流向。有時漂到岸邊卡住，則要用腳蹬一下岸壁，才能再回到河流中間。

柯馬爾河（Comal River）中有一個急流彎道，猶如水上滑梯般，將所有經過的泳圈快速地往下沖，既驚險又刺激。來到這個彎道時，必須緊緊抓住泳圈上的扶手，將身體後仰躺平，降低重心，才能避免泳圈翻覆。由於水位落差甚大，激流會在下方形成湍急的漩渦，泳圈沖下來後得趕緊用手奮力划，才能離開漩渦。如果不擅游泳的人或是孩童，最好避開這個急流彎道，先行上岸，走到下游水流較緩之處再重新入水漂流。

急流彎道雖然有些危險，卻是整個漂流行程中最令人期待的高潮和亮點。沒有這樣的波濤起伏，漂流就少了許多趣味性。其實人生也是如此，有時起，有時落，正是這些變化讓我們的生活更加豐富多彩。每一次經歷急流的挑戰，都讓我們更強大、更有勇氣來面對人生的種種關卡。

脫離了渦流，回到風平浪靜的河道。我窩在泳圈中，欣賞著兩岸變化多端的景色。綠意盎然的鄉村風光、精緻的房舍和花木扶疏的庭園相互交錯，垂柳搖曳，百花爭艷，野鴨、白鵝、貓狗、野鹿在青翠的草坪上漫步。盛夏的陽光雖烈，但半身泡在水中，河面微風輕拂，天邊的雲影隨風變幻，偶爾有幾隻鳥兒飛過。這樣的悠然自得，讓人完全不覺得炎熱難當。

我輕輕哼著蘇格蘭民謠：「清溪水慢慢流，穿過青草地。慢慢流，聽我歌聲讚美你，我瑪莉安睡著在靜水之邊，清溪水慢慢流，莫擾她安眠……」看著河水潺潺流過，彷如流淌到我的心底，歌聲與流水聲相互應和，我沉浸於大地山川的自然韻律和節奏，時光似乎靜止，雲舒雲捲如夢，所有的塵囂煩躁已無影無蹤，心中滿盈閒適安恬。

放開胸懷，盡情體會大自然的美妙和生活的愜意，這是我在夏天熱浪中得享清涼的祕方。（寄自德州）