村上春樹少時釣蝦的西宮神社石橋。（圖片提供∕陳銘磻）

喜好村上春樹作品的書迷一定知道，村上的初高中時代，都在神戶市與西宮市之間的蘆屋市生活，名著《聽風的歌》、《1973年的彈珠玩具》、《尋羊冒險記》，不少場景以蘆屋和夙川為背景；相對的，他必也清楚，嫌惡東京的環境，後來搬遷關西的谷崎潤一郎，也以大阪、蘆屋、西宮、神戶為背景，寫下不少名作：《春琴抄》、《痴人之愛》、《細雪》、《卍》等。

村上春樹1949年出生京都伏見區，那裡是坂本龍馬在寺田屋遇襲的地方。12歲，隨父母搬遷到鄰近京都的兵庫縣蘆屋市，初中就讀蘆屋市立精道中學，高中就讀兵庫縣立神戶高校，青少年的成長都與神戶相關聯：遷居西宮的第一個家、擁有快樂釣蝦回憶的西宮神社的石橋、初中時期充滿浪漫情懷的夙川公園、眼中最棒的甲子園棒球場、時常坐在蘆屋川河岸，把兩腳泡在水中的記憶，在在匯入字裡行間。

直到十九歲前赴東京，進入早稻田大學文學系就學才離開蘆屋。父親是京都僧人的兒子，任教高中的古文老師；母親出身大阪商業中樞的船場，是道道地地的關西人。

村上在書中透露，蘆屋成長的少年時代，到商店買書是不用帶錢的，只要告知店家父母的姓氏就可掛帳。還說，少年時代讀的書大都是外國小說或世界歷史，「整個成長過程，我從來不曾被日本 小說深刻感動過。」他說。一直到了在東京國分寺附近開設爵士樂酒吧，才得有機會閱讀以蘆屋為舞台的長篇小說《細雪》。他強調，畢竟谷崎潤一郎的故居東灘區住吉東町，離他中學時代的住家不過幾分鐘路程。

村上春樹在《聽風的歌》描述主角成長的地方，雖是1970年代的蘆屋，依舊可以讀到他清晰描述這座當代高級住宅區的市鎮：「前面是大海，後面是山，旁邊有巨大港口城市。大部分居民住在有院子的二層樓房，也擁有汽車，其中不少家庭更有兩輛汽車。有河流和網球場、高爾夫球場、成排的大公館、外牆和圍牆、時尚的餐廳、時裝店、古老的圖書館、月見草繁茂的空地、有猴籠的公園。」

他在書中提及的朋友「老鼠」，是有錢人家的兒子，住在三層樓洋房，屋頂設有溫室，地下車庫停放賓士汽車和TRIUMPH牌的摩托車。還說：「當然，我的朋友當中也有貧困家庭的孩子。他父親是市營公共汽車的司機。」公車司機的地位在當時的日本，算是中產階級吧。

蘆屋與村上春樹的《聽風的歌》，或谷崎潤一郎的《細雪》，淵源深厚，如今和西宮市一樣，成為村上迷的朝聖地。

角田光代∕第八日的蟬∕香川小豆島

瀨戶內海是個多島的內海，香川縣擁有二十四個有人島和一百一十四個無人島，著名的有：桃太郎帶領狗、猴子、狩獵鳥前往為民除害，舊稱鬼島的女木島、男木島、直島、豐島等；其中面積最大者小豆島，位於播磨灘，面積一百五十三平方公里，僅小豆島、土庄二町，因成功栽植橄欖，以「橄欖之島」聞名。

海岸線一百二十六公里長的小豆島，自然風光明媚，境內寒霞溪、天使散步道、小豆島橄欖公園等，藍天、陽光、海洋的迷人景色，吸引無數日劇 取景，且成就旅人攬勝。真人版《魔女宅急便》於此拍攝，在希臘贈與的白色風車前變身騎掃帚的魔女，成為遊客最愛的地景。

再來，小說《二十四之瞳》拍攝電影搭建的場景，被完整保留，構成電影村，町內草木、房舍，無不忠實顯露昭和時代景象。

午後風輕涼爽，聽海濱貝殼清脆聲，登上約束之丘展望台、走到退潮後，每日兩回，自前島、余島冒出沙洲的天使散步道，配合不驚海波，超級美景倏然浮現。

僅只退潮才能通行的天使散步道，位於土庄町銀波浦，沙洲長五百公尺，散步道被列為戀人聖地，樹枝吊掛祈願的「貝殼繪馬」，傳說，只要戀人牽手走過沙洲，願望便能實現。

絕美的小豆島，除了壺井榮著作、改編拍成電影的《二十四之瞳》，還有作家角田光代的懸疑小說《第八日的蟬》，獨特的內容也以小豆島為小說舞台，架構出高度評價的名作。2010年改編拍成電視劇、2011年改編拍成電影。

1967年出生神奈川縣，早稻田大學第一文學部畢業，2005年，以《對岸的她》獲第132屆直木賞，與吉本芭娜娜、江國香織，同被讚譽為當今日本文壇三大才華洋溢女作家的角田光代，在《第八日的蟬》描述：主角秋山丈博的外遇對象野野宮希和子懷有身孕，在秋山要求下，被迫墮胎，造成希和子無法再孕的後遺症。之後，秋山的元配惠津子，懷孕期間找來希和子談判：「你是無法生育的空殼」，後來，惠津子產下一女，取名惠理菜。

某個暴風雨日，六個月大的惠理菜被父母獨留家中，希和子潛入屋內抱走嬰孩，當成自己女兒撫養。兩人去到專門收留單親媽媽的天使之家，改了姓名並於該地生活，由於天使之家隱匿誘拐犯遭到追查，希和子帶著女孩薰慌忙逃跑，乘船到小豆島。