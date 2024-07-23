京都神泉苑池的法成橋。（圖片提供∕陳銘磻）

評論家明言，綜觀松本清張的大多數推理小說，稱呼他是旅行作家也不為過，他的作品，懸疑案或凶殺案的發生地，盡括不少日本 名景勝地，如：伊豆半島的《天城山命案》、明石海峽的《被玷汙的書》、廣島尾道的《內海の輪》等，後來這些地方都成為書迷追逐探究之所，更成為著名的文學地景，旅遊勝地。

發展旅遊觀光 不是作家的任務或職責，寫下勝景使之成為旅遊名景，是文學、作家、土地和城市相知相惜的意義。

多年前，為尋求熱愛的川端康成《伊豆的舞孃》的文學舞台，多次前往伊豆，遍賞半島寧謐、雅致的風光，甚而耗去五、六個小時，徒步行走在陰森幽暗的天城山，只為親炙文豪筆下散發的伊豆勝景，以及男女主角純愛的魅力。

這是對文豪及其作品無盡尊崇的眷戀行動，就像某年夏日去到熊本內坪井，進入夏目漱石舊居的那一刻鐘，心底油然升起一股暖意，倏忽想起他以熊本為背景寫作的《草枕》和《二百十日》，便興起尋索念頭，走訪兩部小說的舞台，玉名市小天溫泉、阿蘇神社、阿蘇火山。

追尋日本文豪的文學地景，成為我人生後二十多年，無法停止的課業，那是文學、土地與人情連結給我帶來的，最生動的人文畫景，是一種美不勝收的入骨相思。

紫式部∕源氏物語∕清水寺

未曾到訪宏偉壯麗，京都第一古剎的音羽山清水寺，何能夸夸其談進京上洛？

西元778年，延鎮上人起造清水寺，作為平安時代的重要建築，寺院隸屬日本佛教最古老的宗派禪宗法相宗，與奈良的興福寺、元興寺同一宗派；奈良時代末期，由中國唐僧玄奘的第一位日本弟子慈恩大師開創，山號「音羽山」，奉祀千手觀音；聯合國教科文組織列為世界文化遺產，重要文化財包括：本堂仁王門、三重塔、鐘樓等。

清水寺主建築三重塔，高約三十公尺，是日本最大規模的三重塔，始建於847年，現今世人所見三重塔，是為1632年重建。塔內供奉真言宗最尊崇的大日如來像，四壁及塔內繪有色彩豔麗的密教佛畫和飛天、飛龍等圖案。三重塔作為構成京都景觀的主要建築群，被指定為國家重要文化財產。

「本堂」建於音羽山懸崖，供奉本尊「十一面千手千眼觀音像」。如今得見的本堂，重建於1633年，登錄為國寶。本堂前，佇立堅實的木造露台，遊客自此一覽京都美景；屬於棟梁結構的木造露台，正殿寬十九公尺、深十六公尺，依附錦雲溪懸崖峭壁而建，正殿前為懸空露台，由一百三十九根高十二公尺的巨大櫸木並列支撐，結構巧妙，不用一釘一鐵，築工氣勢宏偉，有「清水舞台」美喻。

正殿旁的小山泉瀑布，稱「音羽瀑布」，流水清冽，終年不斷，這口流泉被列為日本十大名水之首，清水寺因此泉而得名，又稱「延命水」、「金色水」，自古以來被人們尊崇為聖水，是受歡迎的能量景點。清澈的泉水分成三道瀑布流下，分別代表三種不同祈求，據說，選擇其中任何一種泉水飲用，能庇佑願望實現。

平安時代伊始，清水寺即是民眾的信仰中心，當代知名的貴族文學作家紫式部、清少納言，以及權傾一時的藤原道長都曾到過清水寺參拜。在日本國寶鉅著《源氏物語》登場的葵之上，就曾到訪清水寺，第四帖的〈夕顏〉，第二十二帖的〈玉鬘〉，也都提及大府的夫人上到清水寺祭拜的情節。第四帖〈夕顏〉寫道，多情的光源氏決定夜行前往探望愛人夕顏最後一眼，必定要經過鳥邊野墓地，這裡是葵之上的葬身之所。鳥邊野位於清水寺之南，泉涌寺之北，西與鴨川為界，東接阿彌陀峰。「東山上的寺院都已結束了初夜的修行，只有清水的方向，依舊閃爍參拜的燈火。」失去夕顏的光源氏，懷抱苦痛身心，深夜去到伊人停柩之地，因深山寂寥愈加感傷，抬頭望見遠方清水寺亮起燈光，倏忽帶給他內心一絲平靜。

信濃前司行長∕平家物語∕神泉苑

位於京都中京區，鄰近二条城的神泉苑，於平安京遷都的794年，原是桓武天皇建造的禁苑，屬於東寺真言宗的寺院，奉祀聖觀音、不動明王、弘法大師。824年，空海法師開基，時當桓武天皇遷都京都，建造平安京，遂於皇宮東南沼澤，建造一座天皇御遊庭園，苑內放生池曾是沼澤一部分，供奉祈雨傳說的善女龍王。

據稱，弘法大師空海曾在此向北印度無熱池的善女龍王祈雨，果然天降甘霖。從此，善女龍王就居住在神泉苑池，未曾離去。直到今日，四季池水都會湧出清泉，故名神泉苑。跨越善女龍王居住的水池，連結兩座神社的法成橋，可對住在池中的善女龍王許願。傳說，平安時代末期，戰神源義經即是在神泉苑與靜御前邂逅，並在法成橋向善女龍王許願；兩人自此相戀相愛，不久，靜御前嫁給遮那王源義經為妾。

美麗的傳說，背後總有不為人知的祕辛，當年德川家康建造二条城，為擴充領域，把原本占地寬廣，南北五百公尺、東西二百五十公尺，偌大的神泉苑削去大半土地，使得御遊庭苑變小，擠到二条城不顯眼的邊陲角落。文豪芥川龍之介的小說〈芋粥〉即以神泉苑為舞台登場。

再來，日本戰記文學《平家物語》載記：1159年出身名門河內源氏，為源氏領袖源義朝第九子的源義經，乳名牛若丸，及長成為驍勇善戰的武士，知名將領，曾任左衛門少尉兼檢非違使。

義經的父親源義朝，家系為清和源氏其中一支，河內源氏的棟梁源賴信的後代，世世代代的東國武家，人材輩出，平治之亂源義朝遭平清盛擊敗。義經七歲時，被送往京都鞍馬寺修行，時常夜遁至天狗處學習武藝；之後投奔奧州，深受藤原氏當主藤原秀衡庇護 。

後來，義經進入京城，受到後白河法皇信賴，並且在追討平家的一之谷之戰、壇之浦之戰諸役中立下戰功，被視為擊潰平家的最大功臣。然，戰功彪炳引來兄長源賴朝猜忌，遭下令討伐，一路逃回奧州平泉，起初還能受藤原秀衡庇護，秀衡死後，其子藤原泰衡為討好源賴朝，領兵突襲源義經，義經自知無路可逃，便把自己鎖在佛堂，誦經祈求往生淨土，尤其左右手弁慶等家臣戰亡，義經為避免妻女受辱，拔刀刺殺愛妻靜御前與四歲愛女龜鶴御前，最後切腹自戕。