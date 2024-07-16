台北植物園的荷花池。（圖片提供∕趙世滄）

台北今年熱得早，時序尚未立夏，每日氣溫都超過攝氏三十度。端午過後，熱加上潮濕多雨，更令人如燜在蒸籠中。

妻從朋友處得知，台北市的國立歷史博物館 在閉館整修六年後，已於今年二月重新開幕，周一至周五年長者還可免費參觀。於是，國立歷史博物館成為我們消暑的好去處。

國立歷史博物館一、二樓當時正以「筆墨豐碑」為主題，展示于右任、溥心畬、張大千、黃君璧、林玉山、傅狷夫等近代名家精選作品二百餘組件。

三樓的主題：「在這裡與大家相遇」。展示珍貴古文物和上世紀生活物品。三樓的館員是一位資深導覽員，趁著遊客不多，他熱心為我們解說古文物中鎮館之寶的青銅器以及唐三彩。妻喜歡唐三彩，館員翻開導覽講義，詳細說明唐三彩製作步驟、唐代官員有胡人的特徵、貴婦的化妝方式等等。聽了他專業的解說，我才知道唐三彩中仕女的化妝方式和現代貴婦們的化妝步驟相近，先打粉底、接著上腮紅、畫眉、描脣形，到貼頭花，都細膩講究。

這位館員看我拄著拐杖聽解說，更是貼心地帶著妻到樓下借輪椅，讓我能更自在地看展出。

三樓另一展間，以「山水中的台灣新印象」為主題，展出的作品中，馬白水教授的〈太魯閣峽谷〉令我印象深刻，此畫是由二十四屏連結而成的巨幅大作，全作以每四屏為一主題，呈現太魯閣四季更迭、朝夕轉換的各種美景，表達出台灣山海的特色。

聽完解說已近中午，我們到四樓的「荷悅餐廳」用餐。此餐廳的特色餐有「大千套餐」和「唐代風華套餐」，其實就是「蒜泥白肉」和「貴妃醉雞」。但是剛剛欣賞過張大千的畫作，再吃個大千套餐，就別具意義了，感覺心情特別舒暢。我們的座位在窗台旁，從窗邊向下望，就是台北植物園 的荷花池，不需頂著烈日就能欣賞盛開的荷花，還能看到白鷺鷥和紅面水雉在荷葉間遊走。欣賞名畫，品味美食，我們又度過了一個炎炎夏日。

妻說，若天氣再這麼熱下去，之後我們就去台北故宮博物院吹冷氣，也去吃吃標榜為國寶餐的故宮特色菜「翠玉白菜」和「肉形石」。