春末時分，我在好友的礁溪溫泉居作客，每日讀詩與看山。墨西哥 詩人奧克塔維奧．帕斯（Octavio Paz, 1914-1998）的一首詩〈生活本身就是閃電〉：「在大海的黑夜裡∕穿梭的游魚便是閃電∕在森林的黑夜裡∕翻飛的鳥兒便是閃電……」我整日揣想著這些詩的意境，由住處窗口望出去，群山迎面，滿懷青蔥。當風吹過時，山腰一邊立即翻白，隨後又變回綠色，好像什麼也沒發生過。

作客的日子裡，我常起個大早，穿上運動衣鞋，往一處叫做「跑馬古道」的山坡道走去。山徑幽長，兩旁夾蔭，陽光由樹叢篩射，許多遊客及居民健步於途。走到一個段落，刹那間，滿山遍野都是落花，山溝、路面、空中、衣帽之間……，像走入白色蝴蝶群中，不禁聯想到了「落紅不是無情物，化作春泥更護花」。我踏著一層由無數花瓣鋪成的地毯，混合著微濕的土地，對詩人的形容譬喻，油生敬佩。有人說：「看啊，桐花好像飄雪！」我也向空中望去，山邊是許多棵高大的山桐花樹，樹梢插入雲霄，山風微起，立即枝葉婆娑、花影娉婷，像京劇 裡的青衣，曼妙地甩出了水袖，抖落一朵接一朵的花、翩翩起舞。那是我的第一次沐浴在一場花雪裡。

曾有一年的假期較長，我回台灣參加耕莘文教院主辦的 「詩歌寫作訓練營」，有不少相同喜好的朋友參加。練習寫作，應該是人生路途上最好的心靈療癒與探索吧？偶然間看到詩人為讚頌山桐花季所寫的三行詩〈花眸慈悲〉：「山行看桐花∕掉落足前似堆雪∕花眸原本是慈悲。」突然十分懷念那些往日生活中所有的平平仄仄。

不久前，讀到曉風女士寫的散文〈不知有花〉，令我心緒澎湃。她看到了山桐花花心中蘊藏的微紅，即使花朵呈現出雪白矜持。她與山中婦女簡短的問答，又說出了人生無限的福澤，各自安然美好。我們看不見宇宙間的神袐智慧，身如蜉蝣、短暫人生，卻可享用大自然取之不盡、用之不竭的寶藏，如此珍貴。我逐漸懂了帕斯的那首詩的最後一句：「世界，你一片昏暗，而生活本身就是閃電。」（寄自內華達州 ）