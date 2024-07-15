陽關把酒我心馳——我和歐豪年先生一點筆墨因緣

歐豪年墨寶贈張作錦。（圖片提供∕張作錦）

嶺南派國畫大師歐豪年先生日前謝世。他的畫和字都有盛名。我因為偶然的機緣，竟得到他的一幅字。

我在新聞界服務四十年，因為工作的關係，結識了各方面人士，包括若干藝文界的前輩方家，但我從不敢索求他們的墨寶、篆刻、雕塑或其他藝品，因為那是他們的心血，甚至是他們的生活資源，應該受到他人的尊重。

我在《聯合報》的同事鍾榮吉先生，投筆從政，從立法委員到立法院副院長，2006年七月間，鍾副院長在自宅邀朋友餐敘，我受邀參加。剛好不久前我遊河西走廊回來，除了酒泉、武威、敦煌和張掖四郡，還出嘉峪關到了陽關。導遊一再勸誡，別去了，現在已無陽關，只剩一堆黃土。我說就是要去看那堆黃土。我若不去，對不起王維，「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」，我們世代念著，為那遙遠的蒼涼感動了一千三百多年，現在陽關在咫尺之外，若不親履斯土斯境，以後有何面目再讀唐詩？

回來後，人間六月天，「天下文化」為我出版了一本小書《一杯飲罷出陽關——張作錦的人文速寫》，除了記遊，我還「藉題發揮」，對國內的政治和社會各方面的現實問題有所諷勸。我就帶了幾本「速寫」赴宴，送請貴賓們指教，包括那天在座的歐豪年先生。

令我意外的，過了幾天，居然接到歐先生寄來的一幅字，是這樣寫的：

健筆匡時更諷時

千秋陵變感何如

飲冰嚙雪大夫節

濯足振纓漁父辭

台島放歌君意滿

陽關把酒我心馳

讀書知有高懷抱

散句長篇賽史詩

莊子人間世篇，諸梁以飲冰言於孔子

蘇武嚙雪於北海，楚辭見問有漁父

此皆古大夫之危言危行也

作錦道兄人文速寫近著

讀後感詠小詩，書此為報

丙戍中秋嶺南歐介豪年

意外之餘，我裝裱懸於壁上。字裡行間，感受到歐先生不尋常的家國情懷。他在書房中的聲聲入耳，藉我的小書澆他的塊壘，我要謝謝這位「同道」。知道歐先生歡喜美酒，我帶了一瓶上好的白蘭地，送到信義區歐先生的華宅。未敢驚動他，交給樓下服務台轉達。下次再遇到，他說酒未收到，大概被服務員「留中」了，說完哈哈大笑。

「笑漸不聞聲漸悄」，歐先生走了，走遠了。