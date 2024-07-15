滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的傳統台式刨冰。（本報系資料照片）

「春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠，秋天一過冬天到，收拾書包好過年。」這是我這個懶學生的座右銘。一年四季，季季都不是讀書天。

「夏日炎炎正好眠」，我們全家從大陸遷到台灣後，我才真正領會夏熱的滋味。剛到台灣，沒有冷氣，那種熱像是蒸籠裡的悶熱。上學時，坐在熱騰騰的教室之中，老師在台上講課，學生就在台下打瞌睡，尤其是下午的課，大家更是昏昏欲睡。

就因台灣天氣燠熱，加上台灣人對吃的創意，台灣的防暑小吃，種類繁多。其中最簡單的莫過於綠豆湯。綠豆湯性涼，清熱解毒。記得童年時，每到夏天，媽媽總會準備一鍋綠豆湯給家人解熱。還有，當時街上會出現手推車叫賣酸梅湯，招牌上寫著「正宗北平酸梅湯，生津止渴」，想必是遷台的外省人帶來的。酸梅湯由烏梅、仙楂、冰糖、甘草等中藥熬煑加冰而成，烏梅取其酸，冰糖取其甜，後來有人更以加桂花、陳皮，以特有香氣吸引顧客。也有人為了衞生，去中藥店買材料，在家自己熬煮。我到美國以後，發現店家有賣「酸梅湯材料包」，買現成的材料包，倒入鍋中兌水一煮，就是酸梅湯了，更加方便。

台灣的夏日消暑涼品還有愛玉、仙草等，愛玉是透明的瑪瑙色，仙草則色黑，兩者容易辨認。愛玉是台灣的特產，盛產於中央山脈的一種藤本植物，纏繞於岩石或樹幹之上，雌雄異株，雌果有豐富的果膠和果膠脂酶，愛玉子可在水中搓揉成果凍，加碎冰和檸檬汁成愛玉凍。據連雅堂著《台灣通史．農業志》記載：「某有女曰愛玉，年十五，楚楚可人，長日無事，出凍以賣，飲者甘之，遂呼為愛玉凍。」愛玉與另一種亞洲植物薜荔（音畢利）相似，所以有人稱之為變種的薜荔。

涼粉草（Chinese Mesona），台灣叫「仙草」，色黑，有特殊香氣。潮汕稱「草粿草」，是涼粉（燒仙草）的原材料。涼粉顧名思義，是降溫解暑的寶物。仙草用水煮後，過濾，可煮成茶，但一般用澱粉勾芡，做成仙草凍，仙草以台灣新竹關西最有名，稱「關西仙草凍」。

而台灣最直接的解暑妙方，莫過於吃冰了。早期台灣的冰店都十分簡陋，我們到冰店吃冰，吃的是「刨冰」。老闆從冰箱中取出一冰塊，放在一個刨冰機上刨出白花花的冰粉，上面再澆上糖水，就是解暑的最佳良方。後來經濟富裕了，刨冰上的配料愈來愈豐富，有十來種配料供人任意挑選，上面提到的綠豆、愛玉和仙草都可添加。我最愛的是芒果刨冰，刨冰上擺滿層層香甜的新鮮芒果切片，再澆上濃濃厚厚的煉乳，看了就叫人食指大動，饞涎欲滴。

在台灣的學生生活中，最叫我懷念的莫過於邀約三五同學或友人去冰店吃刨冰。大夥逍遙自在地一邊吃冰消暑，一邊有一句沒一句地談天說地，談當時最喜歡的明星什麼的，那段年輕的時光多麼無憂無慮！吃了刨冰之後，我們的心也不煩躁了，台灣的夏天似乎也不那麼炎熱難當了。

童年時的冰棒很簡陋，就是糖水加色去冰凍一下。我讀台大農學院時，大一住台大第三女生宿舍。記得每到夏日黃昏，在燈光暗淡、天氣炎熱和蚊蟲叮咬下，我就無心讀書，便拉著室友去福利 社吃冰棒。福利社的冰棒是台大農學院自己研發出來的，紅豆冰棒和花生冰棒特別好，味足，甜味適中，當時覺得此味只有天上有。多年後我從美國回到台灣，發現當年的冰棒已遍布全台灣，而且更加美味了。

我出國之後，台灣流行起喝珍珠奶茶，後也傳到了美國，我一試之下，驚為天人，我特別愛吃奶茶中的黑珍珠。每次駕車去東區小台北買菜、吃飯，都會順便買一杯珍珠奶茶，炎炎夏日，在烈日照射下，一面開車、一面喝著回家，暑氣頓消。