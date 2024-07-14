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刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

夏日六節氣冥想

徐望雲

立夏

撐過了嚴冬和春寒

很遠很遠那鐘樓在滿山

綠樹叢緊緊的簇擁下，在夏日

第一道光芒中，以君王的姿態

站起來，老修士緩緩登上階梯

虔敬地，敲響了人世

小滿

凶巴巴的烈陽，慢悠悠的是風

汗珠是亮亮的，心情是鹹的

眼神迷離，思維渙散

距離很遠，想念很近

模糊的夢，虛弱的詩篇，然而

穀實是圓圓的，希望是滿滿的

（小滿時節，北方早稻開始結穗，南方進入夏收夏種季節。小滿也象徵著稻穀行將結實之意，此時也是梅雨季節開始，稻穀成熟時期。）

芒種

聽雨聲淅淅瀝瀝在窗前

夢裡屋簷只剩了

滴水如鐘擺……

沉穩的節奏像似

輕撫著每一粒稻種上的

細芒，耐心地等待秋來

（湖南俗諺：芒種落雨，端午漲水。）

夏至

陽光在平野間蠻橫穿行

飆風則是寂靜懷藏的利器

瞥見落單的樹柯

順手一揮，劍氣刷過

那焦黃的枯葉便沙沙作響

滿天飛竄

小暑

才跳進古池塘那青蛙

終究耐不住詩一般的寂寞

又跳了出來，沒留意

葉綠已然轉黃，紅花漸漸

凋殘，而前方正大批奔來

氤氳般的熱浪……

（節氣歌謠曰：「小暑不算熱，大暑三伏天。」小暑雖不是一年中最炎熱的時節，但馬上就要進入一年中最熱的節氣大暑。）

大暑

平整的藍天，豔陽

卻在千里之外

血跡已乾涸，留下

黃色的草垛以及

焦灼的土地，遂成了

獵獵作響，那一面旗

（寫給那個被戰亂的國家。）

（寄自加拿大

端午 加拿大 熱浪

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鹽與和平相處

下一則

比出來的快樂

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