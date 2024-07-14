夏日六節氣冥想
立夏
撐過了嚴冬和春寒
很遠很遠那鐘樓在滿山
綠樹叢緊緊的簇擁下，在夏日
第一道光芒中，以君王的姿態
站起來，老修士緩緩登上階梯
虔敬地，敲響了人世
小滿
凶巴巴的烈陽，慢悠悠的是風
汗珠是亮亮的，心情是鹹的
眼神迷離，思維渙散
距離很遠，想念很近
模糊的夢，虛弱的詩篇，然而
穀實是圓圓的，希望是滿滿的
（小滿時節，北方早稻開始結穗，南方進入夏收夏種季節。小滿也象徵著稻穀行將結實之意，此時也是梅雨季節開始，稻穀成熟時期。）
芒種
聽雨聲淅淅瀝瀝在窗前
夢裡屋簷只剩了
滴水如鐘擺……
沉穩的節奏像似
輕撫著每一粒稻種上的
細芒，耐心地等待秋來
（湖南俗諺：芒種落雨，端午漲水。）
夏至
陽光在平野間蠻橫穿行
飆風則是寂靜懷藏的利器
瞥見落單的樹柯
順手一揮，劍氣刷過
那焦黃的枯葉便沙沙作響
滿天飛竄
小暑
才跳進古池塘那青蛙
終究耐不住詩一般的寂寞
又跳了出來，沒留意
葉綠已然轉黃，紅花漸漸
凋殘，而前方正大批奔來
氤氳般的熱浪……
（節氣歌謠曰：「小暑不算熱，大暑三伏天。」小暑雖不是一年中最炎熱的時節，但馬上就要進入一年中最熱的節氣大暑。）
大暑
平整的藍天，豔陽
卻在千里之外
血跡已乾涸，留下
黃色的草垛以及
焦灼的土地，遂成了
獵獵作響，那一面旗
（寫給那個被戰亂的國家。）
（寄自加拿大）
上一則
鹽與和平相處
下一則
FB留言