我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

竺可楨，有了他，中國才有地理學和氣象學（下）

張作錦（今文觀止）

竺可楨長浙大時，蘇步青當時是數學系的主任，他的妻子是一個日本人，是早年蘇步青在日本留學時娶的。二人結婚後，她為蘇步青生了八個小孩。抗戰爆發，浙江大學內遷，因為蘇太太是日本人，竺可楨特地找到當時浙江省主席黃紹竑，為她開了特別通行證，最後才使蘇一家隨學校一起安全到達貴州。在貴州時，浙大「師生們住古廟破祠，吃紅薯乾，點桐油燈，百結鶉衣」。蘇步青的家境更加貧困了，他一個人的薪水根本不夠養家。為了能讓蘇步青安心教學，竺可楨向教育部為蘇步青申請部聘教授，使其薪資長了一倍。還讓他的兩個小孩到浙大附中去住校，免除伙食費等等。後來，蘇步青每次談到竺可楨時，都會非常感慨地說：「竺校長是把我們教授當寶貝啊！」

1949年4月，共軍渡過長江，蔣介石派飛機到北平等處「搶救學人」，竺可楨未隨胡適等人到台灣，留在上海。其原因是共軍在進入上海時「軍紀嚴明」。1950年，竺可楨在北京定居，擔任中科院副院長。1961年竺家被打成右派的兒子竺津，在勞改農場死亡。七十一歲的竺可楨雖有喪子之痛，卻將愛子的死歸因於「失言、罪有應得」。1962年6月，七十二歲的竺可楨加入中國共產黨。

1963年他撰寫的《物候學》一書出版，為中國農業發展作出重要貢獻。晚年，他又發表了集其平生研究成果的《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》，引起世界性的關注。

1964年，竺可楨寫了一篇題目為〈論我國氣候的特點及其與糧食生產的關係〉的論文，分析了光、溫度、降雨對糧食的影響，提出了發展農業生產的許多設想。毛澤東看到這篇文章後非常高興，把竺可楨請到中南海，對他說：「你的文章寫得好啊！我們有個農業八字憲法（土、肥、水、種、密、保、工、管），只管地。你的文章管了天，彌補了八字憲法的不足。」

竺可楨在哈佛大學留學期間就養成了寫日記的習慣，由於戰亂，只保存了從1936年到1974年2月6日的日記，總計三十八年三十七天，這期間沒有一天中斷過。這些日記是用蠅頭小楷寫的，共計八百多萬字。直到去世前一天，他還用顫抖的手在日記本上記下了當天的氣溫、風力等資料。

1974年2月7日，竺可楨因肺病逝於北京，享年八十四歲。

他和胡適在生命的歲月上打賭，他贏了，胡適只活了七十一歲；但生命歷程中某些遭遇，他有沒有委屈和遺憾，恐怕只有他自己知道了。（下）

日本 共軍 氣候變遷

上一則

金剛之身解體

下一則

山中天地靜好

延伸閱讀

中國安部籲防「間諜之眼」：為間諜衛星指路 成洩密隱患

中國安部籲防「間諜之眼」：為間諜衛星指路 成洩密隱患
用「山河破碎」形容貴州喀斯特地貌 東方甄選主播道歉

用「山河破碎」形容貴州喀斯特地貌 東方甄選主播道歉
儀隊撤出台北中正紀念堂 開門揖盜？

儀隊撤出台北中正紀念堂 開門揖盜？
地緣政治緊張+極端天氣 全球糧食爭奪戰蠢蠢欲動

地緣政治緊張+極端天氣 全球糧食爭奪戰蠢蠢欲動

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24

當年高考很低調

2024-07-09 02:00
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17
圖為7月2日，溫哥華女皇劇院廣場前擠滿了人潮觀看北一女樂儀旗隊表演，她們精湛的耍槍招式屢屢贏得熱烈掌聲。（中央社）

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

2024-07-07 17:53

尋婚記

2024-07-10 02:00

旅遊趣事

2024-07-05 02:00

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢