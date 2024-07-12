竺可楨，有了他，中國才有地理學和氣象學（下）

竺可楨長浙大時，蘇步青當時是數學系的主任，他的妻子是一個日本 人，是早年蘇步青在日本留學時娶的。二人結婚後，她為蘇步青生了八個小孩。抗戰爆發，浙江大學內遷，因為蘇太太是日本人，竺可楨特地找到當時浙江省主席黃紹竑，為她開了特別通行證，最後才使蘇一家隨學校一起安全到達貴州。在貴州時，浙大「師生們住古廟破祠，吃紅薯乾，點桐油燈，百結鶉衣」。蘇步青的家境更加貧困了，他一個人的薪水根本不夠養家。為了能讓蘇步青安心教學，竺可楨向教育部為蘇步青申請部聘教授，使其薪資長了一倍。還讓他的兩個小孩到浙大附中去住校，免除伙食費等等。後來，蘇步青每次談到竺可楨時，都會非常感慨地說：「竺校長是把我們教授當寶貝啊！」

1949年4月，共軍 渡過長江，蔣介石派飛機到北平等處「搶救學人」，竺可楨未隨胡適等人到台灣，留在上海。其原因是共軍在進入上海時「軍紀嚴明」。1950年，竺可楨在北京定居，擔任中科院副院長。1961年竺家被打成右派的兒子竺津，在勞改農場死亡。七十一歲的竺可楨雖有喪子之痛，卻將愛子的死歸因於「失言、罪有應得」。1962年6月，七十二歲的竺可楨加入中國共產黨。

1963年他撰寫的《物候學》一書出版，為中國農業發展作出重要貢獻。晚年，他又發表了集其平生研究成果的《中國近五千年來氣候變遷 的初步研究》，引起世界性的關注。

1964年，竺可楨寫了一篇題目為〈論我國氣候的特點及其與糧食生產的關係〉的論文，分析了光、溫度、降雨對糧食的影響，提出了發展農業生產的許多設想。毛澤東看到這篇文章後非常高興，把竺可楨請到中南海，對他說：「你的文章寫得好啊！我們有個農業八字憲法（土、肥、水、種、密、保、工、管），只管地。你的文章管了天，彌補了八字憲法的不足。」

竺可楨在哈佛大學留學期間就養成了寫日記的習慣，由於戰亂，只保存了從1936年到1974年2月6日的日記，總計三十八年三十七天，這期間沒有一天中斷過。這些日記是用蠅頭小楷寫的，共計八百多萬字。直到去世前一天，他還用顫抖的手在日記本上記下了當天的氣溫、風力等資料。

1974年2月7日，竺可楨因肺病逝於北京，享年八十四歲。

他和胡適在生命的歲月上打賭，他贏了，胡適只活了七十一歲；但生命歷程中某些遭遇，他有沒有委屈和遺憾，恐怕只有他自己知道了。（下）