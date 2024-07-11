竺可楨，有了他，中國才有地理學和氣象學（上）

竺可楨登上《人民畫報》1963年第五期封面。（圖∕取自維基共享資源）

1890年3月7日，竺可楨出生在浙江紹興上虞東關鎮。父親竺嘉祥經營一個小米行；母親顧金娘不識字。竺可楨是父母最小的孩子，上有兩個哥哥和三個姊姊。五歲那年進私塾讀書，先生認為他聰明伶俐，將來一定會成材。

1899年，九歲的竺可楨進了「中學為體、西學為用」的「毓菁小學堂」。小學畢業，十五歲隻身來到上海，考入浙江籍商人捐資創辦的「澄衷學堂」。與他同時進入「澄衷」的還有來自安徽績溪的胡適。胡比竺小一歲，兩人都喜愛讀書。由於用功過度，竺可楨身體極度虛弱。

胡適為了督促竺可楨鍛鍊身體，就採用激將法。有一次在竺可楨身後與人議論他，聲音很大：「像他那樣，一定活不過二十歲。」不服輸的竺可楨聽後暗下決心，一定要把身體鍛鍊好。此後，他每天清晨起床做早操，還經常遠足和爬山，漸漸地身體強健起來。

離開「澄衷學堂」後，胡適進入上海「中國公學」，竺可楨則進入上海「復旦公學」。1910年8月，二人赴北京參加第二期庚款留美考試。有四百多人應考，錄取七十人，竺可楨第二十八名，胡適第五十五名。在美國留學時，兩人開始學的都是農學，竺可楨先在伊利諾大學農學院，1913年夏畢業後轉入哈佛大學 研究院地理系專攻氣象，於1918年獲得博士學位。回國後，應聘到武昌高等師範學校任教。而胡適先在康奈爾大學農學院，後入哥倫比亞大學改讀哲學，師從杜威，讀完博士即應蔡元培、陳獨秀之邀，回國擔任北京大學教授。

1914年，在康奈爾大學留學的任鴻雋、楊銓等人提議組織一個科學社，並創辦雜誌向國內介紹科學知識和科學思想。不久，科學社及其刊物就隨其創辦人一同轉到了哈佛大學。

1915年10月，科學社正式定名為「中國科學社」。竺可楨成為第一批成員，並積極參與社務活動，長期發表文章，成為《科學》雜誌最重要的作者和領導人之一。

因為有「科學社」及其刊物《科學》雜誌，使科學救國思想的宣傳有了固定的陣地和代表人物，最終形成科學救國的思潮。這期間，竺可楨先後發表了〈中國之雨量及風暴說〉、〈颱風中心之若干新事實〉等多篇文章。

1917年，竺可楨被接納為美國地理學會會員。1918年，以論文《遠東颱風的新分類》獲哈佛大學氣象學博士學位，隨即於秋季返回中國。

1912年民國成立後不久，教育部 把全國劃分為六大學區，每個學區設立一所高師，這樣全國就有六大高師，加上北京大學，全國有七大學府，其中以南京高師和北京大學最具水準和聲望，二者並稱「北大南高」。竺可楨留學回國後在武漢、南京、天津等地任教授長達十年。最後於1900年落腳南京高師（南京大學前身之一），因為「南高」聚集了一大批留美學者，校長郭秉文也是留美博士。他力邀竺可楨來「共襄盛舉」。

在南京高師，竺可楨被聘為「文史地部」教授，講授氣象學。「文史地部」分文學、哲學、歷史、地理四系。竺可楨分析世界形勢後，認為清政府將台灣割讓給日本 ，沙皇俄國以區區七百二十萬美金將阿拉斯加賤賣給美國，都是執政者缺乏地理知識所致。日本人對於中國地理的研究遠遠超過中國人，日本出版的關於中國地理方面的書非常多。當時的美國已有頭等測候所兩百多個，而在中國只有上海、香港等兩三處外國人辦的測候所。對此，竺可楨決心完成這一歷史使命，要創辦最新型的地學系，培植中國人自己的地學家。1921年東南大學在南京成立，1923年南京高師併入東南大學，竺可楨在東南大學創建了中國大學中的第一個地學系，並擔任系主任。1927年東南大學等八個高校合併為中山大學，再改名為中央大學。這一年，竺可楨被任命為中央研究院氣象研究所所長，並於當年在南京建立了第一個由中國人管理的氣象台。他後來被大家稱為「中國氣象學之父」。

1935年，大學生要求「一致對外」的「一二．九」運動爆發，浙江大學及杭州各校學生近萬人舉行抗日示威遊行。當時的浙大校長郭任遠招來軍警鎮壓，並逮捕了十二名學生代表。郭的行為激起學生的強烈不滿，浙大學生集會，發表「驅郭宣言」，不再承認他為校長，要求教育部另派人繼任。為了平息浙大的學潮，1936年1月12日，蔣介石委員長親自到浙大講話，並答應更換校長。

後由侍從室第二處主任陳布雷推薦，蔣介石選定竺可楨為浙大校長。蔣約見了他這位同鄉學者，但竺可楨並沒有馬上答應，推說自己現在正擔任中央研究院氣象研究所所長，要與中研院院長蔡元培商議後再定。隨後，竺可楨通過陳布雷向蔣介石提出擔任浙大校長的兩個條件：第一，財政須源源接濟，不能中斷。第二，校長有用人全權，不受黨政干涉。蔣接受。1936年4月25日，四十六歲的竺可楨正式就職。從1936年至1949年，他擔任浙江大學校長十三年，創造了一個「奇蹟」，浙江大學由一所規模不大的地方性大學，變成全國排名第三的大學，僅次於北大和清華，且迅速崛起成為世界知名大學，並被英國著名科學史家李約瑟譽為「東方劍橋」。

竺可楨任浙大校長時，曾經「三顧茅廬」敦請儒學大家馬一浮，禮聘浙江大學前校長邵裴子，他求賢若渴的精神成為浙大辦學史上的美談。竺可楨聘請了胡剛復、梅光迪、張蔭麟、王淦昌、王璡、盧守耕、周承佑等三十多位著名學者來校任教，而對於不稱職的教授即使居系主任等領導地位也要解聘。

當時浙江大學物理系有一位束星北教授，是一個天才的科學家，被譽為「自然科學界的陳寅恪」，李政道、吳健雄等都曾師從他。但束星北在很多方面與別人不一樣，他在國外留學六年，換了九所大學。他對教授非常挑剔，如果他認為這所大學教授講得不好，就換另外一所大學。最後，在英國的愛丁堡大學拿到一個碩士學位，然後又到美國的麻省理工學院拿了另一個碩士學位，雖然不是博士，但學識非常淵博。1932年回國後，先在一所軍校擔任物理教官，曾當面批評蔣介石不抗日，被軍校解聘。後到浙大當教授，課講得非常出色。

浙江大學西遷時，束星北對竺可楨在很多方面的表現不滿，多次頂撞他，並指責他沒能耐去弄錢。竺可楨總是一笑置之。因為有本事，束星北的脾氣也很大，曾對總務主任飽以老拳，指他常常在實驗設備和實驗材料上「無理刁難」，事後束星北自知不應打人，主動向竺可楨認錯，也當面向總務主任賠了不是。不久，在校務會議上有人提出，大學教授為人師表，打人還有資格做教授嗎？認為浙江大學不能留束星北，在會上爭吵不下。但竺可楨認為束星北是個人才，他說：「我們用人是用他的學問，又不是用他的脾氣。」力排眾議把束星北留下來。

浙大的費鞏教授在一次教務會上，當面對竺可楨冷嘲熱諷：「我們的竺校長是學氣象的，只會看天，不會看人。」竺可楨微笑不語。後來，竺不顧教育部「只有黨員才能擔任訓導長」的規定，認為費鞏「資格極好，於學問、道德、才能為學生欽仰而能教課」，依然請費鞏做浙大訓導長。