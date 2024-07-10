星期六下午在修車鋪等著師傅給老車換零件，要等一個多小時。我的手機快沒電了，只有拿出一份塞在背包的華爾街 日報看將起來。不知道有多久沒有看到實體的刊物了，把這個龐然大物打開，找到想看的版面，折成合適的尺寸，旁邊的老美微微一笑很體貼地挪開位子，給我多一點空間。比起滑手機，看報是需要三維空間的。

雖然是今天的報紙，好幾個標題幾天前在網上已經看到了，印刷媒體果然是趕不上電子媒體。但是再想想，沒有時效性的報導，就算快個一天兩天出刊，又如何呢？人一看上電子媒體很容易欲罷不能，滑鼠上天入地，左右逢源，太多的資訊在眼前滾動，下意識地期待更有趣的標題，或被影音鏈接吸引，人很快在那一方閃亮的小螢幕前失了焦，對很多東西視而不見，看了半天，說不出個所以然，白白浪費了許多時間。相對地，手中一份方方正正的報紙，有什麼看什麼，雖然不再海濶天空，但可以實實在在地看上幾篇報導，沒有了空泛的感覺，挺好的。表面上看起來，實體刊物有其局限性，但太多的資訊並不見得好，人一旦天馬行空起來，反而被捆綁，另類的「心為形役」而已。《莊子．養生主》：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。」這麼一想，現代生活的知識爆炸其實是有違養生之道的。

不止是看報，看電視也常常掉入泥沼中而不自覺。也不過十幾二十年前，當時家家戶戶必有一本「電視週刊」（TV Guide）人們按時坐在電視機前等著節目播出，歌唱、戲劇、新聞，定時定量，看個節目也就是一兩個小時的事。不像今天有上百個頻道和各大放送平台，找到想看的節目除了要眼明手快之外，心理也要健全，不能挑肥揀瘦，忘了初衷，也浪費了時間。再把時間往前推個二十年，小時候在台灣看八點檔連續劇，那時選擇不多，八點一到，全家守在電視機前一起觀看，家人的感情在幾部經典劇之中凝聚。不似今天，選擇眾多，人手一機，可以各取所愛，閤家同歡也漸漸成了廣陵散，現代人的疏離感大概也和這過多的選擇有些關聯。

比起報紙和電視，近些年的網路自媒體對人們的生活有更大的影響。拜科技之賜，個人創造力大爆發，千奇百怪的短片層出不窮，不再只是早年幾個網紅賣東西耍寶了，現在許多粗製濫造的微短劇也大行其道。這些三五分鐘長的短片，故事情節千篇一律，不外乎是：勢力眼欺負人、有錢大亨裝窮、不肖兒女虐待父母等等。共同的特點是：對話直白，埸景粗糙，演技誇張。除此之外，還有各種特效片，飛機驚險起降，毀滅性海嘯狂風，神奇室內設計，超級智慧居家用品，太陽底下所有新鮮事無不一網打盡。當然更受人歡迎的還有可愛的動物和小嬰兒的特輯。這些視頻透過大數據分析，一開機便送到眼前，人很容易被催眠似地接二連三地往下看，三五分鐘積累成三十分鐘，既浪費時間又反智，不可不戒。

曾子說「吾日三省吾身」，現代人能一天關機三次就很難得了。生活中必須加強定力，對資訊的取捨自有見地。隨心所欲而不逾矩，人生的修行又多了一條。這樣想想，資訊泛濫倒不是件壞事了。（寄自伊利諾州 ）