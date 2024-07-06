紅眼樹蛙。（圖片提供∕蘇彩菁）

行走在參天大樹交錯的叢林中，奇花異草目不暇接，林間小道上鋪著銀色月光，蟬聲唧唧，青蛙呱呱，鳥鳴啾啾，流水淙淙，風吹樹梢的沙沙聲，大小動物發出的各種高低音，交織成大自然的交響樂。我們七人以微弱的頭燈，在昏暗陰森的夜晚，緊追著嚮導保羅的步伐，進入熱帶雨林，探索自然生態的奧祕。此時我心情忐忑，興奮、期待與害怕交錯，擔心會不會正巧踩到一條正在散步的青蛇呢？

這是位於中美洲哥斯大黎加的西北部，離首都聖荷西約二個多小時車程的薩拉皮基（Sarapiqui）小鎮。位於中美洲，僅占地球面積約0.03%左右的哥斯大黎加，共有三十座國家公園，公園超過國土總面積的10%。擁有豐富多樣的野生動植物，國土雖小，卻是世界5%植物花卉和野生動物蟲鳥的家鄉。

51%的哥斯大黎加被雨林覆蓋。保羅家族在蕯拉皮基擁有一大片溪流叢林覆蓋的熱帶雨林保護區。雨林的特點是叢林高大茂盛，植被茂密，每年有大量降雨。保羅是第四代守護人，他在夜晚充當嚮導，帶領我們走進雨林，觀賞及學習雨林生態及各種野生動植物。

保羅的祖輩篳路藍縷地開創了這片雨林，最初是為種植咖啡和農產品，但後代的環保意識提高，為了保護生態環境，捨棄產業結構，改型為熱帶雨林生態保護區，如今以生態觀光及教育為主。

在叢林長大的保羅，已是大自然的一分子。他在小溪畔發出呱呱聲來和動物對話後，帶領我們走向樹叢，指著隱密於枝葉間的蛙類。久聞哥斯大黎加蛙類種類繁多並稀有，但我對於蛙類的認識，只記得《格林童話》中青蛙幫公主找到了金球，公主嫌棄醜陋的青蛙，不願實現諾言，最終青蛙身上的魔咒被解除，原來是位英俊的王子，結局是王子與公主快樂幸福在一起。但濕黏黏的蛙類，讓我很難產生好感。

但保羅向我們展示的紅眼樹蛙，徹底改變了我對蛙類的負面印象。牠有紅綠色的身體，藍色條紋的側面，橙色的腳蹼，牠似乎受到大自然的偏愛，賜予不同的鮮艷亮麗色彩，搭配得恰到好處，5至7.5公分長的超嬌小身軀，明亮大紅眼睛，模樣超萌討喜。牠是哥斯大黎加人氣最高的標誌性動物。

保羅解釋，科學家認為紅眼樹蛙，進化出引人注目的猩紅眼睛，目的是嚇唬捕食者，再趁機逃脫。其他動物也採用這種進化，被稱為「驚嚇顏色」。

有一種石灰綠的玻璃蛙，腹部皮膚透明，可以看到其內臟器官，又稱透明蛙，保羅找到的是稀有品種綠寶石玻璃蛙。近年玻璃蛙因棲息地被破壞，氣候變遷 ，傳染病威脅，加上外型受人喜愛，成為商業產品，其數量正急速減少。自然保護聯盟的兩棲類專家組織於2020年將其列為瀕危物種紅色名錄中，受到保護。

兩棲動物的蛙類，有驚人的捕捉害蟲能力，可保護生態環境的平衡。但不是所有的蛙類都可愛，哥斯大黎加也有許多種毒蛙。毒蛙的顏色艷麗，有「我有毒」的警告意味。另一種綠迷彩箭毒蛙，若不小心觸碰牠，牠的毒素經皮膚吸收後，會讓人心跳停止。

保羅用手電筒照亮黏貼在樹葉上的白色泡沫形成的小白球，那是蛙類產卵方式之一，稱為泡沫型卵塊。蛙類卵直接在泡沫中發育、形成小蝌蚪，最後穿破泡沫而墜入水中。原來蛙類有三種產卵方式，保羅接著又帶我們觀看蛙類的另一種水上產卵，只見一大片透明發亮的蛙卵，浮在小水塘上。

上了一場蛙類學堂後，不一會保羅在一片綠葉上發現了祖母綠蛇蜥蜴，牠的翠綠保護色幾乎與嫩葉相同。那對明亮的眼睛瞪著我們，有些嚇人。在小說《哈利波特 》中密室裡的蛇妖，即是以蛇蜥蜴為原型虛擬而來的。

蛇蜥蜴有不同品種，我們看到綠色和棕色兩個品種。牠又稱為耶穌基督蜥蜴，因為牠能在水面上快速行走，不會下沉，亦是一奇景！

接著我們分成三組，靜悄悄地接近一棵大樹，觀看大樹上一條正在睡覺的睫角棕櫚蝮毒蛇（Bothriechis schlegelii），牠體型嬌小，體長只有六十多公分。金黃艷麗的外皮，眼睛上面有酷似睫毛的角，瞳孔呈豎立形，外形妖豔，唾液有劇毒可致命。我們遠遠地觀看仍感到膽戰心驚。

哥斯大黎加雨林中，有超過兩百種的毒蛇，因而成為中美洲主要的毒蛇血清生產地。雨林更是世界上最大的藥材庫，超過33%的天然藥材都是在此發現的。

觀賞及學習一些野生動物後，保羅又介紹不同的植物品種，有印度最原始的野生香蕉，結的香蕉味苦，多種子，無法食用。其實香蕉不是樹，沒有樹幹。牠是地下莖生出來的大型草本植物。

來自蘭花王國台灣的我，鍾愛蘭花亦養蘭，自詡略懂蘭，但見到攀附於雨林大樹上，不同顏色、花型，種類繁多的蘭花，才意識到自己的無知。原來哥斯達黎加有一千三百種左右的原生蘭。蘭花在此地受到人們的喜愛和保護，該國的國花就是瓜利亞莫拉達（Guaria Morada）蘭花，優雅高貴紫紅色，芳香馥郁，代表該國的文化和人民，象徵幸運及吉祥。

我們還見識了原生鳳梨、原生可可樹及花，羊齒類、真菌、藻類、地衣、苔蘚、蕨類及仙人掌等。由於每年平均二百英寸的降雨量，雨林終年常綠，每棵樹幹上攀爬附生植物的多彩多姿，令人讚嘆雨林的生機盎然，豐富的動植物在此完美平衡中生長。

熱帶雨林是地球的珍寶，提供了豐富的食物及森林產物，維持正常雨量，調解全球氣候，緩解乾旱、洪澇的發生，及儲存大量碳氣，同時製造世界上大多數的氧氣。但因伐木，土地轉作農耕等等原因，熱帶雨林被摧毁破壞，正在慢慢消失。依據世界資源研究所2020年的報告，2019年熱帶雨林覆蓋範圍共流失了一千一百九十萬公頃，相當於每六秒就有一座足球 大小的雨林消失。

在二十世紀八○年代初，是哥斯大黎加雨林的黑暗時期。三分之二的森林被砍伐破壞，野生動植物棲息地受到嚴重威脅。幸好九○年代時當地政府意識到其豐富生態環境的重要性，政府與人民共同努力，採取多項措施，限制伐木許可證，成立國家林業監管及保護雨林生態環境等措施。經過多年的努力，樹木逐漸恢復。目前茂密神奇的雨林，野生動植物的多樣化，吸引著世界各地大自然愛好者前往，哥斯大黎加生態旅遊正蓬勃發展，帶來巨大的收益。

2021年英國威廉王子為獎勵拯救地球免於氣候變遷、全球暖化效應，首創了「為地球奮鬥獎」。哥斯大黎加因致力保育森林，恢復生態有成，榮獲「保護及恢復自然風貌獎」。成為全球生態保育的典範國家。