鳳凰古城的人和事（下）

沱江沿岸景色。（圖片提供∕葉周）

東正街上的商鋪

在天后宮附近有一條古城中最大最長的商業街——東正街，店舖一家挨著一家，像插筍子一樣，要加也加不進去。在東正街上賣東西的多是外地人，有江西佬、福建佬、四川佬，以江西佬的店鋪最多，店鋪也最大。其中就有鳳凰城裡第一家有名的銀舖。苗族喜歡穿戴銀飾，這位江西老表學了一手打銀飾的手藝就來鳳凰開了銀鋪，並把店鋪做成了古城中的金字招牌。苗族女孩最喜歡戴的銀帽數他做得最生動，上面的銀花朵、銀雀兒、銀蝴蝶、銀鈴鐺在工匠手裡叮叮噹噹、吹吹焊焊就做成了。他們打的銀飾品是苗族人最喜歡的，尤其是新嫁娘戴上便臉上有光。據說沈從文送給夫人的定情手鐲就是這家鋪子打造的。

在這家銀舖的斜對面，有一家做桐油布匹生意的老字號——熊盛泰正號，老闆也是江西老表，做生意公道，待人也和氣，鄉里人都喜歡把桐油賣給他。他把買來的桐油用桶子裝好，用船運去武漢 賣。每年那個時候，沱江邊的碼頭上停滿了船，鳳凰人一看到那些用桐油刷得亮閃閃的船，就知道熊老闆又要去武漢賣桐油了。這已是歷史上鳳凰的一個景觀。那天我在附近逛街，看到一家店寫著「蠟染畫世界文化遺產傳人」，就進去和老闆聊天。 老闆名熊承早，看似一位壯年漢子，一聊才知道已年過八十，並且他就是熊盛泰正號的後人，他說桐油是爺爺的生意。我好奇地問：「做桐油生意的是江西人，您呢？」他哈哈一笑說：「我的母親是鳳凰人，我生在這裡，就是正經的鳳凰人了。」 噢，原來江西人來此做生意，透過聯姻已經本土化了。桐油老字號老闆的第三代熊承早先生喜歡藝術，並且自創蠟染畫。他爺爺曾經開過染坊，染布這個技藝他也有，不過他不想光染布。他年輕時喜歡畫畫，於是他將畫畫與染布結合，開始研究在布上畫畫，然後染出來。創新的過程，必然是艱辛的。更何況他是用蠟作畫。可蠟這個東西，拿出來就凝固，還怎麼展現溪流的清澈、群山的巍峨、古城的幽深抑或孩童的無邪呢？還有畫面的層次與色調的濃淡搭配也是難題。他把鳳凰的山水風光、山花鳥雀都染在布上，穿在人們的身上，成為受歡迎的蠟染世界文化遺產傳人。他還告訴我：黃永玉先生也是土家族人，是他的舅舅。

沈從文筆下的湘西

沈從文在《湘行散記》中這樣描繪吊腳樓：「但在黃昏裡看來如一種奇蹟的，卻是兩岸高處去水三十丈上下的吊腳樓，這些房子莫不儼然懸掛在半空中，藉著黃昏的餘光，還可以把這些稀奇的樓房形體看得出個大略。……沿河因為有了這些樓房，常年與流水鬥爭的水手，寄身船中苦悶沉寂的旅行者，以及其他過路人卻有了落腳處了。這些人的疲勞與寂寞是從這些房子中可以一律解除的。地方既好看，也好玩。」

1917年8月，沈從文高小畢業，加入了一支地方武裝，那一年他十六歲。在隨軍向辰州行進的途中，他與另外十二名青少年士兵滯留瀘溪縣城。從好朋友同伴身上他看到了一次難以忘懷的戀愛。好朋友傩右愛上了絨線舖的女孩子翠翠，為了可以和翠翠說上話，就向他借錢去翠翠那裡買了三次白棉線草鞋帶子，儘管這些帶子對他沒有用處。沈從文一直記得那女孩子名叫「翠翠」，他說：「我寫《邊城》故事時，弄渡船的外孫女明慧溫柔的品性，就從那絨線舖小女孩脫胎而來。」當然在創作過程中還加上他在其他地方見過的印象深刻的女孩。

生活中的經驗到了作家的筆下有了變化，更加豐滿且惹人憐愛。翠翠的媽媽與一名茶峒軍人唱歌相熟後發生了曖昧。有了孩子（翠翠）之後，兩人便一起約定私奔，但翠翠的爸爸不想違背軍人的責任，便服毒自殺；媽媽生下翠翠之後，不久也死了，只留下一個可憐的遺孤翠翠和爺爺一起生活。但翠翠遠比絕望的母親更勇敢更堅強，她懷著希望與自己坎坷的命運作持久的抗爭。當她心裡愛上的水手儺送遠行時，她接受種種磨難而等待儺送的歸來，勇敢接受不幸命運的挑戰。在愛情挫折中，翠翠的性格展現出了柔中有剛的美。默默地等待需要多麼堅強的勇氣，她經歷的不是平靜的生活，而是艱苦的生活。而那種等待並不注定是與希望相伴的，所以又是哀愁的。

叔侄倆殊途同歸

黃永玉在〈太陽下的風景〉中寫道：「我們那個小小山城不知由於什麼原因，常常令孩子們產生奔赴他鄉獻身的幻想。從歷史角度看來，這既不協調且充滿悲涼，以致表叔和我都是在十二、三歲時背著小小包袱，順著小河，穿過洞庭去翻閱另一本大書的。」

沈從文十五歲離家從軍，二十多歲發表小說，後來在上海蜚聲文壇。先後在武漢大學、昆明西南聯合大學、北京大學等多所大學擔任教職。離開家鄉之後五十餘年沒有再回故鄉，他對故鄉的深情融化在他的文字中。一直等到他八十歲時才在黃永玉的鼓動下完成了他最後的家鄉之行。

1982年5月黃永玉陪同沈從文回鳳凰，住在牡羊嶺黃家的祖居古椿書屋裡。有一天陽光明媚，沈老夫婦在黃永玉等人陪同下，重訪了母校文昌閣小學。在一棵古楠木樹下，沈老駐足撫摸、感懷良久，與人回憶童年時貪玩逃學的往事。他那時尤其喜歡看戲， 吃過早餐就把書籃子藏在土地廟的大樹下，跑去戲台飽飽看了一天戲。沈老夫婦步行到北門碼頭，登上木船在沱江河漫遊。他不時地向夫人張兆和講述幼年時到河裡洗澡、到喜鵲坡掏雀兒蛋、端午節 賽龍舟、搶鴨子等童年趣事，逗得滿船笑聲。走進邊街上，沈老品嘗了春捲、水餃和蜜桔等鳳凰小吃，重溫家鄉的味道。

有一天在古城石板街上閒逛，沈從文經過幼年時住的祖屋門口，裡面是個大雜院，住了四、五戶人家，有老人還記得他的容貌，就喊他進去坐坐。 他擺擺手說：「我在外面打爛仗了，沒好意思進去見祖宗。」他過門而不入，從此再也沒有回去過。現在那裡已經成為「沈從文故居」對遊客開放。沈從文晚年在北京的書房裡，床邊角落塞著一張硬木寫字台，檯面上鋪滿了筆墨紙硯，和攤開的書和筆記本。書架邊緣的雙人沙發上鋪著湘西苗鄉土產深藍印花土布，那就是他與家鄉的連結。

叔侄倆對於故鄉都是那麼深情，可是表現的方式卻截然不同。黃永玉積極參與故鄉的建設，他雖然定居香港和北京，到了晚年，依然頻繁回到家鄉，慷慨捐贈，在吉首和鳳凰古城修建了十座橋，努力使家鄉與世界連結。而沈從文中年後選擇遠離的態度。最後一次故鄉之行後沈從文回到北京，生病臥床時他對前去探望的黃永玉說：「要多謝你上次強迫我回鳳凰，像這樣，就回不去了……」

黃永玉說：「哪能這樣說，身體好點，什麼時候要回去，我就陪你走。我們兩個人找一隻老木船，到你以前走過的酉水、白河去看看。累了，岸邊一靠，到哪裡算哪裡……」

「怕得弄個燒飯買菜的……」黃永玉的話又喚起沈從文對故鄉的嚮往。

沈從文逝世後終於回到了故鄉。在城東南的一個山坡上，立著一塊高1.9米，重六噸多的巨石，前面臨摹沈從文手跡，刻有沈老富有哲理的語句：「照我思索，能理解『我』，照我思索 ，可認識『人』。」背面刻有美國耶魯大學 教授、沈夫人張兆和的妹妹張充和先生撰書的輓聯；「不折不從，星斗其文；亦慈亦讓，赤子其人。」這四句話的最後一個字連起來是「從文讓人」。他的墓地上還立著黃永玉的題詞：「一個士兵要不戰死沙場便是回到故鄉。」